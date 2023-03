Jak umělou inteligenci GPT-4 využít každý den. Umí být osobním učitelem, programátorem nebo kuchařem

O novém řečovém modelu GPT-4 víme, že si poradí s textovým i obrazovým zadáním nebo že dokáže zahrát roli, kterou mu uživatel vymyslí. Jak to lze využít, ukázal před pár dny při jeho představení sám prezident firmy OpenAI, která za populární umělou inteligencí stojí. Lidé se od té doby ale předhánějí ve vymýšlení dalších případů, kde GPT-4 může pomoct. Níže přinášíme jejich výběr. Nechybí schopnost vymyslet recept ze zbytků z lednice, programování počítačové hry nebo pomoc při domácím úkolu.

Kromě nové možnosti zadávat modelu příkazy jak textem, tak obrazem lze GPT-4 požadovanou akci popsat obsáhleji. Podle OpenAI si totiž poradí až s 25 tisíci slovy, což je znatelný posun od zhruba 1 500 slov modelu GPT-3.5. Model má tedy o poznání lepší schopnosti a má i méně chybovat, OpenAI používá slovo halucinovat. Podle firmy má být ve srovnání s předchozím modelem přesnější o 40 procent. Stále však platí, že je třeba jeho práci kontrolovat a ověřovat.

Důležitou věcí, kterou o GPT-4 zatím nevíme, je jeho velikost. Předchůdce pracoval s asi 175 miliardami parametrů. OpenAI zatím veřejně nepopsala ani to, jak GPT-4 vytvořila. Ani slovo o datech, výpočetním výkonu nebo způsobu trénování modelu. Na přímou otázku Willa Heavena z MIT Technology Review ohledně takových informací tým vývojářů GPT-4 odpověděl: „To teď nemůžeme komentovat. Máme docela hodně konkurentů.“

GPT-4 je zdarma zatím dostupný pouze po zapsání na čekací listinu, pokud se člověku nechce čekat, může si koupit předplatné ChatGPT Plus, ve kterém je nový model dostupný. GPT-4 už také do internetového vyhledávače Bing zakomponoval Microsoft. Schopnosti GPT-4 tak nyní testuje veřejnost a vymýšlí pro něj další a další způsoby využití, kterých je nepřeberné množství. Několik jsme jich proto vybrali a přehledně popsali.

Nejde o to, že by s psaním kódu neuměl pomoct předchozí model od OpenAI nebo jiný podobný, ale o jednoduchost postupu, který ten nový díky možnosti nahrát při zadání obraz nabízí. Ukázal to už prezident OpenAI při demu – chcete vytvořit design webové stránky, tak si načrtnete na papír, jak by měla vypadat. Skicu vyfotíte, nahrajete do GPT-4 a zadáte mu, ať napíše kód.

V okamžiku máte k dispozici funkční kód, který můžete ihned přeměnit v zamýšlený produkt. Protože se ale model chybám nevyhne, může se stát, že kód nebude z nějakého důvodu fungovat. Ani v takovém případě ovšem nemusíte klesat na mysli, a to ani pokud programování nerozumíte. GPT-4 totiž stačí napsat například jakou chybu vám programovací software hlásí a model sám navrhne řešení. Když mu navíc zadáte, ať vám v jednoduchých bodech popíše, jak problém vyřešit, skutečně vám takový postup poskytne.

This is insane. pic.twitter.com/P5nSjrk7Wn

I just watched GPT-4 turn a hand-drawn sketch into a functional website.

Zmíněný web je sice poměrně jednoduchý, GPT-4 však zvládne třeba také kód počítačové hry. Klasickou hříčku Pong designér nástrojů umělé inteligence Pietro Schirano s pomocí GPT-4 vytvořil prý za pouhou jednu minutu. Výsledek si můžete prohlédnout níže.

Jestli jste tedy někdy chtěli něco naprogramovat a nevíte jak, teď máte kde začít. Díky další vlastnosti nového modelu mu totiž před začátkem konverzace můžete napsat, jak se má chovat. Takže ho můžete například poprosit, aby vám nejen napsal kód, ale zároveň vysvětlil, co jeho jednotlivé části znamenají a proč tam jsou.

I don’t care that it’s not AGI, GPT-4 is an incredible and transformative technology.

I recreated the game of Pong in under 60 seconds.

It was my first try.

Things will never be the same. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd

— Pietro Schirano (@skirano) March 14, 2023