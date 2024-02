Instagram a Facebook omezí politický obsah. Může to ovlivnit i české politiky. Přejdou na TikTok?

Uložit 0

Společnost Meta, které patří sociální sítě Facebook, Instagram nebo Threads, oznámila, že začne omezovat šíření politického obsahu, protože si to prý přejí její uživatelé. Pokud člověk sleduje příspěvky týkající se politiky a má daný účet „zalajkovaný“, uvidí ho dál. Organicky už na něj ale při náhodném prohlížení sítí jen tak nenarazí. Na Instagramu zmizí politický obsah z videoformátu Reels, což je v současnosti jeden z nejlepších způsobů, jak získat větší dosah. Odborníci na politický marketing tvrdí, že opatření nebude mít nijak závratný vliv na politickou komunikaci v Česku, varují ale před migrací politiků na TikTok.

„Nechceme se stavět mezi vás a politické účty, které sledujete na Threads nebo Instagramu. Také ale nebudeme aktivně zesilovat dosahy politickému obsahu od účtů, které nesledujete. Rozšiřujeme tím náš dlouhodobý přístup k vyhýbání se doporučování politického obsahu,“ napsal na svůj účet na Threads minulý týden Adam Mosseri, šéf sociálních sítí Instagram a Threads.

Na Instagramu se nebude politika zobrazovat ani na stránce Explore, která uživatelům nabízí další obsah, který sami nesledují, ale mohl by je zajímat. Omezení by se v budoucnu měla dotknout i největšího Facebooku, zatím ale nebylo specifikováno jak a kdy. Meta zároveň plánuje zavést možnost nechat si politický obsah i nadále doporučovat, uživatel si to ale bude muset aktivně zvolit.

V Česku opatření pocítí například jihomoravský hejtman Jan Grolich za KDU-ČSL, který má na svém instagramovém účtu skoro devatenáct tisíc followerů. Sám říká, že záleží na tom, jak bude Meta vyhodnocovat který post. „My máme dost ‚reelsů‘, které nejsou prvoplánově politické – ty mají největší dosah, standardně kolem 50 tisíc, ale občas i přes 250 tisíc zhlédnutí. Je otázka, jestli budou příspěvky posuzovány podle obsahu, nebo bude vyhodnoceno, že autor je politik a všechny jeho příspěvky budou osekané,“ uvedl pro CzechCrunch Grolich.

Sám jihomoravský hejtman prý doufá v první zmíněnou variantu. Mimochodem i proto, že by to podle něj mohlo pomoct v boji proti dezinformacím. „Politické příspěvky, často dezinformační a s velkým dosahem, mají nepolitici. Pokud tento druh příspěvků bude omezen, je to jen dobře. I za cenu, že moje příspěvky budou mít menší dosah,“ tvrdí Grolich.

Jak změní svojí strategii vůči Instagramu a jestli vůbec bude muset, ještě neví. „Zatím jsme si vždy při změně algoritmu dokázali pomoci a placenou reklamu využívali jen v době ostré kampaně. Věřím, ze si s tím dokážeme poradit i teď. Musíme nejdřív vyzkoušet, jak se tyto sítě budou chovat,“ dodává Grolich.

Foto: CzechCrunch Jihomoravský hejtman Jan Grolich je aktivní na Instagramu

Volební manažer Jaroslav Poláček z agentury PRodukujeme, který pracoval například na senátních kampaních Herberta Pavery nebo Tomáše Třetiny, oba senátoři za TOP 09, předpokládá, že změnu ve strategii Mety na jejích sociálních sítích pocítí v Česku minimum politiků. „Dotkne se to kampaní, které mají profily klientů s vysokým organickým dosahem. Upřímně řečeno, žádné takové politické profily na Instagramu nejsou. Vysokou sledovanost měl Dominik Feri, ale nikdo jiný, pokud vím, nemá ani nad sto tisíc followerů,“ říká Poláček.

Jednou z alternativních variant by pro některé politiky mohlo být přesunutí svých kampaní na konkurenční sociální síť TikTok. „Přesun na jiné sítě bude asi u některých kandidátů cesta, ale já rozhodně nikomu přesun na TikTok doporučovat nebudu. Dílem kvůli cílové skupině, ale i kvůli tomu, že jsem osobně přesvědčen, že to je síť, na kterou by žádný rozumný kandidát neměl lákat žádné voliče. Důvodů, zejména bezpečnostních, je celá řada,“ uzavírá. TikTok vyvíjí čínská společnost ByteDance, což bývá často terčem kritiky, nedávno tam přitom začal být aktivní před americkými prezidentskými volbami i Joe Biden.

Z českých politiků na TikToku by ovšem nebyl nadšený ani politický marketér Karel Kreml, který pracoval několik let jako tiskový mluvčí hnutí STAN a dnes je ředitelem komunikační agentury Politinkers. „Povede to jen k ještě větší snaze dělat věci ‚tiktokově‘ bez politiky a to nevím, jestli je dobrá zpráva pro politickou kulturu. Forma tak nahradí obsah a místo politických statementů se budou politici kroutit do hudby, aby oslovili svou cílovku,“ dodává Kreml.

Jaroslav Poláček i Karel Kreml se shodují, že chybějící dosah budou muset politici dohnat placenou reklamou, což se projeví na rozpočtech kampaní. Pokud si Meta pospíší, budou si muset jenom letos političtí stratégové dopomoci reklamou u dvojích voleb. V červnu u těch do Evropského parlamentu, na podzim u krajských.

Spoluzakladatel marketingové agentury ShortPRO David Duc připomíná, že také TikTok v minulosti učinil kroky k omezení politických reklam na své platformě. „Je nicméně důležité si uvědomit, že přestože jsou přímé reklamní kampaně zakázány, politici a politické strany mohou na TikToku stále působit a angažovat se s komunitou, často s využitím organického obsahu,“ říká pro CzechCrunch Duc, který se s kolegy specializuje mimo jiné právě na TikTok a tvorbu krátkých videí.

Na TikToku působí politici jako Andrej Babiš a Alena Schillerová z ANO či Tomio Okamura z SPD. „Na TikToku jsou velmi aktivní a ukazují, že platforma může být efektivním nástrojem pro oslovování zejména mladší generace, která tvoří významnou část jejích uživatelů. Z mé perspektivy se zapojení do sociálních sítí, jako je TikTok, jeví jako strategický krok pro politické strany, které chtějí rozšířit svůj dosah a zvýšit angažovanost, zejména mezi mladšími voliči,“ míní David Duc.

Zástupci hnutí ANO, které se sociálními sítěmi v rámci marketingu významně pracuje, na dotazy CzechCrunche ohledně změn na Instagramu a spol. či strategie hnutí na TikToku nereagovalo. David Duc ze ShortPRO říká, že sám několik nabídek spolupráce s politickými stranami odmítl, ale ukazuje se, že využití TikToku může fungovat: „Tento přístup může mít významný dopad na politické preference a volby mladých lidí, jak naznačují data, která ukazují nárůst popularity hnutí ANO mezi mladými voliči.“