Ivan Bartoš říká, že Michelina by neměl financovat jen stát. Gastronomická obec je připravená se zapojit

Minulý týden proběhla mediálním prostorem výzva ze strany české gastronomické obce směrem k vládě, ve které apelovala na urychlené jednání ve věci nejistoty ohledně michelinských hvězd. Společnost Michelin totiž změnila strategii a restaurace hodnotí jen v zemích, které za možnost zmínky v prestižním kulinářském průvodci zaplatí. V případě Česka by se mohlo jednat o částku 50 milionů v případě uzavření pětileté smlouvy. Záležitost se zastavila u ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má o uvolnění peněz rozhodnout. Podle Ivana Bartoše, vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj, však jednání o poplatku ještě zaberou nějaký čas.

Na případném financování by se podle Bartoše navíc měly podílet i jiné subjekty než stát. „Vnímám značné pochyby, jestli je tato konkrétní podpora vhodná v době, kdy krachují vesnické hospody, téměř všechna ministerstva hledají úspory a stát hospodaří s rekordním schodkem,” řekl vicepremiér. O možnostech financování spolupráce s Michelinem jednal se zástupci podnikatelů v gastronomii i vládními partnery, ke shodě však nedospěli.

„Jako ministr pro místní rozvoj si dobře uvědomuji, že cestovní ruch a provozovatelé restaurací v Česku se stále úplně nezotavili z pandemického útlumu. MMR pracuje na řadě opatření, která tomuto důležitému odvětví pomohou jako celku a posunou ho kupředu,“ poznamenal ještě Bartoš a své stanovisko doplnil požadavkem garance, že se společnost Michelin nebude věnovat jen Praze, ale že „její aktivity budou mít širší pozitivní dopad na segment cestovního ruchu napříč zemí.“

MMR uvedlo, že se záležitostí bude zabývat už v březnu, reakce ze strany ministra pro místní rozvoj tak přišla o čtyři měsíce později. Bartoš však odmítl, že by osobně uzavření spolupráce zdržoval, zároveň podotknul, že je potřeba počítat s tím, že i následná jednání zaberou nějaký čas. Stanovisko by měla zaujmout vláda jako celek, protože by případná spolupráce měla přesáhnout aktuální volební období.

Česká gastronomická obec je spolupráci a jednáním s vládou nakloněná, a to i za předpokladu, že se do financování michelinského průvodce v Česku zapojí kromě státu i jiné subjekty. „Stát je jedna věc, druhá jsou kraje, které hospodaří s přebytky. Myslím si, že do kofinancování by se tak měly připojit i kraje. A v případě, že zbude nějaká část, do které bude vláda chtít zapojit soukromý sektor, začneme jednat se soukromým sektorem. Ať už půjde o Hospodářskou komoru, nebo nějaké spolky. Partnery máme, jenom s nimi vstoupíme do jednání,“ komentuje Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR a spolumajitel gastronomické skupiny H5.

Dodává ale, že jakmile se do procesu zapojí soukromý sektor prostřednictvím zmíněných sdružení či spolků, bude od státu potřebovat vědět, co vše se s tím bude pojit kvůli specifikům, která tento typ spolupráce obnáší. „My v tom státu rádi pomůžeme. Jiné země to sice platí kompletně ze státního rozpočtu, u nás to bude pravděpodobně jinak, ale proběhne debata, na kterou jsme v gastronomickém sektoru připravení,“ uzavírá Kastner.

Ivan Bartoš uvedl na pravou míru, že co se finanční stránky týče, společnost Michelin si žádá výrazně vyšší částku, než jaká se skloňuje v médiích. Podle Luboše Kastnera jde o částku čtyř milionů za prvotní analýzu Česka. Na jejím základě by Michelin zrevidoval stav v jednotlivých regionech a vydal posudek, z něhož by bylo patrné, jaký má země potenciál, a následující rok by ji začal hodnotit. V případě, že by Česko uzavřelo smlouvu se společností na pět let, jednalo by se pak podle něj o částku deset milionů za každý rok – tedy 50milionový výdaj.

S přispěním ČTK