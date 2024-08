Investujete? Sledujte, jestli šéfové zvedají činky – akcie jejich firem zpravidla rostou rychleji

Uložit 0

Jak se svým portfoliem akcií porazit výkon celé burzy? Odpověď na takovou otázku hledají profesionální i amatérští investoři po celém světě a v některých případech se schovává jinde než v desítkách hodin strávených v analýzách hospodářských výsledků a dalších finančních ukazatelů. Někdy si stačí najít ředitele, kteří zvedají činky. Kdybyste do balíčku osmi takových společností investovali před čtyřmi lety, vydělali byste téměř 2,5x víc, než jaký byl výkon průměru pěti stovek největších firem na burze.

Na zajímavý fakt nedávno na sociální síti X upozornil podnikatel Pieter Levels, jenž během své kariéry rozběhl více než sedmdesát projektů a čtyři z nich se staly profitabilními. Ty mu měsíčně vynáší čtyři miliony korun. Levels vytvořil tzv. „Deadlift ETF“, tedy portfolio společností, jejichž ředitelé zvedají činky (a dělají cvik mrtvý tah, v angličtině deadlift) nebo praktikují bojové sporty. Šéfy, kteří dělají jen kardio cvičení, nezapočítal.

Při hledání takových ředitelů se Levels spoléhal v podstatě jen na Google obrázky, aby měl přímý důkaz. V portfoliu tak má osm firem: Meta, Amazon, Goldman Sachs, Uber, Microsoft, Apple, BlackRock a Nvidia. Výsledek? Během posledních přibližně čtyři a půl let tyto firmy porážejí průměr S&P 500, tedy pětistovky největších amerických firem na burze, o 140 procent. „Zvedání činek = $$$,“ píše Levels.

„Jsem přesvědčen, že by se Googlu dařilo lépe, kdyby Sundar Pichai zvedal těžké váhy nebo se věnoval bojovým sportům,“ rýpnul si Levels s tím, že Deadlift ETF na burze překonává i akcie Alphabetu, tedy mateřské společnosti Googlu. Na některé reakce, jestli opravdu šéf Applu Tim Cook činky zvedá – protože tak nevypadá –, odpovídal fotkou.

🏋️ I made a Deadlift ETF with only companies with CEOs that lift weights or do fight sports (not just cardio)

It outperforms the S&P500 by 140% or 2.4x over the last 4 years!

Lifting weights = $$$ pic.twitter.com/BwALkXgKFG

— @levelsio (@levelsio) August 19, 2024