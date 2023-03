Instantní tekutý chléb. Němečtí mniši přicházejí s pivem v prášku, ke kterému stačí jen přidat vodu

Může to znít skoro jako rouhání, v německém pivovaru Neuzeller Klosterbräu ovšem skutečně pracují na konceptu instantního piva v prášku. K němu jen stačí přidat vodu, chvilku míchat a rázem máte pivo i s pěnou. Podle pivovaru se jedná o cestu, jak ušetřit na nákladech a zároveň chránit planetu před znečišťováním.

Instantní káva, limonáda, puding či nálož proteinů, to všechno je dnes zcela normální. V Německu však chtějí proměnit podobným způsobem i způsob přípravy piva. Zapomeňte na tanky, sudy a pípy. K „načepování“ jednoho oroseného by v tomto případě měla stačit jen odměrka sypké směsi a voda.

Může to působit jako nápad jednoho z mladých alternativních minipivovarů, kterých v poslední době i u nás vznikla celá řada, ve skutečnosti v klášterním pivovaru Neuzeller Klosterbräu vaří mniši pěnivý mok již téměř 500 let. Důvodem, proč se rozhodli takový nápoj vyvinout, je podle nich snaha snížit uhlíkovou stopu, kterou za sebou produkce a distribuce piva zanechává.

Mniši argumentují zbytečným transportem těžkých obalových materiálů, do kterých je pivo stáčeno, a také faktem, že přepravní hmotnost vytváří z více než 90 procent voda. Prášek by navíc měl umožnit více šetřit na spotřebě surovin, energie a také práce, které jsou pro výrobu piva zapotřebí.

Na vývoji instantního nápoje spolupracovalo s pivovarem hned několik partnerů, mezi kterými je rovněž automobilka BMW. I to je důvod, proč se prvním instantním produktem stalo pivo bez alkoholu. Podle vedení pivovaru má však společnost v úmyslu časem začít dělat také alkoholické varianty.

Pivovar by chtěl mít kompletní produkt hotový do tří měsíců a následně začít hledat partnery a investory, se kterými by novinku uvedl na trh. Vedení si však uvědomuje, že se jedná o trochu kontroverzní produkt, a proto by ho nejdříve chtělo nabídnout zákazníkům v Asii či na africkém trhu, kde není vztah k pivu tak silný jako v Evropě a spotřebitelé by ho mohli přijmout daleko snadněji.

Foto: Depositphotos Novinka by mohla zcela změnit způsoby podávání piva

„Víme, že klasičtí pijáci plzeňského piva a všichni milovníci řemeslného piva, zejména v Německu, budou k našemu produktu zpočátku skeptičtí,“ uvádí generální ředitel Stefan Fritsche. „Nejde jen o uvedení nového produktu na trh, ale o narušení obchodního modelu. Jako naši hlavní cílovou skupinu proto nevidíme primárně klasického německého koncového spotřebitele, ale globální prodejce, kteří nemusejí mít nutně pivovarnické znalosti.“

Pivo v prášku není zcela nový pojem, doposud se však tímto spojením označovaly především sladové koncentráty určené pro následné vaření piva konvenčním způsobem. Nicméně s podobnou koncepcí jako Němci před několika lety přišel i dánský pivovar To Øl, jejich produkt se však na trh nedostal. Zda se bude Němcům dařit lépe ukáže čas. Do té doby lze vést nad klasickým pivem debaty, zda něco takového vůbec může dobře chutnat a dává smysl.