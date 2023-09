Díky otci rozumí logistice a buduje v ní už svůj druhý startup. Na Ringil spoléhá Notino či Yankee Candle

Poslední dva roky u nás e-commerce kvůli makroekonomické situaci neroste, z dlouhodobého pohledu ale budou online nákupy stále častější. Ruku v ruce s tím roste i počet balíčků a zásilek, které je nutné přepravit od prodejců k zákazníkům, související procesy v logistických firmách ale pořád nefungují ideálně. Řešit je se pokouší i André Dravecký, který buduje již svůj druhý logistický startup. Jmenuje se Ringil a nyní uzavřel druhou investici.

Ringil umožňuje sledovat přepravu zásilek v reálném čase a logistickým hráčům poskytuje informace, zda bude balíček doručen v dohodnutém termínu, případně kdy byl skutečně předán adresátovi. Platforma operace digitalizuje napříč celým přepravním procesem, čímž chce usnadnit kontrolu nad různými systémy od e-mailů po telefony a díky automatizaci manuální práce má snižovat i náklady.

„Doprava a logistika jsou obory, v nichž dnes stále kraluje zastaralá praxe tužky, papíru a e-mailu. Dopravcům a jejich partnerům přitom tyto nástroje ve výsledku celý logistický proces znesnadňují. Proto vytváříme platformu, aby všechny články řetězce měly vždy aktuální informace, a tudíž přehled o stavu zásilek v reálném čase,“ přibližuje svůj startup Dravecký.

Ringil na trhu funguje dva roky a aktuálně má více než osm stovek zapojených firem, mezi nimi například online parfumerie Notino, Yankee Candle, Asseco a Eurowag. A již podruhé oslovil i investory.

V rozšíření svého preseedového investičního kola, které tímto také ukončil, Ringil společnými silami podpořily české venture kapitálové fondy N1 (donedávna Nation 1), Purple Ventures, Startguide a již podruhé fond Depo Ventures. Celkem šlo o částku 625 tisíc eur, v přepočtu přes patnáct milionů korun. Prostředky chce využít na vývoj a zdokonalení modulů své platformy nebo na podporu obchodního oddělení, s nímž chce oslovit další klienty v zahraničí.

Dvaatřicetiletý Dravecký se do světa logistiky dostal díky svému otci, jenž je více než dvacet let dopravcem a pracoval pro něj na brigádách jako řidič i dispečer. Později prošel pozicemi v německé spediční firmě, nakonec se ale pustil do vlastního byznysu.

V roce 2015 založil první Shipvio, který funguje jako prostředník mezi dopravcem a zákazníkem – zaměřuje se tak na samotnou přepravu. Během působení v tomto oboru měl ale Dravecký najít potenciál pro řešení i dalších problémů, jež souvisí s logistickou jako takovou, což vedlo ke vzniku Ringilu.

„Pokrok a budoucnost se čím dál více ponesou v duchu automatizace a digitalizace, a to napříč všemi obory, kde to je možné. Ringil tuto změnu přinesl do dnes již zastaralého oboru logistiky. Vize a snaha zdokonalit odvětví, bez kterého si nedokážeme představit každodenní život, nás přiměla projekt podpořit,“ komentuje investici partner fondu N1 Marek Moravec.