Investice budoucnosti. Americký výrobce čipů Onsemi chce rozšířit závod v Rožnově za 45 miliard

Čipy Onsemi míří i do elektromobilů Škody Auto

Americká společnost Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí polovodiče, má v úmyslu investovat do rozšíření tohoto závodu až dvě miliardy dolarů, v přepočtu tedy 46,3 miliardy korun. Jednalo by se tak o jednu z největších investic v historii Česka. Onsemi bude nyní jednat s vládou o investičních pobídkách. Pokud investice dopadne, může společnost přispívat k hrubému domácímu produktu částkou přesahující šest miliard korun.

Nový závod Onsemi v Rožnově by měl vyrábět inteligentní polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by navázala na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy. Po schválení pobídek vládou je ještě musí potvrdit Evropská komise.

„Naše brownfieldová investice by zajistila vybudování středoevropského dodavatelského řetězce, což nám umožní lépe uspokojit rychle rostoucí poptávku našich zákazníků po inovativních technologiích, které zlepšují energetickou účinnost jejich aplikací,“ uvedl prezident Onsemi Hassane El-Khoury. „Díky úzké spolupráci s českou vládou by rozšíření výroby posílilo naši produkci inteligentních výkonových polovodičů, které jsou nezbytné pro to, aby Evropská unie byla schopna výrazně zredukovat svoje emise uhlíku a snižovat celkový negativní dopad na životní prostředí,“dodal.

Podle premiéra Fialy přichází investice v sektoru, který Česko potřebuje rozvíjet. „Není to získání nějaké montovny, je to získání centra moderních technologií, produkce s vysokou přidanou hodnotou,“ řekl. Podle něj se výroba v Rožnově díky rozšíření závodu zvýší o stovky procent ze současných deseti milionů čipů denně.

Fiala od investice očekává také pozitivní dopad na pracovní trh. V samotném závodu Onsemi v Rožnově se podle něj počet pracovních míst zvýší zhruba na tři tisíce ze současných 1700. Zvýší se podle něj také kvalita pracovních míst v navazujících odvětvích, což by mohlo přinést vyšší mzdy v celém regionu.

Rozhodnutí o investici vítá také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Rozhodnutí společnosti Onsemi expandovat v Česku je jasným potvrzením atraktivity naší země pro zahraniční investice a silným impulsem pro naši ekonomiku. Investice posiluje naši pozici v oblasti polovodičů a zároveň má potenciál přispět k rozvoji automobilového průmyslu a pomoci nám s jeho adaptací na nastupující éru elektromobility,“ uvedl.

Dále zdůraznil, že čipy hrají stále významnější úlohu i v automobilovém průmyslu, když v současnosti tvoří deset procent hodnoty každého elektromobilu a v budoucnu tento podíl ještě poroste. Podle něj si také Onsemi za svého strategického partnera zvolila koncern Volkswagen, jehož součástí je česká automobilka Škoda Auto.

Rozhodnutí Onsemi je tak pro tuzemskou automobilku velmi dobrou zprávou. S Onsemi spolupracuje při dodávkách inteligentních řešení napájení a senzoriky pro vyráběná auta. „Oznámení o investici Onsemi je skvělou zprávou nejen pro výrobce automobilů, kde bezpochyby velkou měrou přispěje k odolnosti dodavatelských řetězců v oblasti polovodičového ekosystému, ale i pro celou Českou republiku,“ řekl člen představenstva automobilky Karsten Schnake.



„Výrazně pomůže posílit pozici polovodičového centra v evropském regionu a zároveň umožní vzniknout pracovním místům a bezpochyby přiláká i vysoce kvalifikované odborníky a posílí spolupráci se vzdělávacími institucemi,“ dodal Schnake.

S využitím ČTK