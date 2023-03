Itálie zakázala ChatGPT. Populární textový generátor má narušovat ochranu osobních údajů

S růstem popularity textového generátoru ChatGPT, respektive jeho nejnovější verze GPT-4, se čím dál více řeší, jestli by tato forma umělá inteligence neměla být do budoucna regulována, protože může mít zásadní informační dopad na celou společnost. Italové ale vidí problém jinde – podle tamních úřadů totiž má narušovat ochranu uživatelských údajů, a proto teď země Apeninského poloostrova nařídila její zákaz.

Jak informuje server Politico, italský úřad pro ochranu osobních údajů uvedl, že spolu se zablokováním ChatGPT bude vyšetřovat i tvůrce programu, americkou společnost OpenAI. Chce docílit toho, aby údaje italských uživatelů nezpracovávala. Podle něj nemá OpenAI právní základ, který by hromadné shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem „trénování algoritmů ChatGPT“ ospravedlňoval.

Italský úřad dále uvedl, že během minulého týdne mělo dojít také k narušení bezpečnosti dat ChatGPT a odhalení uživatelských konverzací a platebních údajů jejích uživatelů. Dodal, že OpenAI neověřuje věk uživatelů a nezletilé vystavuje „naprosto nevhodným odpovědím v porovnání s jejich stupněm vývoje a sebeuvědomění“.

OpenAI, do které v souvislosti s umělou inteligencí mohutně investoval i Microsoft, teď má mít dvacet dnů na to, aby zavedla opatření, která na výtky italského úřadu budou reagovat. Pokud se tak nestane, hrozí jí pokuta až do výše dvaceti milionů eur, respektive 470 milionů korun, potažmo čtyř procent z globálního obratu.

Zatím se jedná o dočasný příkaz, dokud OpenAI nebude následovat zákon Evropské unie o GDPR, tedy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Skupina na ochranu spotřebitelů (BEUC) pak včera rovněž vyzvala orgány Evropské unie a vnitrostátní orgány včetně těch, které dohlížejí na ochranu údajů, aby ChatGPT vyšetřily.

Obavy se nesou také z Ameriky, kde se pod výzvu k pozastavení vydávání nových verzí populárního textového generátoru podepsal mimo jiné Elon Musk spolu s desítkami dalších odborníků na umělou inteligenci.