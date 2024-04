Jako by Kolja získal Oscara za nejlepší film. Lasvit si z Milána odváží prestižní ocenění

Uložit 0

Víkend patřil vyvrcholení milánského Design Weeku, na kterém se představilo i několik českých zástupců. Jedním z nich byla společnost Lasvit, která si pod vedením svého uměleckého ředitele Maxima Velčovského přichystala pro návštěvníky ukázku méně známých technik ruční výroby skla, ale především velkoformátové skleněné instalace vytvořené v největší sklářské peci v Evropě. A novoborské umění zaujalo porotu natolik, že výstavu Re/Creation ověnčila hlavní cenou Fuorisalone.

„Je to velký den pro český design a řemeslo. Přirovnal bych to k tomu, když Kolja získal Oscara za nejlepší zahraniční film. Až na to, že my jsme vyhráli celkově nejlepší cenu, nejen za dílo ‚mimo Itálii‘,“ okomentoval získané ocenění zakladatel Lasvitu Leon Jakimič.

Ocenění udělila odborná porota složená z designérské komunity, ale i veřejnosti. Celkem vybírala z 1 100 projektů prezentovaných na milánském týdnu designu a hlavní ocenění Fuorisalone udělila šestnácti z nich. „Je to velký den pro český design a řemeslo,“ dodal Jakimič.

Lasvit se probojoval mezi vybrané projekty společností jako Google, Amazon, Zegna či Kia a po bok instalace francouzského pouličního umělce, který si říká JR. Ten si pro letošní Design Week připravil optickou iluzi tunelu proraženého skrze milánské hlavní nádraží.

Lasvit zabodoval se svou instalací uměleckého díla Porta v Palazzo Isimbardi. Pod ní je podepsán designér Maxim Velčovský, který spolu s novoborskou sklárnou TGK vytvořil v největší evropské sklářské peci sedm monumentálních panelů z tzv. lehaného skla.

Největší kus měří na výšku pět metrů, přičemž každé z vystavovaných děl nese na povrchu specifický, ručně dělaný reliéf. Tyto obří skleněné desky jsou podle Lasvitu vhodné pro konstrukční prvky v architektuře. Podívejte se na další české projekty vystavené během svátku světového designu.