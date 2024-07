Jakub Havrlant dál šlape do knih. Rockaway kupuje Pemic Books, které patří i půlka české Audiotéky

Uložit 0

Stále silnější pozici na knižním trhu si buduje Jakub Havrlant a jeho skupina Rockaway Capital. Od roku 2015 do jejího portfolia spadá jeden z největších vydavatelů a distributorů knih v Česku, skupina Euromedia, která zároveň provozuje síť knihkupectví Luxor. Teď k ní přibývá další významný hráč tuzemského knižního trhu. Rockaway oznámilo záměr akvírovat společnost Pemic Books, která taktéž působí v oblasti velkoobchodu, maloobchodu i online prodeje a provozuje síť prodejen Knihcentrum. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.

Ani jedna ze stran výši transakce oficiálně nekomentuje. V hospodářském roce končícím v červnu 2021, za kdy má Pemic Books naposledy zveřejněnou výroční zprávu, firma vykázala čistý obrat ve výši 818 milionů korun při zisku po zdanění 26 milionů korun. Podle odhadu CzechCrunche se mohla transakce pohybovat řádově ve stovkách milionů korun. Jejím cílem je podle Rockaway stabilizovat český knižní trh, mimo jiné proto, že budoucnost Pemic Books byla nejistá po nečekaném úmrtí jejího zakladatele a majoritního akcionáře Petra Michálka v roce 2019.

„Jsem přesvědčený, že tato transakce přispěje ke stabilizaci českého knižního trhu, který se dlouhodobě potýká s řadou výzev. Patří mezi ně například tlak na zvýšení efektivity a rychlosti distribuce a tím souvisejících investicí do automatizace, rostoucí vliv online prodeje a e-commerce a narůstající popularita elektronických knih a audioknih,“ říká k plánovanému nákupu Pemic Books Robert Chmelař, investiční partner Rockaway Capital. Díky synergiím v rámci portfolia chce skupina dosáhnout zlepšení služeb jak pro drobné nakladatele, tak pro koncové zákazníky.

Posledních pět let Pemic Books řídil coby její opatrovník a předseda správní rady Pavel Pěnkava. „Prodej společnosti do rukou silného strategického a finančního investora v době, kdy knižní trh prochází nelehkým obdobím, je logickým vyústěním nedávno skončeného dědického řízení a rozdrobené akcionářské struktury. Věřím, že toto strategické partnerství umožní stabilizaci skupiny Pemic a další rozvoj služeb poskytovaných jednotlivým hráčům na knižním trhu,“ říká Pěnkava.

Ota Michálek, syn zesnulého zakladatele Pemic Books Petra Michálka, propojení s Rockaway rovněž kvituje. „Otec byl vizionář a nadšenec do technologií. Má obrovské zásluhy na digitalizaci českého knižního trhu. Strategické spojení s Rockaway umožní naplnit jeho vize perfektního a rychlého přístupu zákazníků ke knize ve všech moderních podobách,“ říká Ota Michálek. Vedle velkoobchodní a maloobchodní činnosti, kdy Pemic Books nabízí širokou škálu titulů od různých nakladatelství, skupina provozuje také síť Knihcentrum a vlastní poloviční podíl v české Audiotéce.

Do skupiny Rockaway Capital patří vedle knižního byznysu také například cestovní skupina Invia, e-shop Vivantis či balkánská e-commerce platforma Gjirafa. Prostřednictvím fondu RockawayX investuje do kryptoprojektů a naposledy se pod značkou RockawayQ Havrlant a spol. propojili s miliardářem Petrem Otavou a jeho MTX Group, se kterým chtějí zaměřit na investice do digitální transformace tradičních společností. Poslední roky se skupina pohybuje také v kultuře, je investorem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, hudebního festivalu Colours of Ostrava nebo Designbloku.