I řeky mají svůj příběh, ten současný je hlavně o suchu. Světové toky jsou na dně

Někomu možná na mysl vytane rozvodněný Botič v Praze nebo Klabava na Rokycansku za nedávných prudkých dešťů a pomyslí si, že to se suchem není tak hrozné. To je ale oblíbená mýlka. Povodně a sucho jedno jsou. Obojí je stejným klimatickým extrémem, spojenými nádobami a průvodním jevem klimatické změny. A tak zatímco Botič a Klabava proudily jak nikdy, Rýn, Dunaj nebo Pád vysychají.

Na problém vysychajících řek napříč planetou – respektive v Evropě, USA, Asii a na Blízkém východě – upozornil server CNN. Mohou za to nedostatek deště a neutuchající vlny veder. Řeky se podle zpravodajského serveru zmenšují do délky i do šířky.

„Běžně se objevují celé úseky říčních koryt vyčnívající nad hladinu. Některé řeky jsou tak vyschlé, že se staly prakticky nesplavnými,“ popisuje CNN, které zveřejnilo satelitní snímky šesti řek.

Jedná se o americkou řeku Colorado, Modrou řeku v Číně, německý Rýn, italský Pád, Loiru ve Francii a Dunaj. Podle CNN vysychání vodních zdrojů ovlivňuje i lidi, kteří jsou na nich závislí. Kvůli pitné vodě, zavlažování plodin, energii či přepravě zboží. Tady jsou příběhy šesti zmíněných toků.

Colorado

Foto: NASA Earth Observatory Satelitní záběry nádrže Lake Mead z července 2000

Foto: NASA Earth Observatory Satelitní záběry nádrže Lake Mead z července 2022

Tok americké řeky Colorado je udržován díky dvěma vodním nádržím, které patří k těm vůbec největším v USA. Jednou z nich je Lake Mead. V současné chvíli to vypadá, že hladina nebude dostatečně vysoko na to, aby ji vůbec bylo možné z přehrady vypouštět. Výška vody tu klesá konstantně od roku 2000, po roce 2020 však došlo k ještě významnějšímu úbytku.

„V posledním roce klesla hladina jezera tak nízko, že bylo učiněno několik překvapivých objevů, včetně sudu s lidskými ostatky. Jde patrně o oběti vraždy staré několik desetiletí,“ líčí CNN. Důsledky klesající hladiny jsou obrovské, protože na vodě Colorada je závislých asi čtyřicet milionů lidí v sedmi státech a Mexiku. Využívají ji k pití, zemědělství a výrobě elektřiny.

Modrá řeka

Modrá řeka v Asii odhaluje v některých místech svoje koryto, zatímco voda zcela mizí z jejích přítoků. Čína kvůli tomu vyhlásila celostátní pohotovost, protože trpí největším suchem a vlnami veder za posledních šedesát let.

Dopady vysychání Modré řeky jsou obrovské. V provincii S‘-čchuan žije 84 milionů lidí a ti jsou z osmdesáti procent závislí na elektřině z vodních zdrojů, většinou přímo z této řeky. Vzhledem k tomu, že se průtok zpomalil, na šest dní musely zavřít továrny. Některé nádrže v provincii kompletně vyschly, srážky jsou na poloviční hodnotě než obvykle.

Rýn

Foto: ESA Satelitní záběry řeky Rýn ze srpna 2021

Foto: ESA Satelitní záběry řeky Rýn ze srpna 2022

Rýn není potřeba představovat. Z velké části protéká přes Německo, pramení však ve Švýcarsku a teče i Nizozemskem až do Severního moře. Rýn je důležitý kanál z hlediska lodní dopravy. I tady ale řeka začala odhalovat svoje koryto. Lodě tak neplují jednoduše vpřed, ale cestou se vyhýbají množství náhle odhalených překážek, což říční dopravu značně zpomaluje.

Někde hladina klesla až na neuvěřitelných 32 centimetrů, třeba nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Pro lodě je to příliš málo vody na to, aby mohly vůbec proplout.

Pád

Foto: ESA Satelitní záběry řeky Pád z června 2020

Foto: ESA Satelitní záběry řeky Pád z června 2021

Foto: ESA Satelitní záběry řeky Pád z června 2022

Řeka Pád se v zimě spoléhá na sníh z Alp, na jaře ji zásobují vydatné srážky. Má strmý sklon, a proto také rychle teče. Jenže sněhu bylo málo, na jaře minimálně pršelo a stejně tak i v létě. Region trápí nejhorší sucho za posledních sedm desetiletí. Pád nedávno dosáhl tak nízké hladiny, že odkryl bombu z druhé světové války.

Na vodě v Pádu jsou závislé miliony lidí, a to především v zemědělství. Podél řeky se vyrábí asi třicet procent italských potravin. Třeba pravý italský parmazán.

Loira

Foto: Planet Satelitní záběry řeky Loiry ze srpna 2021

Foto: Planet Satelitní záběry řeky Loiry ze srpna 2022

Kolem Loiry se zase rozkládají vinice. Ano, jsme ve Francii. Loira je považována za zdejší poslední divokou řeku, díky které přežívají různorodé ekosystémy. Řada z nich je rovněž chráněna a na seznamu světového dědictví UNESCO.

Pokud byste v současné době potřebovali přejít na druhý břeh, klidně to zvládnete suchou nohou. Na některých místech skutečně klesla až takhle nízko. „Satelitní snímky z francouzského města Saumur ukazují, že na Loiře je více odhaleného koryta než vody. Zatímco před rokem byla místa okolo zelená, dnes tu vládne okrová,“ popisuje CNN.

Do řeky se nyní vypouští voda z několika přehrad. Především proto, že Loira plní i další důležitou roli. Chladí čtyři jaderné elektrárny, které se nacházejí v jejím okolí.

Dunaj

Šestou řekou je Dunaj. I on platí za důležitý evropský kanál. Češi si ho mohou spojit například se snem prezidenta Miloše Zemana o kanálu Dunaj-Odra-Labe, který měl podle něj pomoci se splavněním a tím přispět k rozvoji lodní dopravy v Česku. Již tak nadnesený a mnohými kritizovaný plán zní při pohledu na dnešní Dunaj ještě o něco zhýraleji.

Dunaj protéká deseti evropskými zeměmi, ovšem ve státech jako je Rumunsko, Srbsko nebo Bulharsko zní slovo protéká poněkud nadneseně. Místní dělníci tu podle CNN bagrují dno, aby se ujistili, že lodě budou moci tokem stále bezpečně proplout.

Přesto je na tom ve srovnání s jinými Dunaj ještě dobře. I tak některé země dopady jeho vysychání pociťují už nyní. Patří k nim i nedaleké Maďarsko, které je závislé na cestovním ruchu. Po některých částech řeky nemohou teď výletní lodě plout. Jinde nemohou kotvit na svých tradičních zastávkách. Mnoho míst muselo svá přístaviště prostě uzavřít kvůli nedostatku vody.

Nejhorší sucho za posledních 500 let

Podobný stav pamatují i české řeky. Před čtyřmi lety se o Labi mluvilo jako o brouzdališti. Rok 2018 zatím platil za jeden z nejhorších. Podle některých by ho ale mohl letošní rok směle překonat. Dle Společného výzkumného střediska Evropské komise by mohlo být letošní sucho nejhorší za posledních více než pět set let.

„Analýza stále probíhá, na základě svých zkušeností ale odhaduji, že letošní sucho je možná ještě větší než v roce 2018. Jen pro představu, sucho v roce 2018 bylo nejhorší za posledních pět set let, letošní rok je ale myslím ještě horší,“ uvedl vedoucí pracovník výzkumného střediska Andrea Toreti letos v srpnu. Předpověď přitom říká, že riziko sucha bude vysoké ještě příští tři měsíce.