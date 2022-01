Jak na investice v roce 2022? Držte se svého plánu, přemluvte známé a věřte indexům, radí experti XTB

Inflace by se v Česku v první polovině roku mohla dotknout až deseti procent. Nechat v takové chvíli ležet volné peníze na bankovních účtech, nebo je dokonce mít doma je podobné, jako jich část prostě spálit. Investiční platforma XTB proto požádala několik expertů, aby dali dohromady sadu rad, jak v roce 2022 investovat, přežít růst cen a nejlépe na něm i vydělat.

Hlavní analytik XTB Jaroslav Brychta upozornil, že dlouhodobě jsou úspěšnější pasivně spravované investiční fondy. „Investujte proto s pokorou,“ vyzval ty, kteří si věří, že trhy porazí. Nejtypičtějším příklad pasivně řízené investice jsou ETF fondy, které kopírují index S&P 500, jenž sleduje výkonnost 500 největších amerických firem, nebo Nasdaq 100, což jsou hlavně významné zaoceánské technologické společnosti.

Pro ty, kteří se rozhodnou přesto jít cestou stockpickingu, tedy výběru a nákupu akcií konkrétních firem, pak Brychta doporučuje, aby se zaměřili na společnosti a sektory, kterým rozumějí nebo k nim mají nějaký vztah, a aby neustále mysleli na rozložení svého portfolia, protože „koncentrace může být klíč k překonání trhu, ale i důvod, proč budete zaostávat.“ A samozřejmě: „Snažte se moc neprodělat.“

Tomáš Vranka pak při pohledu na burzovní dění z přelomu roku poznamenal, že hype, který provázel investiční dění v letech 2020 a 2021, je nejspíš pryč. Doložil to na výkonech akcií firem jako Palantir nebo Nikola, které jsou oproti svým maximům dole o šedesát, respektive devadesát procent. Nebo na kryptoměně dogecoin, která také poklesla o desítky procent.

„Rozhodně je potřeba něco s penězi dělat,“ vybízí Vranka k investování s tím, že inflace, která bude mnohem vyšší, než jsou lidé zvyklí, už nyní peníze znehodnocuje. „Vyzkoušejte si různé trhy a různé nástroje,“ dodal. A ideálně by podle něj měl každý, kdo o investování přemýšlí nebo s ním začíná, k témuž přemluvit i své kamarády a svou rodinu.

Investiční youtuber Ondřej Koběrský připojil i několik tipů na zajímavé tituly, jimž by se v roce 2022 mohlo dařit bez ohledu na rostoucí inflaci a stoupající úroky. Jsou to totiž společnosti, které dokážou zvýšené náklady dobře přenášet na své zákazníky. Jmenoval konkrétně nápojáře Coca-Cola, tabákový kolos Altria Group a také výrobce iPhonů Apple.

Kromě těchto akcií, které patří dlouhodobě do elitního investičního klubu, zmínil také zlato a nemovitosti jako varianty, jak se chránit před inflací. „Vy, kdo začínáte investovat, si každopádně pamatujte, že byste do akcií neměli dávat peníze, které budete v blízké době potřebovat,“ dodal Koběrský.

Podle Ondřeje Hartmana, spoluzakladatele portálu FXstreet.cz, platí pro rok 2022 víc než pro kterýkoli jiný, aby se lidé, kteří chtějí investovat, dobře připravili. „Nastavte si svůj cíl,“ řekl s tím, že dobře definovaný cíl a vytyčená cesta k němu je klíčem k tomu, aby člověk při investování uspěl. Součástí toho je prý i opatrnost, pečlivost a důkladná orientace.

A co zmínili všichni unisono? Potřebu vzdělávat se. V době, kdy je internet plný investičních videí, podcastů či brožur, už neplatí, že by kapitálové trhy byly jen pro někoho. Naopak, přístup na ně a informace o nich jsou snadné, levné a dobře přístupné. Takže se analytici shodují, že to chce jen věnovat dost času studiu. Šance na dobrý zisk tím podle nich výrazně stoupne.