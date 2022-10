Jak oslovit děti? Hračkářství Dráčik na webu označuje LGBT za úchylky ega, média jsou koncentrák

Komentář Petera Brejčáka: Očkované lidi označuje za blázny, brojí proti obranné dohodě se Spojenými státy, média přirovnává ke koncentračním táborům, odsuzuje vojenskou pomoc Ukrajině… Nejde přitom o dezinformační stránku, ale oficiální e-shop největšího slovenského prodejce hraček Dráčik, jemuž se ve velké míře daří také v Česku.

Jde o dlouhodobě úspěšný byznys. Dušan Víglaský začal prodávat hračky pro děti před třiceti lety jako živnostník, postupně se na Slovensku vypracoval na jedničku celého trhu s výrazným náskokem před konkurencí. Loni měla jedna z oficiálních entit sítě Dráčik podle závěrky výnosy přesahující v přepočtu 1,4 miliardy korun se ziskem přes 50 milionů korun.

Jak upozornil deník SME, dvojka slovenského trhu Alltoys, patřící české skupině Wormelen, tehdy utržila 180 milionů korun, tedy asi osmkrát méně, a navíc je poslední dva roky ve ztrátě. Což Dráčik ve své historii nikdy nebyl. Česká entita je ještě větší, v minulém roce dosáhla obratu 1,73 miliardy se ziskem 25 milionů korun. I zde tak patří mezi největší hráče oboru, po republice provozuje přes 70 kamenných prodejen.

Podnikatelský příběh je z tohoto pohledu zajímavý, ostatně podobné inspirativní příklady denně přinášíme nejen my v CzechCrunchi. Víglaský však dlouhodobě zůstává mimo mediální radar a rozhovory neposkytuje. O to zajímavější je od letošního jara komunikace samotného Dráčika na jeho slovenském webu, kdy se síť hračkářství začala vyjadřovat k aktuálnímu dění.

Nákupy plynu, očkování, válka i EU

Na úvodní stránce přináší krátké texty, které nejsou oficiálně podepsané, podle slovenských médií by ale za nimi měl stát právě Víglaský. Respektive pokud by je psal kdokoliv jiný z firmy, jako její jediný majitel by rozhodně měl mít zájem na tom, jak se značka na veřejnosti – a na webu určeném i dětským návštěvníkům – prezentuje.

„Kdo chce mír, bude mít mír. Kdo chce válku, bude mít válku. Zbraněmi míru nedosáhneš. Myslete na budoucnost dětí,“ zněl jeden z prvních odkazů, který se na e-shopu objevil začátkem února. Mělo jít o reakci na aktuální dění, v té době probíhaly přípravy na podepsání obranné smlouvy mezi Slovenskem se Spojenými státy. „Přítel tě neobere o suverenitu, jenom otrokář. Svobodný člověk se suverenity dobrovolně nevzdá, jenom otrok. My jsme Slováci, ne otroci,“ přibylo na web o několik dnů později.

V reakci na invazi Ruska na Ukrajinu zněl komentář následovně: „Milý Bože, ani jsme se nenadáli a opět zuří válka. Nenávist, chamtivost, bezcitnost, hloupost a lenivost překročily únosnou míru. Dlouhá léta na Ukrajině i jinde ve světě umírají lidé, trpí děti. Jak jsme jim pomohli? Jak jsme se přičinili, aby si sedli za stůl a dohodli se, když toho sami nebyli schopní.“

V březnu pak Dráčik obhájil svoji pozici mezi nejpopulárnějšími obchodníky oceněním Mastercard Obchodník roku, v následujících měsících ale přidával další odkazy a texty komentující aktuální dění, například v dubnu: „Máme zájem o nákup plynu ve větším objemu pro Slovensko. Rozhoduje cena, ne měna. Zkapalněný plyn nám nenabízejte. Naléhavě, zásoby dochází.“

Záběr témat je ovšem široký. Očkované lidi Dráčik označil za blázny, po vzoru proruských propagandistů odsoudil vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině, přinesl text o Nápravněvýchovné zóně 666-Zemi, média přirovnal k elektronickému koncentračnímu táboru, Evropa podle něj musí ožít a Evropská unie zaniká.

Poslední příspěvek hračkářství zjevně reaguje na teroristický útok, kdy byli před dvěma týdny v Bratislavě zastřeleni dva mladíci z LGBT+ komunity. V textu pod názvem Pravý význam nesmyslů LBGT3, BEMELEM a podobně naschvál dělá chyby a překlepy a komentuje: „Je to živná půda pro realizaci různých úchylek ega, s čímž iniciátor ve svém plánu přirozeně počítá. Čím je společnost nezdravější, tím se tyto zhoubné vlivy víc eskalují až dochází k chaosu a sociálnímu výbuchu.“

Autor textů přitom ví, že na e-shopu komunikuje mimo jiné s dětským publikem. S vysvětlením přišel již v únoru: „Milé děti. Mnozí se ptají, proč na stránce, kde se prodávají hračky, které mají přinášet dětem radost, píšu o věcech jako samostatnost, mír nebo válka. Píšu, protože nemám jinou možnost a považuji za důležité vyjádřit svůj názor a postoj.“

Styl komunikace Dráčiku — o to víc, že je směřována také na dětské publikum — je tak naprosto nemístný a v konečném důsledku může působit nebezpečně, za což si zaslouží odsouzení.