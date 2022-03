Jako Bane z Batmana. Dyson spojil sluchátka a čističku vzduchu do netradičního zařízení

Komiksový zloduch Bane nosil svou ikonickou masku proto, aby mu ulevovala od bolesti z dávného traumatu. A když mu ji Batman ve filmu Temný rytíř povstal rozbil, šlo vidět, že není schopen fungovat. Se svou každodenní maskou teď přišla i společnost Dyson, známá hlavně pro své elegantní vysavače. Ta ovšem nemá ulevovat od bolesti, ale naopak zlepšovat vdechovaný vzduch – a také tlumit hluk a přehrávat hudbu. Jde totiž o sluchátka a mobilní čističku vzduchu v jednom.

Šest let měli inženýři vedení Jakem Dysonem, synem slavného zakladatele značky, přemýšlet nad tím, jak do jednoho produktu spojit dvě zcela odlišná zařízení – čističku vzduchu a sluchátka. Na hlavách figurín, rozesetých po jejích dílně, se objevily stovky prototypů, až nakonec dospěli ke kýženému výsledku. Jmenuje se Dyson Zone a cílí především na ty, kteří nechtějí ve městech dýchat znečištěný vzduch a neustále čelit hluku z okolí.

„Dyson Zone čistí vzduch, který dýcháte na cestách. A na rozdíl od obličejových masek dodává pomocí vysoce výkonných filtrů a dvou miniaturních vzduchových čerpadel proud čerstvého vzduchu, aniž by došlo ke kontaktu s obličejem. Jsme nadšení, že po šesti letech vývoje můžeme nabídnout čistý vzduch a čistý zvuk kdekoli,“ řekl Jake Dyson, který měl vývoj novinky na starosti.

Pro (mezi)městské nomády

Dyson měl během výroby vycházet z dat Světové zdravotnické organizace, která odhaduje, že vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel ve městech dýchá devět z deseti lidí na světě vzduch, jehož znečištění překračuje její stanovené limity. Dále také předpokládá, že přes sto milionů lidí je dlouhodobě vystaveno nepřiměřenému hluku z okolí. Proto vyrobil produkt, který má pomáhat řešit oba problémy.

V hlavní roli jsou kompresory v každém sluchátku, jež nasávají vzduch přes dvouvrstvé filtry. Ty mají podle popisu výrobce zachytit až 99 procent ultrajemných částic od velikosti 0,1 mikronu, tudíž něco tak miniaturního jako alergeny, brzdový prach nebo nečistoty ze staveb a průmyslového spalování. Očištěný vzduch poté vede přes dva proudy k nosu a ústům uživatele. Proto ona výrazná „maska“.

Vedle zdravějšího vzduchu pak má uživatel pociťovat i úlevu od hluku z okolí, a to díky poměrně známé technologii aktivního tlumení hluku, kterou v různých úpravách nabízí řada prémiovějších on-ear sluchátek včetně lepších pecek, například AirPodů Pro od Applu. Dyson si u své novinky připravil pro majitele tři specifické režimy.

Tím prvním je Izolace, což je nejvyšší úroveň aktivního tlumení hluku. Dále je k dispozici možnost sluchátka přepnout do módu Konverzace, díky čemuž se automaticky vypne takzvaná clona a člověk je schopen vést s druhým debatu. Třetí možností je Transparence, která umožňuje plně vnímat okolí. Všechny tyto úrovně má být možné i kombinovat s čištěním vzduchu.

Uživatel si tak může nastavit, že chce například čistit vzduch, částečně vnímat okolí a rovnou do toho poslouchat hudbu nebo podcasty. Ano, pořád je totiž řeč o sluchátkách, která se v běžném světě používají především pro přehrávání audia. A pokud bude potřeba povznést „ochranu“ na ještě vyšší úroveň, Dyson do krabice dá i přídavné kryty.

Na to, jak novinka bude fungovat v reálném světě, si ale budeme muset počkat. Dyson ji uvede na trh až během podzimních měsíců, přičemž do Česka by se měla dostat až příští rok (cena je zatím neznámá). Pokud by vás ale zajímalo, jak Dyson Zone hodnotí zahraniční novináři, kteří měli možnost si ji vyzkoušet na pár minut, můžete navštívit magazíny Engadget nebo Wired.