Investiční guru předává firmu. Proslul 210 principy a upřímností, kvůli níž lidi ve svém fondu nahrává

Fond Bridgewater má ve správě přes 150 miliard dolarů. To jsou pro hrubou představu dva státní rozpočty České republiky. Průměrný roční výnos pro klienty za posledních dvacet let je více než jedenáct procent. Nepřekvapí proto, že jeho zakladatel Ray Dalio je považovaný za legendu Wall Street. Teď ale předává vedení firmy definitivně svým nástupcům a rozepisuje další kapitolu svého fascinujícího byznysového příběhu.

Bridgewater nepatří mezi klasické hedgeové fondy, které nechvalně prosluly svou nenasytností před vypuknutím finanční krize v letech 2008 a 2009. Nelibuje si ve spekulacích, nesází moc na poklesy jednotlivých akcií, nechová se jako aktivistický investor. Na trh se kouká hodně svrchu, zohledňuje dění v globální ekonomice, vnímá geopolitiku a podle toho se rozhoduje, kam vloží peníze. Zajímají ho spíš sektory, ne konkrétní firmy.

A přesně takový je i Ray Dalio, který fond, jenž dnes zaměstnává 1 300 lidí a patří k největším a nejúspěšnějším hráčům ve svém oboru na světě, založil v roce 1975 ve dvoupokojovém bytě na Manhattanu. Slavným se stal o dekádu později, když dokázal vydělat na propadu burz v roce 1987 známém jako Černé pondělí.

Je to mimořádně systematický a inteligentní finančník, který o všem, co se děje, přemýšlí v souvislostech. Právě proto o Bridgewater hovoří jako o makrofondu, který se zaměřuje na makroekonomiku. A systematičnost postupně zapracoval i do DNA své firmy – tu řídí s pomocí sady 210 principů, které se v mezičase staly samostatným studijním materiálem a z webových stránek si je stáhly miliony lidí.

Foto: TED Ray Dalio při přednášce

Jejich jádrem je radikální transparentnost. Dalio věří, že firma bude úspěšnější, když v ní budou všichni k sobě upřímní, i za cenu nepohodlí. Mezi klíčové aspekty jeho firemní filosofie patří například body jako: Když někoho zaměstnáváte, činíte tím nejdůležitější rozhodnutí, proto mu musíte věnovat patřičnou pozornost. Je užitečné, když děláte chyby, pokud se z nich něco naučíte. Buďte k sobě upřímní. Respektujte, že lidé jsou rozdílní. Neříkejte o jiných věci, které byste jim neřekli do očí…

Zrovna poslední zmíněný bod, který souvisí s integritou, jak to Dalio nazval ve svém manuálu, se stal příčinou kuriózního sporu v nejvyšších patrech Bridgewateru. Deník Wall Street Journal v roce 2016 upozornil, že Dalio vyvolal speciální hlasovací proceduru právě o posouzení upřímnosti a integrity své pravé ruky a potenciálního nástupce Grega Jensena. Ten o něm měl nepěkně mluvit za jeho zády, což zachytily firemní nahrávky. Součástí radikální transparentnosti je totiž i všudypřítomný dohled (o kterém ale zaměstnanci vědí).

Ray Dalio o svých úspěších jak na poli investic, tak v budování firmy často přednáší. Vydal také několik knih, které se staly bestsellery, protože v nich detailně popisuje, co a proč se děje ve světové ekonomice. Dlouhodobě například upozorňuje, že Západ je na ústupu a že velmocí budoucnosti je Čína, protože USA a jejich evropští spojenci ve svém rozvoji stagnují. Při přednáškách a v knihách to pak dokládá na paralelách z historie, kdy něco podobného potkalo jiná, ve své době dominantní impéria.

Ne všechno se mu ale vždy dařilo tak, jak si předsevzal. A právě příprava nástupnictví v Bridgewater byla jedním z jeho bolavých míst. Teď, zdá se, je zahojeno. „Tento moment předání firmy je vyústěním mé čtyřicet sedm let dlouhé cesty, která začala se dvěma kolegy, kteří mi pomáhali z dvoupokojového bytu vybudovat multigenerační instituci s 1 300 lidmi. Teď už si umím představit, že bude skvěle fungovat po generace i beze mě,“ napsal Dalio v úterý na svůj profil na LinkedInu, což je jeho oblíbená komunikační platforma.

Jde o to, že po dvanácti letech, kdy svým kolegům, klientům i akcionářům (část firmy v průběhu let prodal velkým penzijním a investičním fondům) sliboval, že zajistí důvěryhodné přepřáhnutí a nástupnictví, k tomu opravdu došlo. Dalio už sice nějakou dobu nebyl výkonným ředitelem Bridgewater Associates, ale působil jako jeden z jeho investičních šéfů.

Z této pozice nyní odstoupil a jediné místo, kde zůstal, je pozice jednoho z několika členů správní rady společnosti. Už ale nemá žádné právo veta a jeho hlas je prý jen jedním z několika hlasů. Ty další tvoří například dvojice CEO, dvojice investičních ředitelů včetně Grega Jensena, s nímž se dřív Dalio nepohodl, nebo někteří zástupci zaměstnanců.

„V průběhu let Ray předal denní řízení novým šéfům, dohled nad investicemi přepustil investiční komisi, kterou mentoroval z pozice ředitele investic poslední dva roky, majoritu ve firmě nabídl širšímu spektru akcionářů… Nyní je tento přechod hotový,“ uvedl v dopise zaměstnancům obchodní ředitel společnosti Kyle Delaney.

Otázkou samozřejmě je, jak moc odtažený od dění ve firmě Dalio zůstane. Hodně se sice věnuje charitě a podstatnou část svého jmění, které Forbes odhaduje na 20 miliard dolarů, odkázal charitě. Jenže také má pověst sice rozvážného, ale v případě potřeby velmi razantního, až agresivního manažera a investora, který se nerad vzdává.

Ostatně svým nástupcům – ať už těm s titulem CEO nebo CIO – vzkázal: „Doufám, že až do smrti budu mentorem, investorem a členem vedení, protože já i oni milujeme, když můžeme pracovat dohromady. To je přece splněný sen.“