Havrlant opět nakupuje v kultuře. Rockaway investuje do festivalu Designblok i Czech Grand Design

Několik let po vstupu do Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a hudebního festivalu Colours of Ostrava rozšiřuje investiční skupina Rockaway Capital zakladatele Jakuba Havrlanta své působení v kultuře o nové značky. Stala se strategickým investorem společnosti Profil Media, jež stojí za festivalem designu a módy Designblok, udílením cen Czech Grand Design nebo za značkou Křehký.

„Díky budoucím společným projektům chceme firmu posunout ještě mnohem dál – ukázat sílu českého designu ve světě a zároveň přilákat špičková zahraniční jména k nám. Za zásadní pak považujeme propojení umělecké komunity s tou byznysovou,“ komentuje transakci investiční partner Rockaway Jan Jírovec. Výši investice společnost nesdělila.

Designblok si během čtvrtstoletí vybudoval pozici jednoho z nejzásadnějších mezinárodních festivalů českého a evropského designu u nás. Záměrem jeho majitelů Jany Zielinski a Jiřího Macka bylo vytvořit akci srovnatelnou se světovými designovými veletrhy a seznámit tak širokou veřejnost s aktuálními trendy v oblasti designu, módy i architektury.

Rockaway věří, že pro vedení festivalu, které zůstává personálně neměnné, znamená jeho vstup zajištění stability a také možnost, jak více zintenzivnit své postavení na mezinárodní kulturní scéně. Příkladem má být speciální putovní výstava Designblok Cosmos, která se objevila jak v říjnu 2023 na samotném Designbloku, tak na letošním Milano Design Week, či projekt Made by Fire, odkazující na historii i současnost českého skla a porcelánu.

„Ke spolupráci s investorem nás lákaly možnosti dalšího rozvoje našich aktivit, strategického propojování projektů a sdílení know-how. Těší mě, že jsme se stali součástí skupiny Rockaway Arts společně s MFF KV a Colours of Ostrava, tedy předními festivaly, které dokazují, že v Čechách umíme pořádat významné kulturní události a pomáháme tak k dalšímu rozvoji naší společnosti a ekonomiky,“ popisuje spolumajitelka společnosti Profil Media a ředitelka festivalu Designblok Jana Zielinski.

Právě Zielinski zakládala kreativní agenturu Profil Media ještě v roce 1999 společně s Jiřím Mackem, od téhož roku organizují Designblok. Sedm let poté se stala organizátorem cen Czech Grand Design, které každoročně uděluje nezávislá Akademie designu České republiky. V roce 2010 společnost založila vlastní značku Křehký, která ve spolupráci s českými i světovými designéry nabízí malosérie a limitované kolekce sběratelského designu vyrobené v českých manufakturách.

S českým kulturním prostředím má skupina Rockaway několikaleté zkušenosti. Na začátku roku 2021 vstoupila do Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, posléze vznikla skupina KVIFF Group, která zastřešila všechny kulturní aktivity kolem této akce. V létě 2022 zase oznámila majetkový vstup do festivalu Colours of Ostrava.