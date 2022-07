Jakub Havrlant se po filmech vrhá na hudbu. Rockaway investuje do Colours of Ostrava

Poslední dny ostravské Dolní Vítkovice rozvibrovaly kapely The Killers nebo Franz Ferdinand, popové duo Twenty One Pilots, zpěvačka LP či známý tvůrce z taneční scény Martin Garrix a další desítky zahraničních hudebníků. Do industriálního areálu se totiž po dvou letech poznamenaných pandemií vrátil festival Colours of Ostrava. Jeho organizátoři nyní vědí, že mají do budoucna i přes poslední složité roky nadějné vyhlídky. Strategickým investorem události se totiž stala česká investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta.

Skupina Rockaway Capital majetkově vstupuje do pořadatelské společnosti Colour Production, což pro ostravský hudební festival znamená zajištění stability, ale také prostor pro rozvoj nových možností. Zejména pak doprovodných akcí, jako je mezinárodní diskuzní fórum Meltingpot, showcasový festival Czech Music Crossroads a tradiční Festival v ulicích Art & Life. Organizační tým v čele s ředitelkou Colours of Ostrava Zlatou Holušovou zůstane ve stejném složení.

„Budeme dál pokračovat v posilování pilířů, na kterých náš festival stojí – kvalitní dramaturgie s velkými světovými hvězdami i nejzajímavější hudbou mnoha i menšinových žánrů z celého světa, obrovská pestrost programové nabídky v čele s živým diskuzním fórem Meltingpot i atmosféra festivalu tak, jak ji fanoušci znají,“ říká Holušová.

Foto: Rockaway Jakub Havrlant, CEO Rockaway Capital

Již letošní ročník Colours přinesl několik inovací, například vlastní kolekce NFT ve spolupráci s kryptoměnovou burzou Binance. Dražily se tři grafiky, z nichž dvě obsahovaly doživotní VIP vstupenku na festival pro jednu osobu, třetí z nich pak ukrývala stejnou vstupenku pro osoby dvě. Některá vystoupení byla také tlumočena do znakové řeči, stejně tak i vybrané přednášky z fóra Meltingpot.

Skupina Rockaway Capital se tímto krokem ponořuje ještě hlouběji do českého kulturního rybníčku. Do jejího portfolia patří od minulého roku Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který spoluvlastní s Jiřím Bartoškou a týmem vedení akce. Díky tomu mohl největší filmový festival v Česku rozšířit svůj záběr na projekty jako KVIFF.TV, KVIFF Talents nebo KVIFF.TV Park.

„V Rockaway máme radost z toho, že můžeme být součástí takhle významné hudební a kulturní události. Věřím, že se nám podaří navázat společně s týmem spolupráci a posuneme Colours of Ostrava v budoucnu na ještě vyšší úroveň podobně, jako se nám to podařilo s týmem karlovarského filmového festivalu během 56. ročníku po více než roční spolupráci,” doplňuje Jan Jírovec, investiční partner Rockaway Capital.

Skupina Rockaway Capital redakci CzechCrunche neprozradila, jakou částku do hudebního festivalu investovala. Jejím záměrem však je zužitkovat zkušenosti z festivalu v Karlových Varech a využít je pro podporu hudebního průmyslu v Česku a střední Evropě.