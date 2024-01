I letos Delta vypraví přímý spoj mezi Prahou a New Yorkem. Od května bude létat sedmkrát týdně

Uložit 0

Amerika je pravidelně pár měsíců v roce pro Česko na dosah ruky. A to díky devítihodinovému přímému leteckému spojení, které zajišťují Delta Air Lines. Přímý spoj mezi Prahou a New Yorkem je vždy sezónní a stejně to bude i letos: první letadlo se odlepí od dráhy v květnu.

První stroj americké letecké společnosti vyrazí z Letiště Václava Havla 10. května. Na newyorské letiště Johna F. Kennedyho zamíří vždy ve 12:30 s příletem v 15:55 místního času. V opačném směru bude startovat v osm hodin večer s příletem do Prahy v 10:30. I letos cestující poletí do Spojených států Boeingem 767, linka bude v provozu sedmkrát týdně.

A stejně jako každý rok i tentokrát bude spoj křižovat oceán od jara do podzimu, poslední letadlo opustí Prahu 6. října. V zimě tak cestující budou muset zvolit variantu s přestupem. „V loňském roce byla linka v provozu pouze do 30. září, letos dojde k jejímu prodloužení o jeden týden,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Letiště Václava Havla Michal Procházka.

Delta dlouhodobě zajišťuje jediné přímé spojení s USA. Výjimkou byla covidová pandemie, tehdy se let mezi Prahou a New Yorkem na téměř tři roky zrušil. Společnost se základnou v Atlantě se vrátila v roce 2022.

Předseda představenstva pražského letiště Jiří Pos tehdy doufal, že spoj by mohl létat po celý rok. „Před krizí létalo mezi Prahou a New Yorkem každoročně více než sedmdesát tisíc cestujících, což představuje silný potenciál až pro celoroční přímé spojení s českou metropolí,“ uvedl Pos před dvěma lety. To se ale nenaplnilo.

Pražské letiště nicméně usiluje o další spoje. „Dálkové linky jsou naší prioritou a s dopravci dlouhodobě jednáme o navyšování kapacit do Severní Ameriky i Asie,“ řekl Procházka. V minulosti létal do New Yorku spoj provozovaný společností United Airlines. Ta ho ale zatím neobnovila, byť právě s touto aerolinkou pražské letiště jednalo. United Airlines létaly na letiště Newark, odkud se dá snadno dostat do New Yorku.

Debaty se vedly také o obnovení linky do Filadelfie, o ni se v minulosti staraly American Airlines. S nimi se pražské letiště bavilo ještě o jednom spoji, a to do Chicaga. Ten byl těsně před spuštěním, nakonec ale letadla tímto směrem nevzlétla. Důvodem byl opět covid.