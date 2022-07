Jako ten nejlepší špatný drogový trip. John McAfee vynalezl komerční antivirus a prožil několik životů

John McAfee je tvůrce prvního komerčního antivirového softwaru na světě. Jeho příběh ale není příběhem o náročné cestě ambiciózního programátora a byznysmena za úspěchem – vznikem antiviru McAfee naopak jen začíná. Končí podezřením z vraždy, zatčením za daňové podvody a sebevraždou ve španělském vězení, rozporovanou nejednou konspirační teorií. Kdo vlastně tento podivín, působící jako živoucí karikatura konceptu excentrického milionáře, byl?

John McAfee byl tak trochu jako Joe Exotic z Pána tygrů, ale měl o něco lepší účes, o mnoho více peněz a místo velkého jména v byznysu s velkými kočkami je významný ve světě technologií. Oba nicméně sdílejí zvláštní životní příběh plný bruslení na hraně (a často daleko za hranou) dobré morálky a těžko uvěřitelných událostí. Možná ještě lépe lze McAfeeho přirovnat ke kariéře herce Charlieho Sheena, s nímž sdílí status rockové hvězdy mezi fanoušky.

Ačkoliv jeho nejznámější eskapády pocházejí z pozdějších let jeho života, poměrně jasné předzvěsti se objevily už v dětství. Malý John se bál svého otce, protože to byl silný alkoholik se sklony k násilí. Nakonec se zastřelil, když bylo Johnovi patnáct. McAfee se s jeho chováním ani odchodem nikdy tak docela nevyrovnal.

Ze začátku také částečně následoval v jeho šlépějích. Na jedné straně v sobě McAfee rychle objevil byznysového ducha, když si prodejem časopisů vydělal slušné peníze. Měl také velice dobré studijní výsledky, ve 22 letech v roce 1967 získal první titul v matematice a ve stejném oboru pokračoval i na doktorské studium. Na druhé straně krátce po nástupu na univerzitu začal nadměrně pít alkohol a ze školy ho vyhodili kvůli románku s mladší studentkou.

Foto: Netflix Tvůrce antiviru McAfee John McAfee

Následovaly široké zkušenosti s dalšími drogami. Zprvu nevinné experimentování s LSD a DMT se překlopilo až do několikadenních tripů, v pozměněném stavu mysli McAfee přicházel i do práce v železniční dopravě, kde se zaměřoval na využití počítačových systémů při organizaci vlakových spojů. Problémy s drogami měl také v následujících letech, kdy se přestěhoval do Silicon Valley a pracoval pro Xerox na operačních systémech, a dokonce pro NASA na vesmírném programu Apollo.

Až o téměř deset let, mnoho tripů, špatný rozvod a zvážení sebevraždy později konečně vystřízlivěl. V roce 1986 zrovna pracoval pro výrobce vojenské techniky Lockheed, když narazil na zprávu o zcela novém fenoménu, počítačovém viru Brain útočícím na počítače IBM. Okamžitě ho to zděsilo. Do pár dnů ale napsal program schopný virus v systému identifikovat a odstranit jej. Vznikl tak jeden z prvních antivirových softwarů.

V následujícím roce talentovaný programátor založil firmu McAfee Associates, která na jedné straně varovala před potenciálním nebezpečím infekce jakéhokoliv počítače virem, na druhé straně prodávala ochranu ve formě antiviru VirusScan. Jelikož byl první na trhu a obavy o počítačovou bezpečnost rychle rostly, VirusScan byl hit.

V roce 1990 díky tomu McAfee vydělával pět milionů dolarů ročně (po započtení inflace přes 265 milionů korun). O čtyři roky později z firmy odstoupil a za dva další prodal svůj veškerý podíl, což mu mělo vynést přes 100 milionů dolarů. Nyní velice bohatý technologický génius trochu ustoupil z centra pozornosti. Přednášel na univerzitách, radil startupům, sám se na několika sám podílel, věnoval se charitě a založil institut jógy.

Byznys a policejní stát v Karibiku

V roce 2007 ovšem věci začaly jít z kopce. Přišla masivní finanční krize, kvůli níž se hodnota jeho investic podle odhadu The New York Times zmenšila ze sta na asi čtyři miliony dolarů. Aby dokázal platit všechny účty, prodal velkou část majetku. Jelikož navíc čelil několika žalobám, rozhodl se skrýt v Belize v Karibiku a čekat, až vše odezní. Zatímco si užíval krásy místní přírody a rekreace, narazil na novou zajímavou příležitost.

Seznámil se z mikrobioložkou Allison Adonizio z Harvardu, jejíž výzkum rostlin v Belize objevil potenciál z nich vytvořit zcela nový typ antibiotik. V roce 2010 na odlehlém ranči v karibské zemi založil novou firmu QuorumEx a dal se s Adonizio do práce. Slibná spolupráce ale neměla dlouhého trvání, brzy se totiž znovu začaly projevovat méně konvenční aspekty jeho osobnosti. Postupně se obklopoval ženami, jimž platil a které označoval za členky svého harému, a ozbrojoval kriminálníky, z nichž učinil svou osobní stráž. Později se prý stal velice paranoidním.

Foto: Netflix John McAfee a Sam Herrera, jedna z členek jeho harému

K tomuto stavu podle všeho výrazně přispěl návrat k alkoholu a dalším drogám, zejména pak méně známé formě takzvaných „koupelových solí“ neboli bath salts, což je látka methylendioxypyrovaleron s extrémním vlivem na libido. Postupně také v malé belizské vesnici Carmelita začal budovat něco, co působilo jako policejní stát pod jeho totální nadvládou, zajištěnou postavením policejní stanice a ozbrojováním místních. Pracovní (a jakýkoliv další) vztah s Adonizio nakonec skončil jejím útěkem hned po tom, co ji její šéf údajně znásilnil.

Belize zanedlouho opustil také sám McAfee. Jelikož měl v džungli laboratoř obklopenou vyzbrojenými členy gangů, padlo na něj podezření z výroby drog. Jedné noci v dubnu roku 2012 na jeho sídlo policejní složky zorganizovaly razii. Sice se nenašlo nic nelegálního, McAfee se ale začal obávat o svoji bezpečnost. Navíc se kvůli svým mocenským tahům dostal do problémů s místním gangem.

Vše kulminovalo o několik měsíců později smrtí Floriďana Gregoryho Faulla, který do Belize jezdil na dovolenou a byl McAfeeho sousedem. Zde se opět vracíme k paralelám s Pánem tygrů, tentokrát ale ke Carole Baskin, jejíž bývalý manžel zmizel za velice podezřelých okolností. Faull nesnášel psy svého souseda a vyhrožoval, že je otráví. Jedno ze zvířat později skutečně zemřelo, den nato se našla Faullova mrtvola.

McAfee se přirozeně stal podezřelým, a i když svoji spojitost s případem v následujících letech bezpočetkrát rezolutně zapřel, v Belize se skrýval před policií a odmítal byť základní rozhovor. Utekl do Guatemaly. Následoval další příběh jeho pobytu, rozhovorů s médii a náhodného vyzrazení jeho lokace, které vedlo k zatčení a procesu vyhoštění do Belize. Dvěma fingovanými infarkty ale získal čas pro svého právníka a McAfeeho deportovali zpět do Spojených států.

V té době se stal virálním hitem na internetu, když v roce 2013 na YouTube sdílel bizarní video s názvem „Jak odinstalovat antivirus McAfee“. V něm nejdříve zdůrazňuje, že s vývojem tohoto softwaru už přes patnáct let neměl vůbec nic společného, a přečte několik velice barvitých nenávistných emailů. Pak se spolu s asistentem pokusí popsat instrukce pro odinstalování antiviru, ale je příliš rozptýlen skupinou spoře oděných žen a tvrdými drogami.

Následovalo několik let relativního klidu – tedy v relaci k McAfeeho nedávné historii. Potřetí se oženil, začal hlásit, že daně jsou krádež, přidal se do americké libertariánské strany a ke konci roku 2015 oznámil, že se chce ucházet o post amerického prezidenta. Ve stejné době mezi potenciální kandidáty patřili také Joe Exotic a Donald Trump, který nakonec volby vyhrál. McAfeemu se naopak nedostalo ani nominace na kandidáta za malou libertariánskou stranu, skončil třetí.

V roce 2019 se o post prezidenta USA začal hlásit znovu, tentokrát ale kampaň vedl převážně online odněkud z mezinárodních vod. Ve své rodné zemi byl totiž stíhán za nepřiznané příjmy a úniky na daních, což otevřeně komentoval na sociálních sítích. Co už nekomentoval, byla obvinění z podvodů z kryptoměnami. McAfee byl součástí několika takzvaných pump and dump schémat, kdy svým sledujícím doporučoval údajně perspektivní novou digitální měnu, která ovšem neměla žádnou hodnotu a skoro všichni investoři přišli o peníze.

Jeho poslední dobrodružství skončilo v roce 2020 v říjnu, kdy byl zatčen v Barceloně a v nedalekém vězení pak čekal na vydání do Spojených států. Bránil se tvrzeními, že je vláda země zkorumpovaná a chce ho eliminovat kvůli informacím, jimiž disponuje. Soud mu ovšem neuvěřil.

Stihl se obrátit ještě ke svým sledujícím online. Pokud by prý bylo oznámeno, že spáchal sebevraždu, nebyla by to pravda a ve skutečnosti by se stal obětí tajných politických mocností. 23. června loňského roku, krátce po schválení vydání do USA, byl nalezen oběšený ve své cele – jelikož se našel dopis na rozloučenou, bylo to vyhodnoceno jako sebevražda. Okamžitě se vyrojily konspirační teorie o údajně skutečných důvodech jeho smrti.

Tímto končí pouze zcela základní přiblížení 75 let šíleného života Johna McAfeeho. V roce 2015 o něm vznikl celovečerní dokument Gringo, o dva roky později se objevily první zprávy o plánovaném filmu a samozřejmě existuje bezpočet rozhovorů a veřejných i neveřejných nahrávek. Část z nich se má objevit také v novém dokumentu Netflixu Running with the Devil, který vychází 24. srpna. Jeho trailer láká na odhalení nových aspektů zdaleka nejméně konvenční osobnosti technologického světa, který je jinak nonkonformistů plný.

Nakonec je ale těžké najít mnoho dalších, jejichž osobnost a život se Johnu McAfeemu podobají. Existují jiní, kteří mají v životopisu bohatou historii startupů, desítky potomků (McAfee jich prý má 47, na zmínku ani nezbyl prostor), podezření z objednání vraždy, podvody nebo zneklidňující konspirace o americké vládě. Vše najednou ale platí pouze pro jednoho člověka. Je otázkou, zda si za to zaslouží jakékoliv uznání, vyhnout se fascinaci je ovšem nemožné.