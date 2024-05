Medituje u velkých stavebnic LEGO, do kanclu jezdí vespou, miluje kickbox. A zachraňuje padlé firmy

Uložit 0

Přímo naproti dveřím visí fotografie filmového Rockyho, jak rozpíná ruce nad schodištěm, které zdolal v rámci tréninku. A táhne se přes ni citát: „Každý šampion byl dřív vyzývatelem, který to ale odmítl vzdát.“ Ze strany na to kouká, nebo spíš křičí, Donald Trump – je součástí koláže, kde mu umělec oči vyměnil za uřvaná ústa, z nichž vylétá jeden twitterový ptáček za druhým. „To jsem vydražil před několika lety, když byl ještě prezidentem. Teď se bojím, že to bude opět aktuální,“ říká Tomáš Raška, většinový majitel a šéf investiční skupiny Natland. Stojíme v jeho kanceláři, ale nejsou to jen obrazy, co poutá pozornost, je třeba se podívat níž: na poličce tam stojí jedno velké LEGO vedle druhého.

Bugatti Chiron, Lamborghini Sián, raketoplán NASA Discovery, důlní náklaďák od Volva, motorka BMW M 1000 RR… „Brzy sem přibude pásový jeřáb Liebherr,“ těší se s takřka dětskou radostí šestačtyřicetiletý byznysmen a dodává: „Ještě mám doma nerozbalený Titanic, ale z něj mám respekt. Vlastně se k jeho stavbě odhodlávám. Je v něm přes devět tisíc dílků a měří skoro 140 centimetrů.“ A pak se ještě zasměje: „Vždyť to je vlastně projekt.“

Zatímco někdo se pro odreagování věnuje józe, pro Rašku jsou formou meditace právě dánské stavebnice a především ty velké, náročné, ideálně modelové řady Technic nebo Icons. „Musíte se u toho soustředit. Když uděláte chybu, později se vám to vymstí a musíte všechno rozebrat. U kostek LEGO si čistím hlavu,“ popisuje v rozhovoru, který je součástí série článků, v nichž představujeme, jak o svém zdraví – psychickém i fyzickém – přemýšlejí lidé z nejvyšších pater byznysu.

Raškova skupina Natland se specializuje na investice do private equity, nemovitostí a na finanční služby. Cílí na výnosnost na úrovni kolem 15 procent ročně. Stavěla zpět na nohy fotbalovou Slavii či módní e-shop Zoot, po úřadování dluhopisového krále Michala Mičky a následném krachu pomohli přežít tradičnímu výrobci kožených bund Kara Trutnov, angažují se také v reorganizaci padlé investiční skupiny Arca, kde získali pohledávky v nominální hodnotě dvou miliard korun za několika slovenskými teplárnami. Ve svém portfoliu pak mají i příbramskou teplárnu, fotovoltaickou elektrárnu u Litoměřic nebo podíly ve startupech Clever Maps, Clever Farm či Gauss Algorithmic. Celková hodnota aktiv je přes šest miliard korun.

Foto: LEGO Replika Titaniku měří 1,5 metru

Pro Natland jsou zároveň čím dál důležitější nemovitostní investice, do nichž chce letos výrazněji vstoupit a rozšířit svůj záběr: nedávno koupil od developerské skupiny EBM rozsáhlý projekt nové městské čtvrti v Kladně u vznikající rychlodráhy s odbočkou na letiště. V komplexu pojmenovaném Stromovka má vzniknout na 600 bytů, rozloha areálu je 52 tisíc metrů čtverečních.

Ve svém nemovitostním fondu má Natland aktuálně majetek přes miliardu, celkem už ale proinvestoval přes 3,5 miliardy. „Máme rozjednané další dvě až tři akvizice, chceme ve fondu mít brzy projekty za čtyři miliardy,“ dodává Raška s tím, že na trhu se objevují akviziční příležitosti, protože vysoké úroky a drahé stavební materiály zkomplikovaly život řadě menších developerů.

Jednou z noh byznysu Natlandu jsou i finanční služby, v mnoha případech tak skupina funguje jako ten, kdo pomáhá finančně překlenout nějaké období jiným firmám i bez toho, že by musela nutně získávat v podniku podíl. „Je v běhu docela dost takových případů, kde jsme poskytli prostředky, ale samozřejmě to není veřejná informace,“ vysvětluje Raška.

Asi největší loňskou private equity operací, kterou udělal, byl vstup do německé společnosti Financialright claims. Jde o předního evropského hráče na poli litigací, tedy financování soudních sporů často namířených proti monopolům, jako jsou nadnárodní technologičtí obři či výrobci kamionů. V Americe nebo Británii je to dobře známá investiční disciplína, v Evropské unii se ale rozjíždí, jak se do společné legislativy dostala teprve relativně nedávno jasná pravidla právě pro hromadné žaloby.

„My nejsme typ investora, který by chtěl něco vysedět. Naše přidaná hodnota je v tom, že umíme řešit problémy a jsme rychlí. Rychle se dokážeme přizpůsobit novým podmínkám, flexibilně reagovat na aktuální změny,” dodává Raška, jinak též dvojnásobný otec. A právě při vědomí toho, jak Natland operuje, je logické, že mít čistou hlavu je pro něj klíčové – nemalá část jeho byznysu sestává z hašení požárů a i samotný Natland momentálně prochází úpravou organizační struktury, aby se jeho partneři v čele s Raškou mohli více věnovat strategii a méně exekutivě.

V takové chvíli na odreagování nestačí jen stavebnice, ale je třeba i sport a moped značky Vespa. „Jezdím na ní v podstatě denně do práce, snažím se auto ve městě používat jen minimálně. To radši sednu do metra. Je to osvobozující,“ říká a rukou ukazuje na malou vespu, kterou má ve své karlínské kanceláři a která je, jak jinak, z kostek LEGO.

A podobně jako každý den sedá na svou vespu (zatím stále ještě benzinovou), denně se snaží i hýbat. Minimálně dvakrát týdně má trénink kickboxu, vždy v úterý a čtvrtek, někdy i o víkendu. Bojový sport provozuje už 15 let: „Bohužel nemohu chodit do zápasů, protože v nich se nevyhnete tvrdým úderům a mít modřiny v obličeji není při byznysových schůzkách zrovna vhodné.“ Velmi podobně o přístupu ke karate mimochodem hovořil v rozhovoru pro CzechCrunch i Jaroslav Pantůček, generální ředitel společnosti Mero. „Vždyť stačí už ruce,“ směje se Raška a ukazuje strupy a odřeniny na kloubech pravé pěsti.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Tomáš Raška, zakladatel investiční skupiny Natland

Fakt, že se nemůže jít se svými soky poměřit do ringu, ho mrzí o to víc, že vnímá paralely mezi sportem a byznysem: „Když se jdete s někým utkat, podstupujete vlastně tržní valuaci. Je to ocenění toho, jak dobrý jste. Podobně, jako když zkusíte prodat nějakou firmu nebo nemovitost. Až trh vám řekne, jak si opravdu stojíte.“ A zatímco s kickboxery se do valuování svých aktiv pouštět z estetických důvodů nechce, v běhání se na to chystá: Raškovým cílem je trénovat na maraton a zaběhnout si ho, dokud toho je schopen v nějakém rozumném čase. Už se na to chystá, vybíhá dvakrát týdně a snaží se zvládnout vždy aspoň 10 kilometrů.

Sport je pro jeho život podstatný nejen kvůli tomu, že mu pomáhá zvládat pracovní stres, ale i kvůli zdraví. A to doslova. Tomáš Raška totiž trpí cukrovkou a ne vždy se choval jako vzorný pacient. Rád připomíná, že hlavně kolem svých 20. narozenin, kdy lékaři diabetes diagnostikovali, byl prý… jeliman. „Pokud bych pokračoval ve své tehdejší životosprávě, asi už bych dnes nežil. Nebo by mně museli amputovat aspoň jednu nohu.“

Několikrát tehdy skončil na kapačkách v nemocnici, skolila ho hyperglykémie, tedy příliš vysoká hladina cukru v krvi. A právě sport je pro cukrovkáře veledůležitou součástí jejich životosprávy. Ostatně jak se píše na odborném webu Cukrovka.cz: „Pohyb má v terapii i prevenci nezastupitelnou úlohu. Vede ke snížení hmotnosti a udržování doporučené váhy, s tím souvisí i snížení dalších rizikových faktorů aterosklerózy.“

Sport je čím dál víc součástí i byznysového impéria Tomáše Rašky, ačkoli jde o odvětví, kterému se nevěnuje a věnovat, aspoň zatím, ani nehodlá: golf. Natland za poslední rok ke svému desetiletému projektu Prague City Golf Zbraslav dokoupil dva pražské golfové areály, a to hřiště ve Vinoři a městský tréninkový areál na Rohanském ostrově. Raškovou vizí je ovšem místa proměnit tak, aby byla vhodná nejen pro golfisty, ale i pro jejich rodiny a děti.

Samozřejmě nesmí chybět kvalitní gastronomie, ke které má Raška velmi vřelý vztah. Na Zbraslavi a ve Vinoři už hosté mohou navštívit nové restaurace značky Soul.ad, které si zakládají na lokálních potravinách a čerpají z okolních farem. „V Lipencích dokončujeme foliovníky a přímo z nich budeme zásobovat naše restaurace zeleninou a bylinkami,“ popisuje s tím, že téma, kterému se nejen v golfu pod značkou Prague City Golf hodně věnují, je nakládání s vodou.

Vize je taková, že golfová hřiště doplní zábavou pro děti a prostorem pro jiné než golfové vyžití, jako jsou například kurty na beach volejbal nebo glampingové ubytování. „Našimi areály ročně projde zhruba 35 tisíc hráčů. Když se nám je podaří proměnit a zatraktivnit, aby tam mířily celé rodiny, toto číslo zvedneme několikrát,“ usmívá se majitel Natlandu.