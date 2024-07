Technologická skupina Martina Cíglera jde nově do HR. Díky dvěma nákupům za více než 100 milionů

Uložit 0

„Nikdy bych si nevsadil, že budeme tak velcí,“ říkal před několika měsíci ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Martin Cígler, když popisoval příběh své technologické skupiny Seyfor, kterou od nuly a 90. let vybudoval do současné podoby, v níž tržby přesahují čtyři miliardy korun a nepřestávají růst. Není se čemu divit, Cígler růst podporuje mimo jiné významnými investicemi do akvizic firem všeho druhu, díky kterým staví silný technologický podvozek. Vedle účetních, ERP, mzdových či personálních systémů mu v portfoliu dosud chyběl profesionální HR software. Už to ale neplatí.

Skupina Seyfor oznámila, že koncem minulého týdne uzavřela akvizice dvou dalších společností. Stoprocentní podíl získala ve firmě Datacruit, která v Česku a na Slovensku dodává více než dvěma stovkám firemních zákazníků náborové aplikace, a podíl ve výši 38 procent koupila také v platformě Recruitis, která vyvíjí systém pro řízení procesu náboru ve středních a velkých firmách. Hodnotu jednotlivých transakcí ani jedna ze stran neprozradila, ale Martin Cígler pro CzechCrunch potvrdil, že výše obou akvizic dohromady mírně převyšuje částku 100 milionů korun.

„Je to podruhé v naší historii, kdy současně kupujeme dva produkty zaměřené na stejný, pro Seyfor nový tržní segment. Poprvé to byly pokladní systémy Dotykačka a Markeeta. Dnes je Dotykačka jednoznačným lídrem trhu pokladních systémů v České republice. Věřím, že podobný úspěch zopakujeme i s ATS (Applicant Tracking System) službami Datacruit a Recruitis. Recruitment je dnes velmi náročná disciplína vyžadující velké know-how a kvalitní softwarová podpora je pro tento proces klíčová,“ říká zakladatel a výkonný ředitel Seyforu.

Oba HR produkty řadí Cígler k nejlepším na českém trhu a hodnotí mimo jiné z vlastní zkušenosti, kdy Recruitis v Seyforu již několik let pro nábor využívají. Digitalizaci recruitmentu chce firma klientům nabízet po boku personálních a mzdových systémů, v nichž patří mezi přední mezinárodní hráče v regionu. Vedle řady dalších specializovaných řešení se mezi jeho nejznámější značky řadí Dotykačka, iDoklad, Markeeta, Money S3, Vema HR, Vario nebo Altus Portal.

Dnes původem brněnská technologická skupina obsluhuje zákazníky ve 38 zemích, v loňském roce počtvrté za sebou její obrat vyrostl o zhruba třicet procent na více než čtyři miliardy korun, kam se dostala mimo jiné právě díky akvizicím a podpoře slovenských akcionářů ze Sandberg Capital. Před rokem a půl prošla velkou proměnou, když původní název Solitea nahradil současný Seyfor.

V Datacruitu i Recruitisu zůstávají po akvizicích na klíčových pozicích dosavadní majitelé. V případě první jmenované firmy jde o Zdeňka Bajera, který Datacruit v roce 2014 založil a vede ho jako CEO. Majetkově za touto firmou až do akvizice stála akciová společnost GoodGroup, jejíž majitelé nejsou kvůli akciím na jméno veřejně známí.

Také Recruitis povede i nadále jeho CEO a zakladatel Štěpán Bartyzal, jemuž dál patří většinový podíl ve výši 63,5 procenta. Přes 4,5 procenta drží investor Martin Rozhoň a vedle Seyforu, který dosud nabyl třicet procent, je ve firmě ještě několik minoritních akcionářů. V nejbližší době by měl Seyfor oficiálně nabýt ještě dalších osm procent.

Martin Cígler říká, že integrace obou nově akvírovaných produktů se minimálně v blízké budoucnosti nechystá, protože Datacruit a Recruitis mají každý trochu jinou klientelu. Jednou z motivací obou firem pro spojení se Seyforem byla zahraniční expanze.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli nechat vstoupit Seyfor do naší společnosti, je pomoc našemu ATS a onboardingovému systému dostat se na zahraniční trhy, ve kterých Seyfor dominuje,“ říká Bartyzal z Recruitisu a Bajer z Datacruitu přitakává: „Chceme dostat Datacruit ATS k širšímu spektru velkých zákazníků a akcelerovat zahraniční expanzi.“