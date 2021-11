Ve sportovní historii není příliš mnoho jmen, která by byla tak velká jako Kobe Bryant. Jeden z nejslavnějších basketbalistů všech dob se do povědomí veřejnosti nezapsal jen fascinujícími úspěchy z palubovek, ale také chytrými investicemi. A jedna z nich nyní jeho pozůstalým vynáší pořádnou řádku peněz. Necelých devět miliard korun totiž dostanou za to, že společnost Coca-Cola sjednala svůj největší nákup značky v historii.

Protože byl Kobe Bryant, který tragicky zemřel loni v lednu, v první řadě profesionálním sportovcem, měl z podstaty blízko k produktům zajišťujícím vyšší výkon. Typicky například k ochuceným iontovým nápojům, které vyrábí i americká značka BodyArmor. Právě do ní Bryant v roce 2014 investoval zhruba šest milionů dolarů výměnou za více než desetiprocentní podíl, čímž se stal jejím druhým největším vlastníkem.

O zhruba čtyři roky poté se na pole s drinky pro sportovce znovu vydala i The Coca-Cola Company, největší výrobce slazených nealkoholických nápojů světa. Vybrala si právě BodyArmor, do kterého vstoupila jako menšinový vlastník s podílem okolo patnácti procent. Jejím cílem bylo ohrozit výsadní postavení konkurenční společnosti PepsiCo, která v segmentu sportovních nápojů figuruje od roku 2000 díky značce Gatorade.

Se svou nápojovou divizí pro sportovce, kam patří i její vlastní značka Powerade, ovšem Coca-Cola oproti PepsiCo strádala, a proto minimálně od února letošního roku začala řešit, že by ve značce BodyArmor koupila další podíl, který by jí dával alespoň kontrolní právo. Nakonec ale včera oznámila, že značku koupí celou – za zbylých 85 procent vynaloží 5,6 miliardy ( zhruba 124 miliard korun) a půjde do „sportovního boje“ s PepsiCo zase o něco silnější.

Nápoje pro sportovce BodyArmor Foto: BodyArmor

Pro Coca-Colu jde podle serveru CNBC o největší akvizici značky v její historii. A zaplacené miliardy dolarů se navíc vyplatí i pozůstalosti Kobeho Bryanta, která spravuje jeho majetek. Vzhledem k tomu, že legendární basketbalista měl v BodyArmoru stále více než desetiprocentní podíl a hodnota značky vyrostla na osm miliard dolarů, získá z odkupu ze strany Coca-Coly přes 400 milionů dolarů (necelých devět miliard korun).

Jak informuje magazín Sports Illustrated, suma vyplacená z odkupu BodyArmoru Coca-Colou je navíc o několik desítek milionů dolarů vyšší než souhrnný objem peněz, které Kobe Bryant vydělal hraním basketbalu. Svědčí o tom i statistiky serveru Spotrac. Ikona losangelských Lakers si během své profesionální kariéry měla vydělat zhruba 323 milionů dolarů, rozdíl tedy činí přibližně 76 milionů dolarů.

Basketbalista s chutí po investicích

Vstup do výrobce nápojů pro sportovce ovšem zdaleka nebyl jediný, který Kobe Bryant za svůj život učinil. Ačkoliv byl basketbal jeho prioritou, vždy fandil zajímavým nápadům a prosazoval myšlenku tvrdé práce, ze které plynulo ovoce. Jeho investiční choutky se naplno rozjely v roce 2013, když se svým tehdejším společníkem Jeffem Stibelem založil investiční firmu a o tři roky později (po ukončení profesionální kariéry) i fond.

Do něj dvojice nalila počáteční kapitál ve výši 100 milionů dolarů, přes který chtěla podporovat ambiciózní projekty. A že jich bylo. Venture kapitálový fond pod názvem Bryant Stibel investoval například do čínské Alibaby, jednoho z nejvýznamnějších e-commerce hráčů planety, do tvůrců herního megahitu Fortnite, platformy pro zveřejňování esejí sportovců The Players’ Tribune nebo unisexové kosmetické značky Art of Sport.

V neposlední řadě finančně podpořil i značku The Honest Company slavné herečky Jessicy Alba, která nabízí organické kosmetické produkty a doplňky do domácnosti. Co se čistě byznysových iniciativ samotného Bryanta týče, jednou z těch největších je založení tréninkové organizace Mamba Sports Academy, cílící zejména na mladé sportovce.