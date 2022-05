Na Slovensku přešli od úvah nad šetřením životního prostředí velice rychle k činům. Během deseti měsíců se slovenskému Ministerstvu životního prostředí podařilo ve spolupráci se společností Sensoneo zavést efektivní systém, s jehož pomocí umožnilo spotřebitelům zvýšit míru recyklace.

Zálohování plastových lahví a plechovek se na Slovensku spustilo 1. ledna 2022. Naši sousedé tak byli jedenáctou evropskou zemí, která zavedla tento udržitelný systém – stačilo jim k tomu přitom pouhých deset měsíců. Ministerstvo životního prostředí si totiž pro tento ambiciózní plán vybralo partnera zběhlého v oblasti digitalizace odpadů, společnost Sensoneo.

„Na dodavatele tohoto systému jsme měli vysoké nároky, které byly ještě znásobeny časovým tlakem. Potřebovali jsme spolehlivého a zodpovědného partnera, který je zkušený v oblasti IT a digitalizace a současně zorientovaný na poli odpadového hospodářství,“ uvedla Lucia Morvai, ředitelka pro vztahy s veřejností a komunikaci v organizaci Správce záloh, která zastupuje subjekty zapojené do procesu zálohování.

Sensoneo vytvořilo rámec pro všechny kroky, které jsou potřeba pro operace související s registrací, distribucí a zálohováním, včetně ​​optimalizace přepravních tras a logistiky. Vývojáři tak měli na paměti, aby se po Slovensku nepřevážel vzduch, a uhlíková stopa tak byla během přepravování co možná nejnižší.

Foto: Sensoneo Nápojové obaly lze vracet do zálohových automatů

Do zálohového systému se registrovalo 414 obchodních entit a více než 2 500 sběrných míst. Vratnou zálohu o výši 15 eurocentů (zhruba 3,7 koruny) dostávají spotřebitelé zpět za plastové a kovové nápojové obaly s objemem od 0,1 do 3 litrů označené písmenem Z. Plastové lahve a plechovky lze vrátit například do odběrných automatů nebo přímo v prodejnách.

„Pro spotřebitele je důležité, aby se mohl do zálohování pohodlně zapojit. K tomu, abychom takového stavu mohli dosáhnout, musí být v pozadí dokonale zvládnuto velké množství procesů. Každý z těchto kroků musí být transparentně zaznamenán a dohledatelný,“ doplňuje Lucia Morvai.

A po čtyřech měsících od spuštění systému se zdá, že spotřebitelé se zapojují skutečně bez skrupulí. Ke konci dubna se celkově vysbíralo 100 milionů nápojových obalů, denně lidé na celém Slovensku vrátí na odběrná místa více než dva miliony obalů.

Spotřebitelé kromě zálohových automatů využívají také možnost nechat si obaly oskenovat, k čemuž dochází především v regionech s menší hustotou zalidnění, kde mohou menší prodejny využívat takzvané ruční zálohové sady. Ty umožňují ruční skenování EAN kódů v případě, že si provozovatel prodejny nemůže dovolit pořídit zálohový automat. Systém je tak vymyšlen tak, aby ho mohli využívat lidé po celém Slovensku.