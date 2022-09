Jak se soustředit a nevyhořet? Receptem je i myšlenkový fotbal. Díky Mozkoherně budete odolnější

Celý svět sleduje fotbal a mnoho dětí hraje také slovní kopanou. Ale co fotbal mozku? I takový existuje. Stačí se posadit před malinkaté hřiště, které se vejde na obyčejný stůl, a myšlenkami dát gól. Jak jednoduché. Hry trénují orgán, který sídlí přímo v naší hlavě, třeba právě skrze fotbal. A stejně jako k tréninku těla je dobré přizvat si trenéra, je to potřeba i k tréninku mozku. Přesně to umí Mozkoherna.

Aby bylo jasno – k tomu, aby dal člověk gól pouhou myšlenkou, je potřeba i nějaké zařízení. Nejen ono malé hřiště. Poslouží k tomu EEG čelenka, která snímá činnost mozku. Člověk si ji dá na čelo, sepne suchým zipem a senzory už přesně vědí, co se děje ve vaší hlavě. Kuličku, nebo vlastně míč, dáte doprostřed a skrze soustředění se ji snažíte posunout do protihráčovy brány.

„Jde o to navodit pocit uvolněného, ale soustředěného stavu mysli,” vysvětluje Eva Fruhwirtová, která Mozkohernu před pár lety založila. Já za pár minut prohrávám, byť nepodlehnu bez boje. To ale vůbec nevadí. I tak se může ukázat, že je člověk v dobré formě,“ vysvětluje Fruhwirtová.

Jak přesně na tom člověk je, ukáže graf, který přístroj poskytne. Ten ukazuje, že jsem se celou dobu soustředila. Fruhwirtová je ale trénovanější. Výhra kromě toho záleží například také na tom, v jakém je člověk napětí. Nebo jak dýchá, přičemž hluboké dýchání samozřejmě pomáhá.

Foto: Mozkoherna Myšlenkový fotbal

Fruhwirtová jezdila před lety na různá školení po firmách. Často přitom narážela na to, že si lidé stěžovali, že jsou vyhořelí, že se nemohou soustředit nebo nevědí, jak zvládat krizové situace. „Jsem vystudovaná učitelka a také táborové dítě. Trávila jsem čas při různých aktivitách a hrách. Byly to věci, které mě bavily a zároveň jsem si říkala, že to jsou určitě i činnosti, které nějak rozvíjejí mozek. Začala jsem skládat mozaiku a zjistila, že existují různé aktivity a hry na trénink mozku. Nakonec jsem je pojmenovala mozkohračky. Takže jsem vymyslela i nové slovo,“ vypráví.

Tak vznikla Mozkoherna – posilovna pro mozek. Trénuje se tady paměť, soustředění, prostorová orientace, logika, rychlost reakce nebo schopnost řešit různé situace. Podle Fruhwirtové se největší důraz klade na paměť, důležitější je ale podle ní soustředění. „Když se člověk nesoustředí, nemůže si ani nic zapamatovat,“ dodává.

Pro všechny tyto aspekty má Mozkoherna speciální mozkohračky. Jsou to často hry, které by člověk snadno zaměnil s hračkami pro pětileté nebo dokonce i mladší děti. Nakonec u nich ale tráví dlouhé minuty právě dospělí. Je to například hra, jejíž součástí je malá deska se třemi domky a k dispozici jsou tři prasátka a vlk. Úkol zní jasně, ochránit prasátka před vlkem. Toho se docílí různým poskládáním domků takovým způsobem, aby se lesní dravec ke zvířátkům nedostal. Což je možná na začátku jednoduché, postupně se ale úrovně zvedají a je to čím dál tím těžší.

V mozkové tělocvičně je ale třeba také hmatové pexeso. Pytlík s předměty, kde dva jsou vždy stejné, ovšem poznávat je lze výhradně pomocí hmatu. Ani to není tak lehké, jak by se mohlo zdát. „Podobná hra posiluje smysly. Jsou to přitom právě smysly, skrze které mozek získává informace o světě. Je potřeba nahmatat oba předměty najednou, člověk se u toho musí soustředit, aby to vědomě vnímal. I tohle je trénink,“ líčí trenérka. Variantou je i pexeso zvukové.

Většinu her Fruhwirtová vozí ze zahraničí. Některé se překládají v rámci světové edice Smart Games, jiné se vyrábějí i v Česku. Někdy se chce zakladatelka Mozkoherny pustit i do vlastní výroby. To když se něco prostě nedá sehnat. A konečně také vlastní hračky Mozkoherna vymýšlí. Příkladem je třeba vánoční stromeček, který svítí na základě toho, jak se člověk soustředí.

Mozkoherna je tak kombinací hraček a neurotechnologií. Sama Fruhwirtová je certifikovanou trenérkou třetího, nejvyššího stupně. A když se někdo vysmívá pojmu hračky, říká, že se tomu klidně může říkat kognitivní pomůcky.

Foto: Mozkoherna Zakladatelka Mozkoherny Eva Fruhwirtová

V Mozkoherně mají lidé primárně získat inspiraci. Zjistit, co jim nejde, a poradit se, jak trénovat napříště sám. Na to, že něco podobného skutečně pomáhá, existují české i zahraniční studie. „Obecně lze říct, že mozek funguje jako sval. Mentálními aktivitami získá člověk mentální kondici, člověk je pak odolnější vůči stresu, lépe si pamatuje, má rychlejší reakce a napadají ho řešení, která by ho jinak nenapadly,“ líčí Fruhwirtová. Mozek naopak oslabuje s biologickým věkem, ale například také s monotónní prací.

To vše trenérka mozku konzultovala s neurology i dalšími lékaři, s pedagogy, psychology i různými kouči. Všechny hry pak testuje nejdříve na sobě a svojí rodině. Tady v Mozkoherně pak vybírá pro jednotlivce takové hry, v nichž mohou zlepšovat jednotlivé aspekty, které jsou u nich zrovna slabší. „Když to někomu jde, vyberu těžší variantu. Lidi to pak donutí zlepšit způsob svojí práce a víc je to baví. Platí, že když to někomu pořád jde, nebo pořád nejde, za chvíli od toho odejdou,“ uvádí zakladatelka firmy.

Většina lidí si navíc hraje ráda. Aktivity tak nakonec zaujmou i ty největší skeptiky. Inspiraci hledá Fruhwirtová u učitelů, ale především u dětí. Jezdí do mateřských školek, kde si s dětmi hraje a sleduje, co je baví. Dospělé pak zase učí znovu si hrát.

Foto: Mozkoherna Trénovat mozek mohou i děti

Se všemi hračkami navíc Fruhwirtová objíždí republiku. Mozkoherna má sice sídlo v Třebíči – v jednom domku ve staré židovské čtvrti –, většinou ale všechno sbalí a vyráží na cesty. Do škol, kde připravuje program nejen pro děti, ale i pro učitele. A do firem, kde si lidé vše vyzkouší skrze různé eventy či semináře nebo v rámci dnů pro zdraví. Rodiny s dětmi pak chodí přímo do třebíčského sídla. Návštěva je na objednání. V osmdesáti procentech je totiž Fruhwirtová na cestách.

Nesbalí s sebou přitom jen malé hračky, bere i zmíněný myšlenkový fotbal. Stejně tak druhý přístroj na bázi EEG, ve kterém už dva lidé nehrají proti sobě, ale samotný člověk kuličkou hýbá dopředu. Je na něm, jestli se pohybuje a jak rychle. Hra má patnáct úrovní. Podobný přístroj stojí kolem půl milionu, takže Mozkoherna nabízí unikátní příležitost si ho vyzkoušet.

Velký zájem zaznamenala firma například po covidu, kdy se zvedl zájem o psychické a mentální zdraví. Kromě problémů se soustředěním mají lidé potíž také mozek vypnout. Nedělat nic, jen relaxovat.

Zatím to přitom vypadá, že Mozkoherna je skutečný český unikát. V zahraničí podle zakladatelky firmy existují různá centra, většinou s technologickým zaměřením. Zatím ale nenarazila na nikoho, kdo by kombinoval neurotechnologie, mozkohračky a aktivity pro trénink paměti. „Ráda bych to i zjistila, zajela se tam podívat a získala kontakty, ale nikoho jsem nenašla,“ říká Fruhwirtová.