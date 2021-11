Z více než šedesáti miliard korun, které investoři v posledních pěti letech vložili do startupů v regionu střední a východní Evropy, jen dvě procenta směřovala do těch, které zakládaly ženy. Tento poměr je částečně ovlivněn tím, že ženami založených firem je méně, avšak i samotné oblasti investic historicky a dlouhodobě dominují hlavně muži.

Přilákat více žen do startupového prostředí a umožnit jim ve větší míře stát se andělskými investorkami se i u nás snaží kolektiv Lumus Investment, jenž sdružuje už více než 250 dam z většiny zemí regionu. „I když mají ženy peníze, v mnohem menší míře než muži je investují do startupů,“ popisuje pro CzechCrunch Slovenka Terézia Jacová, spoluzakladatelka ženského investičního klubu.

Terézia Jacová se do světa venture kapitálu naplno dostala v roce 2014, kdy začala pracovat ve slovenském fondu Neulogy Ventures, a zastává pozici investiční manažerky (aktuálně je na mateřské dovolené). Malé zastoupení žen v investičních fondech nebo mezi anděli přitom podle Jacové ovlivňuje také motivaci dalších pouštět se do budování vlastních startupů a byznysů.

„Ženy vlastní přibližně polovinu všeho evropského bohatství, ale podle různých odhadů tvoří jen pár procent ze všech andělských investorů. To přímo ovlivňuje počet žen-zakladatelek, které nabírají tzv. early-stage kapitál,“ vysvětluje Jacová s tím, že hlavní motivací Lumus je přitáhnout více žen do venture kapitálu, což zlepší i situaci ve startupovém světě a inspiruje i další studentky, které tuto kariérní dráhu budou zvažovat.

Zakladatelky Lumus Investment Collective Foto: Lumus Invetment

Příběh ženského investičního kolektivu začíná u dvou Slovenek, Zuzany Zamborské a Lucie Cerchlan, které se potkaly během svých štací v San Francisku. Zamborská pomáhala českým a slovenským startupům expandovat do západní Evropy a do Spojených států, Cerchlan v té době rozbíhala pobočku pro slovenský startup Slido, který koncem loňského roku koupil gigant Cisco.

Inspirovalo je, jak v Americe fungují komunity, které sdružují ženské andělské investorky, a to zejména v kontrastu s tím, že podobné iniciativy v regionu střední a východní Evropy neexistovaly v podstatě vůbec. Tento stav se v roce 2019 rozhodly změnit a ozvaly se Terézii Jacové.

„Hned jsme si sedly. Nedostatek žen v oblasti jsem vnímala také, ale z druhé, tedy investorské strany. Na Slovensku a v Česku se ve venture kapitálu pohybují jednotky žen. V Neulogy Ventures jsme navíc měli čtyřicet různých investorů, ale jen dvě byly ženy,“ vzpomíná Jacová na začátky Lumus Investment Collective.

Zakladatelky tvořily ideální spojení, v němž kombinovaly své zkušenosti z několika různých světů. Do týmu k sobě přizvaly další Slovenku Vladimíru Činčurovou, která dlouhodobě žije v Praze a rozvoji startupů se věnuje z pozice manažerky startupového programu v Microsoftu s tím, že doplnila expertízu z oblasti marketingu, networkingu a eventů.

„Perfektně se to propojilo, společně máme unikátní průřez z několika stran – ze startupů, venture kapitálu i korporací,“ popisuje Jacová. Interní tým ženského investičního klubu tak má i širší geografické rozpětí, Cerchlan z Londýna aktuálně pracuje pro britský fintech Cuvva, Činčurová působí v Česku a Jacová se Zamborskou žijí na Slovensku.

Čtveřice dam se tak v roce 2019 pustila do budování komunity andělských investorek, jejichž počet už na platformě Lumusu překonal hranici 250. Většina pochází z Česka, Slovenska a Polska a doplňují je zástupkyně z téměř všech zemí střední a východní Evropy. Profesně přitom běžně působí mimo tento region od Ameriky přes Londýn a Amsterdam až po Asii.

„Naše investorky nemusí být nutně v našem regionu aktivní, obecně s ním mají nějakou spojitost. Je to pro ně cesta, jak opět navázat spojení poté, co kvůli kariéře odešly jinam, u nás ale chtějí podpořit další generaci podnikatelů. Často jsou kromě financí ochotné pomáhat i ve formě mentoringu a konzultací,“ přibližuje Jacová.

Lumus není klasickým venture kapitálovým fondem, který by sbíral peníze od investorů a následně je ve vlastní režii investoval. Coby klub sdružující andělské investorky místo toho funguje jako syndikát – po úvodní expertní analýze startupu vytvoří nabídku a rozešle ji do své sítě, kde hledá zájemkyně o investici. Minimální částka je přitom pět tisíc eur, tedy asi 125 tisíc korun.

„Je to relativně nízká suma, což souvisí s tím, že jsme andělské investování chtěli demokratizovat a demystifikovat. Na to, aby se někdo stal andělským investorem, nepotřebuje mít miliony na účtu. Když se pak dohromady spojí několik investorek, dokážeme startupu nabídnout relevantní sumu,“ říká Jacová.

Investiční klub se zaměřuje na tzv. early-stage startupy – v investiční fázi mezi 50 tisíci až 200 tisíci eur, tedy přibližně mezi jedním a pěti miliony korun. I když v posledních letech v regionu vzniklo mnoho různých venture kapitálových fondů, většina z nich se zaměřuje na pozdější investiční kola od 200 tisíc eur a Lumus se tak snaží vyplnit i tuto mezeru na trhu.

„Naší misí je přilákat k investování víc žen. I kvůli tomu se nemůžeme zaměřovat jen na firmy se zakladatelkami.“

Samotná investice probíhá pomocí tzv. SPV (special purpose vehicle), což je obdoba české s. r. o. určená výhradně pro investici a majetkově jsou v ní sdružené všechny investorky. Lumus pak aktivně pomáhá se správou této entity, na jednotlivých transakcích běžně spolupracuje s dalšími syndikáty nebo fondy a nezaměřuje se na žádnou konkrétní oblast, v níž startupy působí. Stejně tak se nezaměřuje ani na investice do startupů založených ženami.

„Nemůžeme bojovat na dvou frontách. Naší misí je přilákat k investování víc žen. I kvůli tomu se nemůžeme zaměřovat jen na firmy se zakladatelkami. Na druhou stranu, investorky z našeho kolektivu častěji přináší návrhy na investice do ‚ženských‘ startupů, stejně tak nás více vyhledávají samy zakladatelky, protože u nás cítí menší bariéru,“ doplňuje Jacová.

Syndikát investorek zatím finančně podpořil tři startupy. Mezi již uzavřené investice patří například nizozemský startup BikeFair českého zakladatele Jana Pecníka, kterého v rámci kola podpořil také tuzemský fond Grouport spadající do skupiny Depo Ventures.

Lumus se dále podílel na investici ve výši 200 tisíc eur, asi pět milionů korun, do rumunské online vzdělávací platformy pro týmy pracující na dálku Houston a také do litevského startupu Zenoo, jenž vyrábí zdravou raw stravu pro psy, čímž snižuje riziko vzniku častých zdravotních problémů.

Další podpořené firmy by pak v nejbližších měsících měly přibývat relativně rychle. Pro klub Lumus ale samotné investice nejsou do budoucna to stěžejní. „Naše hlavní síla není ve schopnosti investovat, ale v komunitě čítající více než 250 žen, které působí na vysokých pozicích všude po světě. Klíčová otázka do budoucna je, jak využít právě sílu této komunity,“ dodává Jacová.