Inflace se v červnu vyšplhala přes 17 procent. Meziročně vzrostla už podvanácté za sebou

Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta. V květnu to bylo o 16 procent, růst tak zrychlil již podvanácté za sebou. Nejvíce k tomu přispělo zdražování potravin. Inflace je nadále nejvyšší do prosince 1993. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek mírně překonal očekávání analytiků, kteří předpovídali inflaci 17 procent.

Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly o 18 procent. Zvyšují se také náklady na bydlení. Zemní plyn zdražil téměř o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda byly oproti loňskému červnu dražší o 18,1 procenta. Za pohonné hmoty lidé platili o 47,5 procenta více. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 19,3 procenta a ceny služeb o 13,9 procenta, uvedl ČSÚ.

„Přestože lidé omezují svou spotřebu, růst cen dál zrychluje. Tento vývoj pravděpodobně vyvolá recesi v české ekonomice, která nakonec povede ke zkrocení domácích inflačních tlaků. Dovážená inflace ze zahraničí, která má zdroj především ve vysokých cenách energetických a zemědělských komodit, nás však může trápit po delší dobu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Z jednotlivých potravin se výrazně zvýšily například ceny mouky, a to o téměř 70 procent. Chleba zdražil o 28,6 procenta, drůbeží maso o třetinu, polotučné trvanlivé mléko o 42,3 procenta, máslo o 55,8 procenta, ostatní jedlé oleje o 58,7 procenta a cukr o 41,3 procenta. Ceny stravovacích služeb byly vyšší bezmála o čtvrtinu.

Dramatický růst cen už lidé přestávají akceptovat

Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,6 procenta. „Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ uvedli statistici. Zemní plyn zdražil proti květnu o 5,8 procenta, elektřina o 0,6 procenta, výrobky a služby pro běžnou údržbu a opravy bytu o 2,5 procenta a tuhá paliva o 3,1 procenta.

Mezi potravinami meziměsíčně vzrostly například ceny drůbežího masa, a to o 6,6 procenta. Za uzeniny lidé platili o 3,4 procenta více, za sýry a tvarohy o 3,9 procenta, za oleje a tuky o šest procent, za chleba o dvě procenta, za jogurty o 5,9 procenta a za brambory o 9,5 procenta. Naopak ovoce ve srovnání s květnem zlevnilo o 2,5 procenta a vepřové maso o 1,9 procenta.

„Astronomický růst cen zvyšuje chudobu v naší zemi. V rodinných rozpočtech se příjmy navyšují podstatně pomalejším tempem, než kterým narůstá inflace. To vede ke snižování životní úrovně většiny obyvatel České republiky, což se již začalo projevovat ve výrazném poklesu tržeb obchodníků,“ doplňuje Křeček z BHS, který za extrémní označuje zejména zmíněný růst cen pekárenských výrobků.

Podle ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila se v červnové inflační statistice najdou tábory optimistů i pesimistů. „Pozitivně lze interpretovat poměrně znatelné a plošné zpomalení meziměsíčního zdražovaní, ke kterému došlo ve většině kategorií. Pomaleji než v květnu tak nově zdražovaly oděvy, stravování či například bytové zařízení,“ uvedl. Dál na setrvačnosti inflace však podle něj bude dodávat samotné vysoké číslo přesahující 17 % i zdražující zboží, kterému se při nákupech nelze vyhnout.

Nicméně de facto jedinými oddíly, kde v červnu nedošlo alespoň ke kosmetickému uklidnění, zůstává doprava, kde se ovšem vzhledem k aktuálně klesajícím cenám ropy na světových trzích již blízká na lepší časy, dále pak rekreace a kultura, kde jde do značné míry o standardní „prázdninový efekt“, a bydlení. „Z této skutečnosti lze usuzovat, že v nemálo oblastech se již projevuje klesající spotřebitelská ochota dramatický růst cen akceptovat či se již pomalu vyčerpávají dosavadní zdroje nákladových inflačních tlaků,“ doplnil Hradil.

„Celkově se zdá, že poptávkovou inflaci – tedy tu poháněnou zájmem Čechů o nakupování – se daří přinejmenším zpomalovat, byť je nadále významná. Naopak nákladová inflace – pocházející hlavně z tržních cen energií a zemědělských produktů – známky zpomalování nejeví a zřejmě ani v blízké době nezačne. Náš dosavadní odhad celkové letošní inflace v okolí 15 % ovšem pro tuto chvíli ponecháváme beze změny,“ uvedl ekonom Cyrrusu.

