Jana Sedláková se přesouvá z advokacie ke startupům. Bude partnerkou nového fondu

Uložit 0

Ve startupových i právních kruzích ji není třeba moc představovat. Jana Sedláková si vybudovala jméno jako zakládající partnerka kanceláře Sedlakova Legal, kde se mimo jiné věnovala právě oblasti startupů, investic i práva na poli fúzí a akvizic. Zároveň má i čtyři děti a jak sama přiznává, moc nespí. Teď ve svém životě otevírá novou kapitolu. Z denního vedení advokátní kanceláře se stahuje a stává se partnerkou venture kapitálového fondu.

„Od nového roku nebudu jednatelka a denní vedení převezmou ostatní společníci,“ přibližuje Sedláková změny pro CzechCrunch. Kancelář Sedlakova Legal se specializací na technologické společnosti, IT právo, ochranu osobních údajů, duševní vlastnictví či pracovní právo má od začátku letošního roku celkem šest společníků – kromě Sedlákové jde o pětici advokátů ve složení Michaela Puškár Garajová, Roman Tomek, Pavel Čech, Jiří Hradský a David Šupej.

„Majoritní podíl ve společnosti si nechávám dál,“ pokračuje šestatřicetiletá Sedláková s tím, že ze společností kolem Sedlakova Legal se nově stane skupina firem, kterou kromě advokátní kanceláře tvoří účetní společnost TaxCounting, poradenská společnost zaměřená na fúze a akvizice Tack Room Capital a školící platforma Ochrana nápadu. „Já se posunu do role v představenstvu této skupiny a hlavní činnost budu věnovat investicím a startupům,“ doplňuje.

Nově totiž bude Sedláková působit jako partnerka venture kapitálového fondu StartGuide, kde se přidává k zakládajícím partnerům Seenovi Aquinovi a Petru Jahnovi. „S Janou jsme úzce spolupracovali už od počátků StartGuide. Věděli jsme, že je ideální osobou, která nám pomůže posunout naši vizi na další úroveň. Její rozhodnutí odejít ze Sedlakova Legal a připojit se k nám jako generální partner nebylo lehké, ale naše společná víra v praktické investování – a ve skutečné partnerství s podnikateli – nás spojila dohromady,“ komentuje Aquin.

Foto: StartGuide Partneři fondu StartGuide Petr Jahn, Jana Sedláková a Seen Aquin

Dvojice Aquin a Jahn rozběhla fond po více než patnácti letech, kdy budovali vlastní byznysy a rozhodli se podporovat i další podnikatele. „Když jsme se s Petrem potkali, bylo jasné, že máme stejnou vizi – vytvořit platformu, která poskytne nejen kapitál, ale také mentoring, strategickou podporu a partnerství. Tak se zrodilo SGOne,“ přibližuje Aquin.

SGOne přitom odkazuje na první fond StartGuide, v rámci něhož investovali asi 35 milionů korun do třinácti startupů včetně DTS digitalizujícího stavebnictví, jenž se již i prodal, logistického Ringilu či medicínského Carebotu. Na druhé straně do startupů investovala i sama Sedláková, nedávno například do startupu Lakmoos, jenž díky AI nahrazuje dotazníky.

Jako trojice partnerů nyní již i se Sedlákovou představili druhý fond StartGuide s názvem SGTwo, v němž cílí na velikost 25 milionů eur (630 milionů korun) a investičním horizontem deset plus jeden rok.

Cílem je investovat do 35 startupů, a to zejména z oblasti zdravotnických technologií (healthtech), finančních technologií (fintech), kyberbezpečnosti, ale také korporátního softwaru, umělé inteligence a platforem fungujících na modelu SaaS (software jako služba). „Moje role bude hledat mimo jiné také silné ženské zakladatelky – část fondu bude investovaná do startupů, kde je alespoň jeden ze zakladatelů žena,“ zdůrazňuje Sedláková.

StartGuide přitom staví na přímé pomoci startupům, každý projekt kromě finanční injekce získává také časovou podporu deset až patnáct hodin měsíčně přímo od partnerů. „Celkem jde o 100 až 180 hodin během prvních šesti až osmnácti měsíců od uzavření investice,“ popisuje Aquin s tím, že konkrétní oblasti jsou strategické řízení, podpora provozu či další fundraising.

„Ve StartGuidu se nepovažujeme za pasivní investory. Považujeme se za partnery. Investujeme do lidí a potenciálu, nabízíme jim zdroje, síť a vedení, které potřebují k úspěchu. Tento komunitní přístup v kombinaci s naší praktickou angažovaností je to, co nás ve venture kapitálu odlišuje,“ dodává Sedláková.