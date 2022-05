Příběhů o společnostech, které se zrodily v garáži, je mnoho. Stísněná místnost s nedostatkem denního světla ale není jediným prostředím, které může posloužit jako živorodé podhoubí pro zajímavé nápady. Dokazují to majitelé e-shopu Kofio, kterým se na studentské koleji podařilo vytvořit kávovou firmu s technologickým přesahem.

Bez nadsázky se dá říct, že každý, kdo to s kávou myslí alespoň trochu vážně, zná e-shop s výběrovou kávou Kofio. Jen málokde mají totiž čeští kávomilci možnost sehnat čerstvě praženou kávu ze všech koutů Česka, ale také Slovenska a evropských zemí, v nichž se v posledních letech rozšířila nabídka světleji pražených káv s transparentními informacemi o jejich původu.

Příběh této studnice kávového oblažení však nezačal v místě provoněném praženými zrny, ale na studentské koleji v Praze, kde dva mladí, nadějní studenti Vysoké školy ekonomické potřebovali k dobrým studijním výsledkům kofeinovou vzpruhu. Ti dva studenti byli Ján Baňas a jeho bratranec Jakub Kabát.

„Přes kapsle a instantní kávy jsme se po mnoha nepříjemných zkušenostech začali pídit po tom, jak si vlastně připravit dobrou kávu. A jednoho dne jsme si pořídili aeropress. Rozhodně se tak nedá mluvit o profesionálním kávovém pozadí,“ směje se Ján Baňas, když si v pražském Vnitroblocku povídáme o jeho kávových začátcích. Právě během nich se seznámil s alternativní přípravou kávy ručním přístrojem ve tvaru válce, ve kterém se nápoj vytváří protlačením přes jemný papírový filtr. A zajímal se dál.

Foto: Kofio Zakladatelé Kofio se od počátku zaměřují na výběrovou kávu

Kávových noviců, kteří si energii začali dodávat prostřednictvím aeropressu a jiných zlepšováků pro domácí přípravu kávy, je spousta. Ján Baňas s Jakubem Kabátem však měli navíc ještě jednu důležitou vlastnost – podnikavého ducha. Ten se naplno projevil při jejich první návštěvě Prague Coffee festivalu, významné kávové události.

„Prague Coffee festival byl pro nás zlomový. Na koleji jsme si hráli s aeropressem a pak jsme přišli na tuhle akci, kde jsme zjistili, že existuje ohromně pestrý svět výběrové kávy, který utváří velká komunita lidí a který má skvělou atmosféru,“ vzpomíná mladý podnikatel. Nadšení z toho, že se v případě kávy nemusí řešit jen její čerstvost, ale také způsob zpracování, země původu a transparentnost celého obchodního řetězce, se záhy přehouplo v podnikatelský záměr.

Ján Baňas měl společně s Jakubem Kabátem v té době rozběhnutých několik jiných projektů. Jeden z nich sdružoval na online platformě architekty s interiérovými designéry a zahradními architekty. „Napadlo nás, že obdobně můžeme na jednom místě sdružit i komunitu lidí, která utváří český svět kávy. Zjednodušeně by se dalo říct, že šlo o překlopení Prague Coffee festivalu do online prostředí.“

Pro takové online prostředí ale bylo potřeba chytré technologické řešení, pro které naštěstí Baňas nemusel chodit daleko. Na IT oblast je totiž expert jeho bratr Martin. Stačilo tak připravit projekt a bratr, z něhož se záhy stal také obchodní partner, začal vyvíjet online platformu, která by mohla posloužit jako místo pro sdružení pražíren výběrové kávy. V té době však pracoval také na jiných projektech, Kofio tak pro něj zpočátku bylo spíše jako koníček.

Punkový rozjezd na patnácti metrech čtverečních

Ke sdružení však bylo nejprve potřeba vytvořit portfolio pražíren, které by byly ochotné dát novátorskému projektu šanci. „Oslovování obchodních partnerů začalo tak, že jsme je obcházeli osobně a Kofio jim představovali. Někde nám řekli, že takový projekt vůbec nemá význam, že je bez vize. Jinde nám naopak byli ochotní pomoct a poradili nám, co bychom mohli hned zkraje udělat jinak,“ vzpomíná spolumajitel Kofio na dobu, kdy chodil ode dveří ke dveřím.

Když tak 27. března 2017 došlo k ostrému spuštění e-shopu, nabídku tvořilo deset pražíren, pro které vzniklo skladové zázemí v malém patnáctimetrovém prostoru na Senovážném náměstí. A první objednávky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Když jsem se díval do historie nákupů, zjistil jsem, že jste byla naším čtvrtým zákazníkem,“ usmívá se Ján Baňas, čímž potvrzuje nefalšovaný kávový fanatismus autorky tohoto článku.

Podle Baňasových slov bylo od počátku prioritou zjednodušení cesty k výběrové kávě, zároveň se chtěli odlišit tím, že zákazníky přiblíží k malým, talentovaným pražírnám a farmářům. Transparentní informace o původu a zpracování tak byly základ. Zásadní byla také čerstvost zrn – při počátečním menším odbytu tak nešlo mít na skladě desítky balíčků kávy.

Foto: Kofio Kofio nabízí výběrovou kávu z českých i zahraničních pražíren

V prvních měsících se tedy chod e-shopu Kofio odvíjel čistě od poptávky zákazníků, k čemuž Ján Baňas přidává jeden příklad ze zákulisí: „Zpočátku to byl dost freestyle. Například přišla objednávka v pátek v osm večer, takže jsem o víkendu sednul na autobus a dojel do pražírny na okraj Prahy, kde jsem vyzvednul pár balíčků kávy. A v pondělí byla objednávka u zákazníka.“

I přes rozjezdové punkové podmínky začalo Kofio postupně růst. Přirozeně se začala rozšiřovat nabídka pražíren, a i když e-shop začal jako lokální projekt, postupně se na něm objevovaly i pražírny ze zahraničí. Baňas vysvětluje, že jakýkoliv další krok kupředu byl vždy reakcí na požadavky ze strany zákazníků.

Dnes již Kofio na patnácti metrech čtverečních nepůsobí. S postupným rozšiřováním nabídky kávových zrn se zvýšily nároky na místo, ze Senovážného náměstí se tak pole působnosti přesunulo do prostor na Palmovku, které zároveň začaly sloužit jako showroom. „V té době jsme byli na Kofio už jen já a Martin, jelikož Jakub se rozhodl jít jinou cestou. A dnes máme tým čtrnácti lidí a k Palmovce nám přibyl další showroom u náměstí Míru.“

Pandemie jako akcelerátor trendu domácího pití kávy

Otevření druhého showroomu podnítila pandemie covidu, která způsobila, že poptávka po kávě na přípravu v domácích podmínkách nebývale vzrostla. I když Kofio mělo od počátku svého působení růstovou tendenci, skok, který přišel v březnu 2020, nikdo nečekal. „Ze dne na den nám prodeje vyskočily o sto procent. Byl to pro nás šok, na který jsme nebyli připravení, ale i tak jsme se poptávce za běhu přizpůsobili,“ říká Baňas. Konkrétní výsledky prozradit nechce, ale právě za rok 2020 Kofio dle své účetní závěrky utržilo přes 24 milionů korun.

Druhý showroom slouží podle Baňase jednak jako další skladová kapacita, jednak jako kávové hračkářství. I přes to, že pilířem projektu Kofio je od počátku pro zákazníky přehledné online prostředí, uvědomuje si, že se najdou lidé, kteří si chtějí produkty prohlédnout, osahat a také si chtějí o své kávové vášni popovídat s někým, kdo jejich nadšení sdílí.

„Komunita lidí v segmentu výběrové kávy je naší velkou přidanou hodnotou, což nás fascinovalo na začátku a stále tomu tak je. Jsme rádi, když můžeme naše zákazníky do této komunity vtáhnout a že si s námi mohou přijít popovídat jako do kavárny,“ vysvětluje kávový nadšenec, rozhlíží se po prostoru Vnitroblocku kolem sebe a dodává, že jednou z vizí, s nimiž v týmu pracují, je vytvořit kávové komunitní centrum, které by se rozprostíralo v podobných prostorách jako tohle několik funkcí sdružující místo.

Foto: Kofio Ján Baňas, jeden ze zakladatelů e-shopu Kofio

Ján a Martin Baňasovi tak z projektu, který vzniknul jako nápad kávových milovníků, těží maximum. A i přes to, že e-shop původně začínal jako spontánní nápad, který se mladí nadšenci rozhodli zrealizovat během studia na vysoké škole a při práci na jiných projektech. I když to byl boj s časem, dnes je Kofio jejich jediným zdrojem obživy. Od počátku se na e-shopu otočilo 3 879 druhů kávy a bratři Baňasovi navázali spolupráci s 242 pražírnami.

„Málokdo ví, že název Kofio je slovní hříčka. Jsme totiž kávová a technologická firma zároveň – coffee a IO. Naší velkou výhodou tak je, že si každé IT řešení vyvíjíme sami. Vše, co na webu vidíte, je naše práce. Díky tomu můžeme e-shop maximálně přizpůsobovat našim potřebám, ale především potřebám našich zákazníků,“ uzavírá Ján Baňas.

Je pravda, že v každé IT firmě se káva konzumuje ve velkém, ale jen málokterá firma v segmentu kávy je schopná obstarat si vlastní IT řešení. Možná i díky tomu Kofio na konci letošního března oslavilo úspěšných pět let, během kterých Ján a Martin Baňasovi udělali z českého trhu o něco hezčí místo, alespoň tedy pro milovníky kávy.