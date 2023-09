Idris Elba musí zachránit prezidentku. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vás vtáhne do hry filmovým trailerem

Zrada, kyborgové a útok na americkou prezidentku. Klidně by to mohla být ukázka z akčního animovaného filmu s mimořádným rozpočtem. Ale právě vydaný trailer láká na nadcházející rozšíření pro herní hit Cyberpunk 2077 s názvem Phantom Liberty. Záběry ze hry vývojáři z CD Projektu už ukázali v uplynulých týdnech, tentokrát vsadili na představení příběhu. Včetně klíčové postavy v podání herce Idrise Elby.

Ze záře futuristických neonů Night City není úniku. Ale přesto se o něj musíte pokusit. Někdo totiž sestřelil letadlo s prezidentkou Nových Spojených států na palubě. A vy ji z města, kterému vládnou korporace a zločin, musíte dostat. Ať už pomocí palebné síly, hackerských schopností, nebo bystrého úsudku a ostrého jazyka. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty poskytne pořádnou dávku dopingu všem aspektům původní hry. Od příběhu až po hratelnost.

Právě zápletku novinky nyní představuje nový trailer. Zatímco v základní hře hrál významnou roli miláček popkulturních fanoušků Keanu Reeves, polské studio CD Projekt tentokrát vsadilo na jiného herce s mimořádným charismatem. V roli Solomona Reeda se představí Idris Elba a jeho virtuální kopie v tříminutové ukázce je od skutečného herce místy až k nerozeznání.

Po boku agenta Reeda se vaše hráčská postava zaplete do záchrany prezidentky Nových Spojených států, a to i v celé nové čtvrti Night City s vlastní porcí herních aktivit. Takže i když jste už původní Cyberpunk 2077 pokořili, rozšíření Phantom Liberty vás do antiutopické budoucnosti vtáhne zpět. Ale i pokud jste hře od polského studia CD Projekt ještě nepropadli, budou následující týdny jedinečnou příležitostí ji konečně vyzkoušet.

Jen pět dní před 26. zářím, kdy Phantom Liberty vyjde, totiž základní hra dostane bezplatnou aktualizaci s všeříkajícím označením 2.0. Ta podle vývojářů nebude jen významným updatem, ale přinese zásadní změny, vylepšení a rozšíření už tak úctyhodného obsahu. Třeba mnohem propracovanější systém vyvážení výhod a nevýhod výměny masa za chrom. Ačkoliv úplné kyberpsychóze prý stále nebudete moci propadnout. Takže: See you in Night City, choombas!