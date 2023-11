Uložit 0

Komentář Štěpána Hájka, analytika XTB. Diverzifikace indexu S&P 500 je problém, se kterým pasivní i aktivní investoři bojují již několik let, a je potřeba říct, že ho nikdy nevyřeší. V letošním roce toto téma opět získalo mnoho pozornosti, jelikož index S&P 500 zatím přidal přibližně devatenáct procent, ale za devadesáti procenty všech zisků stojí pouhých sedm firem. Bez magické sedmičky by celý index letos nepřidal téměř vůbec nic. Znamená to, že byste do S&P 500 neměli investovat?

Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon a Tesla – těchto sedm firem tvoří téměř třetinu z celkové kapitalizace indexu S&P 500. Skupina technologických gigantů výrazně překonala výkonností zbytek akciového indexu a při pohledu na kompozici zisků všech firem se řada investorů pozastavuje nad tím, zda je toto vůbec zdravé a udržitelné.

Najdete celou řadu investorů, které bude toto znepokojovat, jelikož se každá z výše zmíněných firem obchoduje za příliš vysoké valuace a stačí menší klopýtnutí k výraznému propadu celého indexu. A je potřeba říci, že rizik je celá řada, což se na konci dne ukazuje na zbylých 493 firmách, které přidaly zhruba šest procent.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj indexu S&P 500 od 80. let minulého století

Já jsem však toho názoru, že by tomu investoři neměli věnovat příliš velkou pozornost, i když informace je to při výběru investice velmi cenná. Naopak se S&P 500 ukazuje historicky jako ta nejlepší „bezpečná“ akciová sázka.

Není to problém pouze letošního roku, příliš velkou váhu totiž mají lídři akciového trhu v celkovém indexu už několik dekád po sobě. V osmdesátých a devadesátých letech byly těmito firmami General Motors a Exxon Mobil, IBM nebo AT&T. Dnes je to Apple, Microsoft, Amazon nebo Alphabet. Pro investory to dává smysl. Alokují svůj kapitál do kvality, která se ukazuje být odolná vůči horší ekonomice nebo vyšším sazbám.

Pokud byste nevěřili těmto silným narativům, které vrací investory většinou do těchto akcií, příliš byste nevydělali. Index SPW, který má ekvivalentně vyváženy všechny firmy z indexu S&P 500 v letošním roce ztratil 0,8 procenta, zatímco S&P 500 přidal zmíněných zhruba devatenáct procent. Od roku 2015 SPW vydělal 82 procent, zatímco S&P 500 115 procent.

Říkáte si, že vás třeba index SPW ochránil před většími ztrátami? Ani to není pravda. Během začátku pandemie ztratil index S&P 500 33 procent, zatímco SPW 39 procent. Pokud se nedaří lídrům trhu, nedaří se jednoduše ani ostatním akciím. Museli byste spekulovat na sektory, které mají tendenci portfolio podržet před propady a ty v portfoliu nadvážit, což z dlouhodobého pohledu pro spíše pasivního investora nedává smysl.

Celé nám to říká něco velmi zajímavého o situaci na trzích. Výrazně lepší výkonnost několika firem z technologického sektoru hrozí nafouknutím spekulativní bubliny. Zároveň zbylých 493 firem jasně říká, že celková nálada na trzích není úplně v pořádku a trhy se skutečně bojí vysokých sazeb či omezeného ekonomického růstu.

Ačkoliv je překoupenost technologických titulů čirý fakt, spekulovat na jejich silný pád může stát více peněz než nebýt v trhu vůbec. Kdo investovat chce, trh mu jasně říká, kde nyní hledat příležitosti. Nemusíte kupovat ani jednu ze sedmi statečných, které táhnou trh. Podívejte se na zbylých 493 firem. Jsou zde i další indexy jako například Russell 2000, kde jsou jen firmy s menší kapitalizací, žádné velké techy.