Ibrahimovič v Asterixovi s hlasem Ujfalušiho. Český fotbalista dabuje v novém filmu hvězdného soupeře

Bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši se s profesionální fotbalovou kariérou rozloučil, přesto ho nyní čeká ještě dodatečné setkání s jedním z nejobávanějších protihráčů, kterým čelil. Tentokrát však ne na trávníku, ale na plátně. A navíc jen na dálku. V novém filmu Asterix a Obelix: Říše středu totiž Ujfaluši nadabuje postavu hranou hvězdným kanonýrem Zlatanem Ibrahimovičem.

Patří k nejúspěšnějším českým hráčům tohoto století. Odchovanec Olomouce po přestupu do Hamburku vyhrál německý pohár. S Atlétikem Madrid triumfoval v Evropské lize, druhé nejprestižnější evropské klubové soutěži. V dresu tureckého Galatasaraye se stal vítězem poháru i ligovým šampionem. Reprezentační dres oblékl v sedmaosmdesáti soutěžních zápasech, než aktivní působení zakončil v pražské Spartě. Tomáš Ujfaluši má za sebou záviděníhodnou kariéru, teď však fotbal vyměnil za úplně jiné řemeslo – dabing.

Hlas bývalého obránce tentokrát nebude řídit defenzivu ve fotbalovém zápase, ale promluví jím římský legionář Antivirus v novém filmu Asterix a Obelix: Říše středu. Přesto bude příspěvek ke kinematografii pro bývalého obránce tak trochu návratem na zelené trávníky. Dabuje totiž postavu, kterou ztvárnil švédský útočník Zlatan Ibrahimovič. Obávaný střelec, který i v jednačtyřiceti letech válí za AC Milán a proti kterému Ujfaluši nastoupil v dresu italské Fiorentiny i Atlétika Madrid.

„Myslím si, že je to podstatně lehčí než ho bránit na hřišti, tam to bylo opravdu o hodně těžší,“ popsal Ujfaluši s úsměvem svou zkušenost z dabingu filmu o komediálních, ale i trochu historických dobrodružstvích dvou galských hrdinů. Mimochodem právě komediální stránku snímku prý Ujfaluši svým hlasem ještě o něco posílil. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Rýmařova totiž coby Antivirus mluví s moravským přízvukem. „V dabingovém studiu jsem si to ale užil a už se těším do kina,“ dodal.

Do potemnělého sálu může někdejší reprezentant zamířit už 2. února, kdy má Asterix a Obelix: Říše středu premiéru. Pro Ujfalušiho to mimochodem není první nakouknutí do filmařského řemesla. Loni si střihl epizodní roličku v nekonečném seriálu Ulice i ve vinařské Pálavě. Kromě známého fotbalisty postavy v novém filmu samozřejmě promluví i hlasy klasických herců a dabérů, v roli Asterixe uslyšíte Michala Suchánka, Obelixe namluvil Michal Novotný.

A zatímco Ujfaluši gólům jako obránce zabraňoval, Ibrahimovič proslul svými střeleckými schopnostmi. A také sebevědomím, které pro mnohé fanoušky překračovalo hranici arogance. U režiséra a představitele hlavní role Guillauma Caneta ale zanechal úplně opačný dojem. „Povídal jsem si s ním o filmu a o jeho postavě Caesarova bodyguarda. A on řekl: ‚Jak by mohl Caesar hrát Caesarova bodyguarda?‘ Pak se ale dal do smíchu. Když jsem se s ním setkal osobně, pochopil jsem, že je to nesmírně vtipný, pokorný a citlivý chlapík.“

„Hrál naplno, zvládal kaskadérské kousky, nestěžoval si ani v dešti, prohlížel si se mnou natočený materiál. Je to skutečně jedinečná osobnost,“ dodal Canet. Jeho Asterix a Obelix: Říše středu bude už pátým filmem v sérii hraných snímků na motivy francouzských komiksů, kterou odstartoval v roce 1999 Asterix a Obelix s Christianem Clavierem coby hlavním hrdinou a Gérardem Depardieuem jako jeho obrovitánským a obrovitánsky silným parťákem.

Od té doby se obsazení obou hrdinů změnilo, prakticky každý film ale divákům přinesl známá jména ve vedlejších rolích. A to třeba i sportovce, před Ibrahimovičem (a dabérem Ujfalušim) se ve dřívějším snímku Asterix a Olympijské hry objevil slavný francouzský fotbalista Zinédine Zidane či neméně legendární pilot F1 Michael Schumacher. Roli Kleopatry ve filmu Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva zase získala italská krasavice Monica Bellucci.

Ani Asterix a Obelix: Říše středu nebude výjimkou, dobrodružství spojující galské vesničany, římskou říši a dávnou Číny představí coby Julia Caesara známého francouzského herce Vincenta Cassela, jako Kleopatra se tentokrát ukáže Marion Cotillard. A v menší roli se snímkem mihne i Pierre Richard, hlavní hrdina mnoha i v Česku oblíbených komedií ze 70. a 80. let.