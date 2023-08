Inženýři z NASA udělali chybu. Ztratili legendární sondu Voyager 2, která letí mezihvězdným prostorem

Zmáčknout špatné tlačítko na klávesnici, to na první pohled nezní jako problém obřích rozměrů. Pokud však ovládáte sondu vzdálenou desítky miliard kilometrů od Země, může z toho být velké mrzení. Právě to se stalo inženýrům z NASA, kteří ovládají slavnou sondu Voyager 2, která je po své sestře s číslem jedna ve vesmíru druhým nejvzdálenějším lidským výtvorem od naší planety. Vědci ji nyní hledají s pomocí satelitu v Austrálii.

Legendární sonda Voyager 2 letí mezihvězdným prostorem zhruba 19 miliard kilometrů od Země. Kontakt s ní inženýři z NASA ztratili poté, co jí omylem poslali chybný pokyn, aby natočila svou anténu směrem od Země. Byť se zařízení, kterým sonda „slyší“ signály ze Země, vychýlilo jen o dvě procenta, stačilo to k tomu, aby se cestovatelka kosmickým prostorem vesmírné agentuře odmlčela. NASA nyní s pomocí vesmírného komplexu v australské Canbeře pátrá po jejích případných zatoulaných signálech. Vzhledem k obrovské vzdálenosti ale trvá přes osmnáct hodin, než její signál dorazí na Zemi.

NASA podle The Guardian uvedla, že je nepravděpodobné, že by se takto Voyager 2 podařilo nalézt. Agentura nicméně také bude v nadcházejícím týdnu z Canberry bombardovat okolí sondy správným příkazem v naději, že ho zařízení zachytí. V opačném případě bude muset počkat do října, kdy se sonda automaticky resetuje a měla by tak obnovit komunikaci se Zemí. Vědci každopádně očekávají, že s vesmírným poutníkem finálně ztratí kontakt na konci tohoto desetiletí.

Voyager 2 NASA vypustila do vesmíru v roce 1977, původně měla její mise trvat jen dvanáct let. Podle americké vesmírné agentury je jedinou sondou, která proletěla okolo Uranu, kde objevila deset nových měsíců a dva prstence tohoto plynného obra. Mezihvězdného prostoru dosáhla v roce 2018. Sesterská sonda Voyager 1 je stále ve spojení se Zemí, je od ní nyní téměř 24 miliard kilometrů daleko.