Jak ušetřit na dovolené ve Švýcarsku? Když se vydáte zemi hor, jezer a čokolády objevovat po kolejích

Švýcarsko je země, kterou má na seznamu nejeden cestovatel. Nabízí totiž vyžití jak pro milovníky celoročně zasněžených vrcholků hor a treků po majestátní přírodě, tak pro vyznavače cykloturistiky, lázní, skvělého jídla a ubytování v tradičních chalupách i moderních glampingových konceptech. Krásy země plné jezer lze přitom objevovat z paluby panoramatických vlaků. A vlakem do ní můžete vyrazit klidně přímo z Prahy.

Jestliže je nějaká země vyhlášená svou železniční sítí, pak je to právě Švýcarsko. Vůbec nejoblíbenější jsou vlaky s velkoformátovými okny, ze kterých si lze užívat výhledy na jezera, údolí i horská úbočí. Proslulý je takzvaný Ledovcový express, který se táhne mezi Zermattem a Svatým Mořicem. Trasa se klikatí mezi hlubokými soutěskami i půvabnými údolími a trvá přibližně sedm hodin.

Vlakem se lze do Švýcarska pohodlně dostat přímo z Česka, a to díky rozšířeným nočním spojům. Ty vyjíždí každý den z Prahy. „Jeden spoj jede z Prahy přes Německo do Basileje a končí v Curychu. Druhý spoj jede přes České Budějovice, Rakousko a Sargans do Curychu. Vlak přes Rakousko je vhodný pro návštěvníky Davosu a Rhétské dráhy. Vlak přes Německo poté pro cesty k Lucernskému jezeru,“ upřesňuje Jan Ursíny ze Switzerland Tourism.

Nejvíce se dá na cestě ušetřit tehdy, kdy si cestující pořídí včasnou jízdenku. V takovém případě totiž cena včasné jízdenky může začít na necelých 1 400 korunách. Prodej jízdenek začíná 180 dnů před termínem odjezdu a platí, že čím dříve si místo rezervujete, tím lépe. Pokud si pořídíte lůžko v oddílu Deluxe, budete mít navíc WC a sprchový kout přímo v kupé.

Foto: My Switzerland Ledovcový express se táhne mezi Zermattem a Svatým Mořicem

Švýcarsko často mnohé odrazuje kvůli vysokým cenám ubytování i dalších služeb, ale právě na cestování vlakem je zde výrazně ušetřit. Třeba se společností Swiss Travel System, která v zemi zaštiťuje veřejnou dopravu. Přes ní je totiž možné od jara do podzimu využívat jízdenku Swiss Travel Pass a za jednotnou cenu využívat jak vlaky, včetně těch panoramatických, tak poštovní autobusy a lodě po celém Švýcarsku i MHD v devadesáti městech.

Jízdenku lze zakoupit nejméně na tři dny a její cena začíná na šesti tisících korunách. Nejdražší patnáctidenní jízdenka vychází v přepočtu asi na jedenáct tisíc. Jen pro srovnání: cena zmíněné trasy vedoucí z Zermattu do Svatého Mořice vychází přibližně na 3 600 korun. Člověk tak nemusí být velký matematik, aby si spočítal, jak moc může ušetřit. Při nákupu čtyřdenní jízdenky dostane navíc cestovatel jeden den zdarma a při pořízení osmidenní jízdenky dostane k dobru dva dny.

Swiss Travel Pass

3 dny za 6 035 Kč

4 dny za 7 305 Kč + 1 den zdarma

6 dnů za 9 335 Kč

8 dnů za 10 115 Kč + 2 dny zdarma

15 dnů za 11 155 Kč

Děti do 6 let zdarma, do 16 let v doprovodu rodiče rovněž zdarma



Nákup jízdenky v této akci je nutné provést v období od 15. dubna do 14. května 2023 s tím, že první den cestování s takto zakoupeným Swiss Travel Passem může být v rozmezí již od 15. dubna až do 13. listopadu 2023.

Na Matterhorn lanovkou a na kole až do 2 451 metrů

Cesta do a po Švýcarsku je tedy jasná. Jestliže se do země chystáte poprvé, vhodnou inspirací může být Grand Train Tour, která vznikla ve spolupráci Centrály cestovního ruchu Švýcarska s bývalým tenistou Rogerem Federerem. Celou ji lze absolvovat právě v rámci zmíněné jízdenky, přitom skýtá celkem 1 280 kilometrů jízdy plných výhledů. Naskočit a vyskočit přitom můžete na jakékoliv zastávce: v Cermatu, Svatém Mořici, Ticinu, Lavaux, u Lucernského jezera, v Luganu či u Rýnských vodopádů.

Výlet si můžete proložit například cestou po oblíbeném regionu Jungfrau, pojmenovaném po čtyřtisícovém vrcholu, kde se otevírají jedny z nejkrásnějších výhledů. Nebo můžete objevit vinice v oblasti Lavaux, případně vyrazit na obhlídku spektakulárního Matterhornu. Od 1. července bude navíc v provozu lanovka Matterhorn Glacier Ride II, která spojuje horskou stanici Matterhorn Glacier Paradise s údolní stanicí Testa Grigia.

Švýcarská krajina je bez přehánění zemí zaslíbenou pro cyklisty, čemuž jsou také všechny vlaky uzpůsobené. Na horském kole můžete vyrazit kolem Aletschského ledovce do Mörelu, což je trasa, během které si užijete převýšení 4 700 metrů. Ledová masa o hmotnosti jedenácti miliard tun je největším ledovcovým tokem v Alpách, ale kromě dobrodružného stoupání se můžete pokochat také pohledy na malebné vesnice rozeseté kolem Rhôny.

Ve Švýcarské centrále cestovního ruchu načrtli také speciální balíčky pro cyklistky. Ne že by toho ženy na kole zvládly méně, ale pro ty, které si nevěří na velké výzvy nebo chtějí vyrazit na cestu s partou kamarádek, si mohou vybírat z různých možností od tras vedoucích přes horské průsmyky po jízdy na elektrokole podél řeky – vždy v doprovodu profesionální cyklistky. Třeba třídenní putování po Grindewaldu, během kterého se lze naučit základy jízdy na horském kole. Nebo trasa pro elektrokolo po slunečném Ticinu či po řídce osídlené Juře.

Objevování Švýcarska po svých

Ve Švýcarsku se nachází šedesát pět tisíc kilometrů značených tras. Takže není potřeba podotýkat, že ti, kdo holdují outdooru, tady mají z čeho vybírat. A je jedno, jestli dáváte přednost velké námaze, bolavým svalům a puchýřům na patách, nebo preferujete spíše jemnější výpravy, které vám umožní dosyta si vychutnávat okolní krajinu, třeba s využitím lanovek a zubaček. Můžete překonávat vrcholky a sedla, brouzdat kolem jezer, ale také putovat po vinicích nebo národních parcích.

Jednou z nejvyhledávanějších tras je například ta, která vede kolem pěti jezer u Cermatu: Stellisee, Grindjisee, Grünsee, Moosjisee and Leisee. Trvá asi dvě a půl hodiny, jelikož je během ní možné využít lanovku. Začíná v lokalitě Blauherd a končí ve stanici lanovky Sunnegga. Příjemná je také čtrnáct kilometrů dlouhá potulka v údolí Verzasca, během které se jde podél stejnojmenné smaragdově zelené řeky – ta ukrývá také spoustu míst, kde je možné se v teplejších měsících vykoupat.

Foto: My Switzerland Aletschský ledovec je masa o hmotnosti jedenácti miliard tun

Pokud ale chcete v přírodě zmizet na delší časový úsek, zalíbí se vám spíše vícedenní pochody. Například Via Spluga, turistická stezka dlouhá šedesát pět kilometrů. Ta začíná v městečku Thusis, ze kterého vystoupáte na ostroh nad údolím Rýna, dále přes rokli Via Mala přes města Zillis, Andeer a soutěsku Roflaschlucht do Splügen. Dvoudenní výpravu lze podniknout v údolí Binn nebo kolem jezer Tremorgio and Morghirolo v regionu Ticino.

Krásných osmdesát kilometrů tras se rozkládá ve Švýcarském národním parku, který se nachází ve východní části země. Za jeden z nejkrásnějších treků, který je ale zároveň určený spíše pro zdatnější jedince, platí dvoudenní trasa z městečka Zernez do S-chanfu, během které lze přenocovat na chatě Chamana Cluozza. Je potřeba ale počítat s překonáním sedla Fuorcla Val Sassa ve 2 857 metrech nad mořem.

Na severovýchodě od Zernezu se v rámci národního parku nachází město Scuol, které je ideální pro uvolnění namožených svalů. V této oblasti se totiž vyskytuje přes dvacet minerálních pramenů, což znamená jediné – termální lázně. Vyhlášený je zdejší lázeňský komplex Bogn Engiadina Scuol, vybavený vnitřními i venkovními termálními koupelemi a saunami.

Když si tak vedle sebe dáte všechny možnosti, které Švýcarsko nabízí, je zřejmé, že i patnáct dnů cestování se zvýhodněnou jízdenkou je málo. Naštěstí jde o destinaci, se kterou nás dělí jen jedna země, což nám objevování jejích krás usnadňuje.