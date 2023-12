Indicie „naprosto směřují“ k tomu, že střelec z Filozofické fakulty a vrah z Klánovic je totožný

Uložit 0

Průběžně aktualizujeme. Indicie „naprosto směřují“ k tomu, že pachatel střelby na Filozofické fakultě a vrah z Klánovického lesa jsou jedním a tím samým člověkem, řekl dnes šéf pražské policie Petr Matějček. Střelec pravděpodobně neměl ke svým činům jeden jediný konkrétní důvod, zřejmě jde o kombinaci různých motivů, doplnil šéf oddělení vražd Aleš Strach. Celkový počet potvrzených obětí střelby na Palachově náměstí je 14, patnáctým mrtvým je samotný vrah. Ten se zřejmě zastřelil brokovnicí.

Policie zároveň potvrdila, že střelec měl povolení na osm zbraní, z toho dvě dlouhé. Neupřesnila, kolik jich vnesl do budovy fakulty, již o den dříve ale v éteru kolovala policejní informace, že si přinesl větší arzenál zbraní v rozměrnější tašce. Mezi zraněnými jsou dva lidé ze Spojených arabských emirátů, další z cizinců je Nizozemec. „Mezi oběťmi, které zahynuly, není žádný cizí státní příslušník,“ potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan.

Další detaily dokreslují události, jimiž celý incident na Filozofické fakultě eskaloval. Střelec na ochozu budovy zasáhl i civilní vůz a ulici a jedno policejní auto. Při střelbě vně budovy zranil i tři lidi, kteří se pohybovali v blízkosti fakulty. Sám sebe zastřelil v momentě, kdy se k němu blížili policisté. Těch se na zákroku dohromady podílely stovky, podle oficiálních zdrojů žádný z nich nebyl při zásahu zraněn.

Pražská záchranka mezitím potvrdila, že všichni lidé, kteří byli po útoku na Palachově náměstí převezeni do nemocnic, jsou již po klíčových operacích a ve stabilizovaném stavu. Situace několika pacientů je vážná, nejméně jednoho pak kritická. Nejvíce pacientů přijali ve Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Sbírky pro oběti střelby na FF UK:

Nadační fond UK na platformě Darujme.cz

Pomoc obětem střelby na FF UK na Znesnáze.cz

Nadační fond UK na platformě Darujme.cz Pomoc obětem střelby na FF UK na Znesnáze.cz

Během noci na dnešek policisté zaznamenali hovor člověka, který prohlásil, že si bere ze střelce příklad. Do rána zjistila jeho totožnost a zajistila ho. „Nemáme indicie, že by hrozilo reálné nebezpečí, ale policie se bohužel musí zabývat i takovými, pro mě naprosto nepochopitelnými věcmi, kdy někdo adoruje daný čin, oslavuje, co se stalo, a hlásí se k tomu,“ prohlásil Rakušan.

„Riziko inspirace tímto útočníkem police nepodceňuje. I proto preventivní opatření budou platit přes celé svátky, přes celé období volna, jsou plánována do prvního ledna,“ doplnil ministr vnitra.n.

Co se týče spojitosti s klánovickou vraždou, čeká se jen výsledky balistických testů. Oběťmi v Klánovicích jsou podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera.

„V případu Klánovického lesa bylo hrozně těžké se zorientovat. Za pět dní jsme provedli desítky výslechů, na základě nich jsme vyloučili vztahový motiv. Byl to člověk bez vazby na osoby, bez vazby na místo. V posledním půlroce nikdy v Klánovickém lese nebyl. Nebudu konkretizovat, ale na základě expertiz jsme volili další postup,“ citoval Aleše Stracha, šéfa pražslé mordparty, server iRozhlas.

Počínaje dnešním dnem jsme přijali celorepublikové PREVENTIVNÍ opatření ve vztahu k měkkým cílům a školám. Nemáme informace o žádné konkrétní hrozbě a skutečně se jedná o prevenci – signál, že jsme tu a jsme připraveni. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

V Klánovickém lese bude nadále policie udržovat opatření, dokud Matějček nedostane definitivní informaci o tom, že se jednalo o téhož pachatele. „A tudíž budu moci akceptovat, že nehrozí další nebezpečí v této lokalitě,“ řekl. Aleš Strach doplnil, že podezřelý ze střelby na Filozofické fakultě figuroval mezi podezřelými z Klánovic.

Tým analytiků Policie ČR už od včerejšího večera aktivně monitoruje sociální sítě a aktuálně již vede několik šetření proti lidem, kteří sdíleli dezinformace o střelbě. Vůči dalším dezinformátorům bude aktivně postupovat. Nadto stále varuje před přílišnou pozorností věnovanou střelci, která může vést k tomu, že by se jím inspirovali další jedinci.

Na dům v Hostouni na Kladensku, kde útočník údajně před svým řáděním na Palachově náměstí zabít svého otce, dohlížela policie ještě značnou část dneška. Nyní již ale odjela. Místní se o tragédii většinou bavit nechtějí. Starosta obce Martin Krátký ČTK ve čtvrtek řekl, že rodinu znal, byla bezproblémová. Potvrdil to i další zdroj zpravodajské agentury, který znal otce střelce z Prahy. Pachatele střelby označil jako tichého chlapce, ale blíže ho neznal. Jiný člověk z okolí rodiny uvedl, že na chlapce vyvíjela velký tlak ohledně výsledků ve škole.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila po čtvrtečním útoku střelce děkanské volno, které potrvá do 2. ledna. Někteří zaměstnanci či studenti nechali v hlavní budově na náměstí Jana Palacha své osobní věci, jejich vyzvednutí ale kvůli vyšetřování policie zatím není možné. V sobotu 23. prosince se v 11 hodin uskuteční bohoslužba v katedrále sv. Víta za oběti tragédie na FF UK, na téže den vláda vyhlásila státní smutek.

Střelba na Filozofické fakultě UK Policie ve čtvrtek po poledni získala informace o střelbě v obci Hostouň na Kladensku

Na místě našla tělo otce a začala pátrat po jeho synovi

Ten měl mít coby student historie na FF UK odpoledne přednášku v budově v Celetné ulici v centru Prahy

V Celetné ulici ho policie po 14. hodině ale nenašla, budovu evakuovala a pokračovala v pátrání

Těsně před 15. hodinou přišla informace, že se střílí v budově fakulty na nedalekém Palachově náměstí

Střelec byl držitelem osmi legálních zbraní

Celkem podle policie zemřelo v souvislosti se střelbou 15 lidí

Policie potvrdila, že se střelec zabil, kvůli těžkým zraněním ale zatím nebylo možné jej stoprocentně identifikovat s hledaným mužem, který střílel v Hostouni

S přispěním ČTK