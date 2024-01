Uložit 0

Startupy nejsou jen trendy slovo, ale oblast, do jejíhož rozvoje každoročně směřují miliardové částky. CzechCrunch spočítal, jak vysoké jsou, ale také se zaměřil na to, jak se startupům v průběhu loňského roku dařilo i jak si vedly v porovnání s předchozími roky. Víte třeba, který pro ně co do objemu investic byl ten vůbec nejúspěšnější?

Jak se v oboru orientujete? Ověřte si své znalosti v našem startupovém kvízu. Ať už předtím, než si projdete náš projekt CC25 Startupové Česko, který mapuje vývoj startupového trhu u nás za uplynulý rok 2023, nebo až po něm. Nezapomeňte se svými výsledky pochlubit v komentářích dole v článku nebo na sociálních sítích.