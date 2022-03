Jak obchodovat, když se trhy prudce hýbou? Hlavní je sebedisciplína, radí finanční analytik

Obchodování s akciemi, kryptoměnami či jinými aktivy je v posledních letech stále přístupnější i široké veřejnosti. Jestli jste ale začali investovat na vlastní pěst kupříkladu minulý či předminulý rok, vývoj na trzích od začátku roku 2022 může být nemilým překvapením.

Aktuální prudké pohyby na trzích budou v sobotu 26. března hlavním tématem Online Trading Konference 2022, kterou pořádá společnost XTB – jeden z nejvýraznějších brokerů na evropském trhu. Zkušení obchodníci, jako například Roman Dvořák, Marek Vaňha nebo Patrik Klempár postupně rozeberou, jak v době zvýšené volatility s obchodováním začít, jak ji přežít a pokud možno na ní ještě vydělat. Registrace je zdarma.

Ochutnávku tématu ale už teď nabízíme v komentáři Vladimíra Holovky, vedoucího obchodního oddělení společnosti XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Nabízí v něm soupis základních pravidel, které by v době zvýšené volatility měl používat každý obchodník a investor, aby neprodělal.

***

Vedle aktuálních událostí na Ukrajině zajisté mnoho z nás zaznamenalo zprávy o nervozitě na akciových a komoditních burzách a s tím často zmiňovaný termín volatilita, kterému širší veřejnost nemusí vždy správně rozumět. Volatilitou chápeme míru rozkolísanosti cen, respektive cenových pohybů jednotlivých trhů. Jinými slovy, nízká volatilita popisuje malé cenové pohyby a vysoká volatilita naopak velké cenové pohyby. A to jak směrem dolů, tak i směrem nahoru.

Volatilita = riziko ztráty? Jak pro koho

Tyto situace nastávají, pokud je zvýšené riziko různých scénářů, které mají potenciál významně ovlivnit faktory nabídky nebo poptávky u dané akcie, komodity nebo jakékoliv jiného aktiva. Obecně je vnímáno, že vysoká volatilita se rovná riziko a riziko se rovná nepříznivý vývoj pro investory. Částečně je to pravda, ale pouze pro některé investory, konkrétně ty střednědobé.

Dlouhodobé investory, hledící na horizont pěti a více let, by krátkodobé tržní výkyvy neměly znepokojit, ale v praxi je to obtížné. Na opačném spektru investorů stojí ti krátkodobí, které je možná lepší označit spíše za spekulanty a obchodníky.

Pro ty je naopak období zvýšené volatility žádoucím jevem, protože otevírá prostor pro celou řadu obchodních příležitostí, na které se jinak čeká roky. Říká se, že při vysoké volatilitě plyne čas rychleji a pokud obchodník trefí směr, tak se mu díky velkým pohybům velmi rychle dostaví zisk, který již stojí za to realizovat.

Pravdou však je, že ne každý obchodník – dokonce je na místě si přiznat, že ani ne většina – na těchto krátkodobých obchodech vydělá. Bohužel je to však často banálním nedodržováním pravidel řízení rizika a nedokonalou disciplinovaností při realizaci svých strategií.

Stop loss je při vysoké volatilitě nutnost

První základní pravidlo investování i krátkodobého obchodování alias tradingu je limitovat své ztráty. Pokud využíváte finanční páku (investujete vlastní i cizí kapitál), tak to platí dvojnásob. Období zvýšené volatility s sebou přináší nenadálé tržní obraty a rychlé pohyby cen oběma směry. Právě proto v tomto období dává smysl používat stop loss příkazy (automatické uzavření ztrátového obchodu, aby nedošlo k ještě k větším ztrátám, pozn. red.).

Bohužel sedm z deseti obchodníků zpravidla ochranné stop loss příkazy nepoužívá. Přitom se jedná o jednu z mála věcí, které můžeme mít na finančních trzích pevně pod kontrolou a mohou nás ochránit před velkými ztrátami. Pokud se vám podaří je eliminovat, tak jste na dobré cestě stát se ziskovým obchodníkem.

Nekonzistence zabíjí zisky

Dalším klíčovým faktorem, který oddaluje většinu krátkodobých obchodníků od tučných zisků, je nedisciplinovanost při dodržování svých strategií. I v klidných dobách je těžké dodržovat stanovená pravidla obchodní nebo investiční strategie a v dobách vyšší volatility je to obzvláště obtížné.

Není tak potřeba nic jiného než pevné sebeřízení. Ve výsledku jste to vy, kdo rozhoduje, zdali ten či onen obchod provedete, nebo ne. Časté přeskakování z jednoho přístupu na druhý vám nedá ani dostatek prostoru pro vyhodnocení, zdali je strategie funkční či nikoliv.

Zázračná formule úspěchu na trzích

Úspěšnost krátkodobých obchodníků není nijak závratná. Když navíc vezmeme v úvahu aktuální vyšší volatilitu, tak se statistiky úspěšnosti spíše zhorší, než zlepší. Mnoho obchodníků se snaží dělat si trading po svém, zkoušet metodu pokus/omyl. Snaží se znovu objevit kolo, místo toho, aby čerpali ze zkušeností těch, za kterými jsou roky praxe.

Tedy jednoduchá formule na úspěch zní: eliminujte to, co nefunguje, a konzistentně dělejte to, co funguje. To co nefunguje jsme si zde ve zkratce popsali. Pokud se tímto budete řídit, tak se již automaticky dostáváte mezi 30 procent nejlepších obchodníků a vaše šance na dlouhodobější ziskovost rostou.