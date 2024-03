Umělá inteligence českého startupu kopíruje cílové skupiny a nahrazuje dotazníky. Hlásí investici

Uložit 0

Kombinuje veřejně dostupné informace, data z firemního archivu či ze zákaznických databází a s pomocí umělé inteligence vytváří kopie cílových skupin, kterých se mohou firmy ptát na feedback na nové služby či produkty. Tím český startup Lakmoos umožňuje výzkum s odpověďmi v řádu sekund a ruší veškerou administrativu nutnou k uspořádání dotazníkového průzkumu mezi lidmi. Teď uzavřel svou první investici, podívejte se na přehled základních informací.

Zainvestovaný startup: Lakmoos, jenž prošel i Startup Academy od CzechCrunche.

Kdo investuje: Presto Ventures, Sedlakova Legal, Alexander Braun

Kolik a v jakém kole: 300 tisíc eur (7,6 milionu korun) v pre-seedovém kole

Co Lakmoos dělá: Vytváří datové modely, které simulují chování a rozhodování cílových skupin, a kombinuje při tom umělou inteligenci a behaviorální vědy. Lidské respondenty v průzkumech nahrazuje datovými modely, které mají být stejně přesné a odráží dominantní názor vybraných cílových skupin. Tyto modely dokáží zodpovědět otázky týkající se podnikání za zlomek obvyklé ceny a času.

Foto: Presto Ventures Vojta Roček, Přemysl Rubeš, Eduard Kučera a Roman Nováček z Presto Ventures

Jak funguje: „Kdybych použila paralelu z farmaceutického průmyslu, Lakmoos přináší testování in silico, které ale leckdy odhalí vše, co potřebujete vědět, navíc během zlomku vteřiny. Můžete si tak libovolně otestovat své otázky a nápady, simulovat různé scénáře a pohrát si s charakteristikami cílové skupiny. Pro opravdu zásadní rozhodnutí nebo velké kampaně může být žádoucí poznatky obohatit o uživatelské testování in vitro nebo o tradiční průzkumy, ale díky Lakmoosu si první hypotézy můžete otestovat sami a hned,“ přibližuje spoluzakladatelka a ředitelka Kamila Zahradníčková.

AI modely startupu kombinují tři datové toky – veřejně dostupná data, data partnerů (například výzkumné agentury SC&C) a vlastní firemní data jako archivní reporty a CRM data (o zákaznicích). Na rozdíl od monolitických modelů, jako je ChatGPT, model Lakmoosu pracuje ve vrstvách a vrchní vrstva je přizpůsobena konkrétní společnosti a zůstává pouze v jejím vlastním modelu, nikdo další její data nevidí ani je nemůže využít.

Jaký je cíl: Nemalý. Do roku 2030 chce Lakmoos transformovat dvacet procent tradičních průzkumů, čímž by se ročně mělo globálně ušetřit 30 miliard dolarů v nákladech na průzkumy a 35 miliard hodin práce v terénu.

Zakladatelé: Kamila Zahradníčková, Jan Polišenský, Roman Konečný, kteří Lakmoos zakládali loni.

Jak je startup velký: Tým tvoří asi dvacet lidí, aktuálně má první dema ve spolupráci se sedmi významnými evropskými bankami.

Proč je to zajímavé: Během mapování trhu ve dvaceti společnostech (nejmenší byla Packeta a největší Microsoft) zakladatelé zjistili, že více než tři čtvrtiny času a energie se při pořádání průzkumu věnují administrativě, nikoli interakci s respondenty nebo daty – tedy tvorbě rozpočtu, dolaďování rozsahu projektu, informování agentur pro sběr dat nebo zajišťování souhlasů v rámci organizace. To chce odstranit.

„Lakmoos je přesně ta ‚raketa‘, kterou každý venture kapitálový investor hledá. Zrozený v deep techu, odvážný a troufalý. Investice od Presto Ventures umožní Kamile a jejímu týmu odemknout obrovskou tržní příležitost a vytěžit obtížně replikovatelnou technologii, která se navíc zaměřuje na nejlukrativnější enterprise zákazníky,“ komentuje partner Presto Ventures Vojta Roček.

Na co startup plánuje využít investici: Na škálování pomocí testovacích setů pro pět odvětví – bankovnictví, automobilový průmysl, telekomunikace, energetiku a zdravotnictví.