„Sembra una vespa!“ zvolal ve čtyřicátých letech v továrně toskánského městečka Pontadera italský průmyslník Enrico Piaggio, když uviděl prototyp skútru, který o několik desítek let později změnil svět. Právě od uvedení prvního stroje pod dnes už legendární značkou Vespa uplynulo loni pětasedmdesát let, čehož si bylo vědomo i LEGO, které ve svých dílnách chystalo repliku jednoho z nejslavnějších skútrů, který Vespu proslavil. A teď ji uvádí do prodeje.

Italské slovíčko vespa v češtině znamená vosa – a jak se ukázalo, jde také o trefné pojmenování prvního modelu skútru MP6, který určil další směřování divize Vespa pod hlavičkou italského výrobce motocyklů Piaggio. Podobně jako vosa totiž skútr dostal výraznou zadní část, kterou s řidítky a krytem pilota spojuje jen subtilní podlážka. A jakmile se k tomu pak přičetl bzučivý zvuk motoru, jméno Vespa bylo na světě.

Dnes je z Vespy synonymum kvalitních městských skútrů a především ikona decentní italské elegance. Vespa pro mnohé navíc není pouze dopravním prostředkem, nýbrž životním stylem – a není proto divu, že fanoušci této značky objíždí různé srazy, mají tematické oblečení a třeba si vybavují domácnosti plechovými retro obrazy, na nichž Vespa hraje prim. Nyní budou moci přidat i stavebnici.

LEGO totiž při příležitosti pětasedmdesátiletého výročí značky na trhu představilo nový set, ze kterého si lidé mohou postavit kultovní model Vespa 125 v pastelově modré barevné variantě, který se poprvé na cestách objevil v šedesátých letech minulého století. A protože jde o LEGO, opět se stavitelé mohou těšit na velkou míru detailů, které zážitky ze stavění podtrhují a obohacují.

Vespa 125 z kostiček LEGO Foto: LEGO

Stejně jako u původní předlohy je také u této repliky přední kolo uchyceno pouze z jedné strany. Dále jí nechybí model sedačky pro dva cestující, odnímatelná kapota, pod kterou se ukrývá motor, i funkční stojan a řízení. Samozřejmostí je také logo Vespa, klasická italská poznávací značka ze šedesátek, náhradní pneumatika, helma nebo košík s kyticí květin. Celkově má stavebnice 1 106 dílků.

„Spolupráce s týmem Vespa na vytvoření tohoto úžasného díla byla neuvěřitelným zážitkem. Rekonstrukce detailů původního modelu na oslavu klasické Vespy z 60. let byla jednou z mých nejoblíbenějších částí navrhování této sady. Sada mi nabídla možnost vrátit se v čase a nechat při navrhování volný průchod své fantazii a doufáme, že stejný zážitek si odnesou i fanoušci,“ řekl k návrhu Florian Muller, seniorní designér v LEGO Group.

„Spojili jsme dva sny – LEGO a Vespu. Obě značky mají společný neomezený potenciál a schopnost překlenout různé věky. Pro nás jako designéry bylo výzvou, aby měkké tvary značky Vespa koexistovaly s formou kostek LEGO. Tuto výzvu jsme podle mě splnili na výbornou,“ zmiňuje Marco Lambri, vedoucí designového centra Piaggio Group.

Nový model, který měří přes 22 centimetrů na výšku, 12 centimetrů na délku a 35 centimetrů na šířku, je k dispozici na oficiálních stránkách společnosti LEGO za 2 599 korun.