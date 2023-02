Investice do českých startupů loni vzrostly o půlku. Průměrně firmy získaly přes 300 milionů

Zatímco v roce 2022 začala řada firem ve svém byznysu raději brzdit, svět startupů byl nezvykle aktivní. Každý měsíc loňského roku jsme sepisovali zprávy průměrně o deseti nových investicích do některé z mladých českých technologických firem. Jejich počet za celý rok dosáhl bez jediného na 120, což dohromady nastřádalo přes 46,5 miliardy korun. To jsou peníze, které proudily na to, aby české nápady změnily svůj obor – nebo aby se prosadily v zahraničí.

To, o co usilují i jen několik měsíců staré firmy, ty několikaleté už dávno dokázaly. České startupové nápady umožňují lidem pohodlně se ubytovat po hotelech v Česku, Evropě i po světě, hlídají, jestli se do svého bankovnictví přihlašujete opravdu vy, nebo třeba vyvíjejí programy, které učí počítače pochopit dokumenty a správně s nimi pracovat, aniž by do procesu musel zasahovat člověk. To všechno bez větší pozornosti, kterou by na domácím trhu vyvolaly.

Co ale vlastně znamenají technologie pro českou ekonomiku? V jakých oblastech se české startupy dokázaly usadit? A jaké dokážou měnit? Proč se o ně zajímají i velké firmy, jako je třeba Google? Chcete se podívat do budoucnosti a zjistit, jaké jsou ty technologie, které se během příštích pár let prosadí tak, že budou součástí našich životů, aniž by nám to přišlo divné?

Zaposlouchejte se do audiosérie v rámci projektu CC25, která je zaměřená právě na startupy. Zjistěte, koho jsme zařadili mezi dvacet pět českých firem, které v příštích letech bude zajímavé sledovat. A projděte si k tomu přehled, co všechno loni dokázal ekosystém nastřádat, nebo kdo je zdejší startupista. Startujeme pohledem na to, jak tento svět v Česku vlastně vypadá, jaké obory zasahuje i jak mění váš život.

***

Série je součástí nového vydání projektu CC25, výběru pětadvaceti startupů českých zakladatelů, jež si v posledních letech po zásluze získaly pozornost investorů a které v příštích letech podle signálů z trhu, od investorů i podle svého dosavadního rozvoje ještě významně porostou. Doplňují ho podrobná data o českém trhu.