James Bond slaví 60 let. Agent jejího veličenstva se těší stejné přízni jako kdykoliv dříve

Udělejme si malý průzkum vašich filmových znalostí. Která filmová franšíza je nejstarší a její nová pokračování jsou stále vysoce očekávaná? Ano, správně – je to Godzilla, jejíž první díl vyšel už v roce 1952. Nakonec se ale ani obří ještěr netěší takovému statusu, jako o necelou dekádu mladší James Bond. Filmová série o britském tajném agentovi teď oslavila 60 let od své premiéry a populární je stejně jako kdykoliv dříve.

Možná nebude překvapivé, že její začátky byly poněkud složité. Když producent Harry Saltzman koupil práva na většinu knih o Bondovi od Iana Fleminga, rychle narazil na problémy s financováním filmu. Zprvu nepomohlo ani setkání s dalším producentem Albertem R. Broccolim, který chtěl práva pro sebe.

A s neochotou studií podpořit „příliš britskou“ a „příliš otevřeně sexuální“ franšízu se potýkali, i když začali pracovat spolu. Nakonec jim ovšem kývlo hollywoodské studio United Artists, Bond se tak mohl vydat ze stránek knih do sálů kin.

Jako první se adaptace pro velké plátno dočkal šestý román ve špionážní sérii, který měl původně propagovat turismus na Jamajce, toho času ještě pod nadvládou britského království. Dr. No musel na cestě před kamery překonat ještě mnoho dalších překážek, od malého rozpočtu po hledání správného scenáristického pojetí. Hlavní roli dostal 31letý, tehdy nepříliš známý Sean Connery. A dokonce on sám nejdříve zvažoval, jestli se chce podobnému projektu upsat.

Teď už víme, že všechny problémy nakonec stály za to a Connery učinil jedno z nejlepších rozhodnutí ve svém životě. Dr. No se svojí špionážní zápletkou, rychlou akcí, humorem a stylovým hrdinou nadchnul jak kritiku, tak diváky. A vydělal asi šestinásobek svého milionového rozpočtu. Connery se na plátně v roli agenta poprvé objevil se slovy „Bond, James Bond.“ Tuto frázi diváci v průběhu let zaslechli ještě mnohokrát z úst několika různých herců.

James Bond zachraňující svět v zásadě představoval britskou fantazii pokračujícího vlivu ve světě, v němž skutečná moc britského impéria upadá a někdejší kolonie se po desítkách let nadvlády konečně osvobozují. Ačkoliv některé imperialistické tendence stále přetrvávají, z „tvrdé síly“ podrobující si lidi přichází ve formě bondovek „měkká síla“ šířící hodnoty nebo kulturu.

A byla velice efektivní. Agent jejího veličenstva dodnes patří mezi poznávací znaky Spojeného království a nehledě na to, že jako koncept je poměrně zastaralý, stále táhne publikum všech věkových kategorií. Při započtení inflace jen z kin vydělal přes 19 miliard dolarů a drží místo páté nejvýdělečnější franšízy vůbec. Šedesát let a dvacet sedm filmů přežil jednak díky tomu, že nebyl nutně vázaný na jednoho herce, jednak díky schopnosti přizpůsobovat se světu kolem sebe.

Ač Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig sdílejí základní prvky bondovského hrdiny, každý v sérii hrál trochu jinou roli. Za jejich působení se vyvíjel jak filmový jazyk, tak témata reagující na skutečnou politiku, ať už jde o boj s terorismem, nebo komplexnější mezinárodní vztahy provázející globalizaci. V rovině zpracování zase postupně vymizely komediální prvky nebo dostaly výraznější roli ženy.

Foto: Forum Film Daniel Craig v bondovce Není čas zemřít

Vůbec nejvýraznější posun nastal s příchodem Daniela Craiga, který chtěl, podle vlastních slov, rozložit veškerá bondovská klišé. Filmy na sebe začaly přímo navazovat, přičemž nosnými linkami byly jednak kriminální složky, jednak osobní život hrdiny. Ten se stal mnohem více lidským než kdykoliv dříve. Od prvního Craigova filmu Casino Royale se Bond vypořádával s osobní tragédií a snažil se vyrovnat na jedné straně se ztrátou, na druhé se zradou jeho životní lásky.

Zatím poslední bondovka Není čas zemřít pak přinesla hned několik novinek. Po předchozích snímcích, které otevřeně tematizovaly roli tajných služeb v moderním světě, byl slavný hrdina zčásti odsunut na druhou kolej. Jednak kvůli jinému fungování mezinárodních vztahů, jednak kvůli přeobsazení agenta s krycím číslem 007. Nakonec měl stále zásadní slovo při záchraně světa, tento úkol si od něj ale vzal více než kdykoliv předtím.

Teď Daniel Craig odešel do bondovského důchodu a producenti z Eon Productions, jimž dodnes patří hlavní slovo, hledají nového představitele. Má jím být stále britský muž, kterému bude vzhledem k charakteru a časové náročnosti role něco přes třicet let. Proces výběru herce je ovšem stále v začátcích a bude nejspíš náročný, jelikož má definovat budoucnost jedné z nejslavnějších filmových sérií na dalších mnoho let. James Bond se dnes těší prakticky stejnému zájmu jako dříve, právě proto je ale jeho místo ve světě čím dál složitější.