Jak vnímají Hru na oliheň v Koreji? Cítí z ní nostalgii a vidí v ní současné problémy, říká koreanistka

Jaké seriály mají v Jižní Koreji nejraději? Jsou to ty, které mají se Hrou na oliheň – i když ta tak činí skrze pokřivenou reality show a maskované záporáky – společné zachycení života současné společnosti. „Je to tedy něco, co sami diváci prožili či prožívají, a mohou tak obsah sdílet,“ míní Lee.

Jaké tituly by koreanistka českým divákům doporučila? „Z toho, co jsem sama viděla, například seriál Sky Castle z roku 2018, který najdete také na Netflixu. Opět nahlédnete do současné korejské společnosti a jejích hodnot. Uvidí stinné stránky korejského vzdělávacího systému a vysoké nároky a očekávání, které jsou kladeny na děti,“ říká.

Už první okamžiky Sky Castle by mohly nalákat – seriál začíná scénou, kdy matka z dobře situované rodiny vyjde na zahradu rodinného domu a spáchá sebevraždu. „A to poté, co je její syn přijat na medicínu na Soulskou národní univerzitu, nejprestižnější korejskou univerzitu, sen každého studenta. Více již nebudu prozrazovat, abych diváky nepřipravila o překvapivé rozuzlení celé zápletky,“ dodává Lee.

Tím ale výčet titulů nekončí. „Z dalších úspěšných počinů korejské tvorby dostupných na Netflixu mohu zmínit například Incomplete Life zachycující život obyčejného člověka v zaměstnání, historické drama o bojovnících za korejskou nezávislost Mr. Sunshine, seriál D.P. z vojenského prostředí či thriller o pomstě The Glory,“ uzavírá Michaela Lee. Takže až 26. prosince bingewatchnete Hru na oliheň, budete i potom mít na co koukat.