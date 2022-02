Když jde o velké peníze, je u toho Saúdská Arábie. Sledovat to můžeme hlavně napříč fotbalovou scénou, kde bohatí šejkové nalévají astronomické sumy do klubů i hráčů. Saúdové se nicméně začínají angažovat také v jedné z nejrychleji rostoucích „sportovních“ oblastí – esportu. Potvrzuje to velký obchod, kdy tamní skupina za miliardy korun koupila organizaci ESL Gaming. A to může významně změnit zavedené pořádky.

Globální herní průmysl se nám mění pod rukama už několik let, nicméně v letošním roce nabraly změny nevídaného tempa. Začalo to třemi velkými akvizicemi, mezi kterými nejvíce vyčnívá Microsoft a jeho apetit po hrách z dílen Activision Blizzard, za které neváhá vysázet téměř 70 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). A spolu s tím dochází k disrupci také v oblasti esportu, tedy profesionálního hraní videoher.

Koncem ledna totiž saúdskoarabská skupina Savvy Gaming Group, podporovaná státním investičním fondem, oznámila nákup dvou výrazných esportových organizací – pořadatele herních turnajů ESL Gaming a esportové platformy FACEIT, přes kterou se profesionální turnaje hrají a využívá ji přes dvacet milionů uživatelů. Za obě tyto entity zaplatila 1,5 miliardy dolarů, tedy více než 30 miliard korun. A spojila je v jednu skupinu.

Investoři po esportu prahnou

Ambice Saúdů jsou v tomto ohledu poměrně zřejmé – chtějí vybudovat ultimátní esportovou platformu a postavit se tak do čela obrovského byznysu, který profesionální hraní počítačových her představuje. Ostatně se stačí podívat na čísla. Podle průzkumů agentury Newzoo má globální esportový trh v měřítku souhrnných tržeb za letošní rok dosáhnout úrovně okolo dvou miliard dolarů, dvojnásobku oproti roku 2019.

„Ačkoliv je výše celé transakce astronomická a pro mnoho lidí – včetně těch z oboru – byla pravděpodobně šokující, ukazuje to na sílu celého odvětví a na chuť investorů do této atraktivní oblasti vstoupit a vybudovat si pozici v momentě, kdy esport zažívá enormní růst,“ říká pro CzechCrunch Ladislav Dyntar, majitel jednoho z nejúspěšnějších herních týmů v Česku, eSuby.

Ladislav Dyntar, majitel gamingové organizace eSuba Foto: Archiv LD

„Investorskou optikou se jedná o opravdu mistrovský tah, a to hlavně z pohledu bývalého majitele ESL Gaming, Modern Times Group, který v roce 2015 koupil čtyřiasedmdesát procent společnosti za zhruba dvě miliardy korun. Svou investici tak zhodnotili téměř jedenáctkrát,“ doplňuje Dyntar. „Dá se očekávat, že u těchto dvou firem noví investoři neskončí,“ předpokládá majitel eSuby.

Savvy Gaming Group by totiž v budoucnu mohla novou skupinu, která spojením ESL Gaming a FACEIT vznikne, doplňovat dalšími organizacemi, jež by platformu vylepšovaly a zpřístupňovaly nejen novým generacím hráčů, ale také divákům, jejichž počet průběžně roste. Například největší esportový turnaj planety, The International ve hře Dota 2, loni v jeden moment sledovalo až 2,7 milionu lidí.

Na to Saúdové slyší. Jak pro CzechCrunch doplňuje i Lukáš Pleskot, předseda České asociace esportu, například korunní princ Saudské Arábie, Abdullah bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, utrácí ve hře Dota 2 miliony korun za různé doplňky. Tým Nigma Galaxy má zase jako generálního partnera leteckou společnost Etihad Airways. Je tedy zřejmé, že se do tohoto odvětví bohatá země ponoří ještě více.

„Celý esport bude z těchto dvou transakcí pravděpodobně profitovat. A co se týče lokálního dopadu, i tady se nákup může projevit. Nikoliv však v přímém posunutí esportové komunity, protože obě organizace přece jen působí v zahraničí, ale po stránce investorů,“ očekává Dyntar. A byť český esportový rybníček investicemi ještě tolik nehýří, začínají se odehrávat mnohdy zajímavé kroky.

Jedním z příkladů může být například akvizice týmu Brute, za kterým stojí Petr Andrýsek, ze strany výrobce energetických nápojů Semtex. Loni v květnu se pak do esportu zapojil i miliardář Petr Dědek, který poslal miliony korun týmu Eclot, přičemž o pár měsíců dříve se profesionálním hraním videoher začal zabývat i Karel Janeček, jenž investoval do týmu Entropiq Martina Kabrhela.

Před nedávném navíc tuzemskou scénou otřásl jeden z největší nákupů hráčů, který se v Česku kdy udál. Tým Sinners, jenž mimo jiné vyhrál loňské mistrovství ve hře Counter-Strike: Global Offensive (na kterém jsme byli i my), koupil za údajně jeden milion korun hráče Davida Bílého, v herních kruzích známého pod pseudonymem forsyy.