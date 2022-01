Obchodní dům IKEA Černý Most

Nábytek a další produkty se v obchodních domech IKEA i v uplynulém roce prodávaly jako na běžícím páse. Jenže i když se švédský obr potýkal s bezprecedentní poptávkou, kterou nedokázal ani přes rekordní dodávky plně uspokojit, skupina Ingka Group, pod níž většina prodejen IKEA spadá, musela zároveň řešit nepříjemnosti s inflací a růstem cen napříč celým dodavatelským řetězcem. Proto bude IKEA zdražovat a zvýšení cen proběhne i v Česku.

„Napříč Ingka Group dochází celosvětově ke zdražení v průměru o devět procent, což se v Česku projeví obdobně, avšak konkrétní číslo na zemi v tuto chvíli nejsme schopni určit,“ potvrzuje pro CzechCrunch František Šašek, Country Communication Manager v IKEA Česko, Maďarsko, Slovensko. V navýšení cen se dle něj odráží jak inflace, tak růst cen výrobních surovin a dodavatelského řetězce.

Během pandemie se IKEA snažila podle svého vyjádření držet ceny ve stejné hladině, avšak vzhledem k dalšímu růstu nákladů na výrobu i přepravu je tato strategie dále neudržitelná. „Vůči makroekonomickým vlivům, které dopadají na firmy, prodejce i na veřejnost jako takovou, nedokážeme být nadále imunní,“ vysvětluje Šašek a dodává, že pandemie přinášela a stále přináší velké výzvy pro logistiku i celou operativu firmy.

Zejména na jejím začátku se IKEA potýkala s velkými problémy při online objednávkách, jelikož její e-shop nebyl na obrovský nápor zákazníků vůbec připravený. V reakci na to prodejce před rokem oznámil, že do zlepšení digitální infrastruktury v následujících letech investuje tři miliardy korun. Pro CzechCrunch nyní IKEA prozradila, že online prodeje se loni (ve finančním roce od září 2020 do srpna 2021) na tržbách v Česku podílely už téměř ze 40 procent, což je téměř trojnásobné meziroční navýšení.

Detailní hospodářské výsledky i plány pro rok 2022 bude IKEA oznamovat ve druhé polovině ledna. V předchozím finančním roce v České republice utržila přes 10 miliard korun, ale i kvůli šest měsícům zavřeným kamenným prodejnám očekává v číslech za loňský rok propad. „Navzdory všem komplikacím, které s sebou přinesly i problematiku dostupnosti některého zboží, jsme dosáhli celkově solidních výsledků. Ve srovnání s předchozím finančním rokem jsou ale naše tržby nižší o sedm až osm procent,“ uvedl Petr Šašek.

Vedle investic do digitálních produktů IKEA v loňském roce otevřela nové plánovací studio v Praze na Chodově, třinácti výdejními místy posílila svou dostupnost v regionech napříč republikou a u obchodních domů v Praze na Zličíně, Černém Mostě a v Brně otevřela samoobslužné výdejní boxy. Ty jsou dle jejího mluvčího plně vytížené. Koncem roku se pak IKEA spojila s rozvozovou službou Wolt, přes kterou si mohou zákazníci v Praze, Brně a Ostravě objednat oblíbené potraviny.

V nabídce jsou vybrané trvanlivé produkty, včetně mražených masových i bezmasých kuliček, brusinkového džemu, hot dogu pro vegetariány, sušenek, bonbonů nebo kávy. „Vnímáme, že zákazníci čím dál tím častěji nakupují online, a to i potraviny. Dlouhodobým cílem IKEA je nabízet různé možnosti pohodlného nakupování, a proto jsme se rozhodli spolupracovat s Woltem,“ říká Jakub Slavík, Food Commercial Leader IKEA Česká republika.