Hyundai vynáší elektrické eso. Ioniq 6 je retrofuturistickou vzpomínkou na devadesátky

V podstatě každá automobilka dnes nabízí alespoň jeden elektrifikovaný model. Některé jdou cestou umírněnosti a elektromotory instalují do modelů, které na první pohled příliš neevokují svůj elektrický charakter. Jiní výrobci se rozhodli využít elektrifikaci pro zcela nový – a často velmi futuristický – designový jazyk. A pak je tu Hyundai, které jde cestou futuristického retra, do něhož se oděla i elektrická novinka Ioniq 6.

Vůz vychází z konceptu Prophecy, který byl představen před více než dvěma leta. Po designové stránce se zcela jasně hlásí k rodině Ioniq, která přináší neotřelý vzhled, jak již ukázal model Ioniq 5. Pokud je právě tento model označován za moderní pojetí klasického hatchbacku z 80. let, pak není Ioniq 6 ničím jiným než podobně pojatým sedanem z 90. let.

Tomu nahrává především zkosená silueta vozu, díky které činí koeficient odporu vzduchu hodnoty Cx0,21, což je stejné číslo, jako má například Lucid Air či Tesla Model 3. Právě aerodynamika je u elektromobilů velmi důležitá, jelikož nahrává vyšším dojezdům. V tomto případě však z některých úhlů připomíná Ioniq 6 starý dobrý Citroën DS.

Linie vozu jsou plynulé a vzájemně se do sebe vlévají v minimalistickém stylu. Jedinou částí, která plynulosti odporuje, je spodní část přední masky, která je naopak dramaticky prolamovaná a dává vozu netradiční vzhled, který umocňují zajímavě tvarované světlomety. Klasická zrcátka nahrazují kamery a kola nabízejí pohled na složité asymetrické paprsky.

Foto: Hyundai Zejména záď z bočního pohledu může evokovat staré 911

Zadní část vozu může svým způsobem evokovat starou 911, a to díky ducktail spoileru, který ční nad zadním světlometem s pixelovou grafikou táhnoucím se po celé šířce zádě. V tomto pásu, jenž vozu propůjčuje silný retrofuturistický vzhled, jsou ukryté senzory a některé ze světelných prvků indikují stav nabití vozu.

V interiéru se představuje volant, který namísto loga automobilky zdobí čtyři světelné body, jež mají v Morseově abecedě symbolizovat písmeno H. V tomto případě fungují jako identifikátory stavu, ve kterém se vůz nachází, například při nabíjení se rozsvítí zeleně.

Ostatně světlo hrálo pro designéry interiéru velmi důležitou roli. Kabina díky ambientnímu osvětlení a podsvícení palubové desky hraje všemi barvami. Světlo podtrhuje i dvojici 12palcových displejů, které jsou sloučeny do jedné obrazovky. Nechybí materiály z recyklovaných PET lahví, barvy na bázi rostlinných olejů a výplně dveří či koberečky vyrobené z recyklovaných rybářských sítí.

Detaily o technice vozu si Hyundai prozatím nechává pro sebe s tím, že by měly být odhaleny v průběhu tohoto měsíce. Vůz by měl stát na platformě E-GMP, kterou využívají některé modely značek Kia či Genesis, ale především se stane základem pro téměř všechny přicházející modely Hyundai.

Ve voze by měla být nainstalována baterie o kapacitě 77,4 kWh, díky které by měl být vůz schopen na jedno nabití urazit až 482 kilometrů. Do prodeje se dostane během příštího roku, přičemž odhadovaná cena se pohybuje okolo 1,1 milionu korun.