Jako ztroskotané UFO. Norové postavili uprostřed fjordu neobvyklé návštěvnické centrum

Norové jsou specialisté na netradiční architekturu, která často působí vyloženě futuristicky a místy kloubí silně minimalistické prvky. Takové je i nové návštěvnické centru umístěném v norském Hardangerfjordu, kde se volně vznáší na jeho hladině. Navíc na první pohled připomíná havarovanou vesmírnou loď mimozemské rasy.

Ve skutečnosti má nové návštěvnické středisko připomínat tvar rybího oka. Neobvyklé stavení, které bylo navrženo studiem Kvorning Design, je věnováno problematice chovu lososů v této oblasti, o které povypráví každému, kdo se do něj dostane. To totiž není tak jednoduché, jak se může zdát.

Celé centrum totiž pluje na vodě uprostřed ledového fjordu. Objekt vysoký 14,5 metru je pokrytý 9,5 tisíci kusy nerezové oceli, které mají připomínat rybí šupiny a odrážet slunce a vodní hladinu. Konstrukce stavby byla položena na plošinu, která musí unést 1 252 tun celkové váhy a ustát i vlny o výšce čtyř metrů.

Budova má čtyři podlaží a celkově nabízí tisíc metrů čtverečních prostoru. V nejnižších patrech se nachází kino, jehož podlahou lze také sledovat mořské dno. Výše se zvedá spirálovitá rampa, která vede k řadě výstavních prostor.

Dále se zde nachází několik konferenčních místností a také prostory určené pro nejrůznější společenské akce. Na samém vrcholu rybího oka byla umístěna vyhlídková plošina, ze které je nádherný výhled na celý okolní fjord a hory.

V prostorách by se mělo primárně diskutovat na téma udržitelného způsobu chovu a lovu lososů v této oblasti. Zároveň zde budou probíhat nejrůznější školení a další akce. Zadavatelem stavby byla společnost Eide Fjordbruk, která se právě chovem lososů zabývá.

Komu by se v Norsku v podobných objektech zalíbilo, může si vyzkoušet i netradiční podmořskou restauraci navrženou světoznámým norským studiem Snøhetta. To vytvořilo objekt, který částečně zasahuje pod úroveň mořské hladiny a návštěvníkům tak nabízí možnost povečeřet s výhledem do hlubin.