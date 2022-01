Co tak nepídit se po vlastních nudných kancelářích, ale pracovat spolu s lidmi z jiných firem v atraktivním prostředí, kde se budeme všichni vzájemně motivovat? Už základní myšlenka, byť v několika ohledech pozitivní, má náběh na vznik trochu zvláštní kultury. Také Adam Neumann, který se s ní v čele startupu WeWork postavil do role spasitele kancelářské práce, se nakonec ukázal jako velice zvláštní člověk. V nové minisérii pro Apple TV+ ho teď ztvárnil Jared Leto.

„Takhle vypadá zítřek.“ Mohla by první slova traileru televizní novinky s názvem WeCrashed vůbec znít jinak? Neumannův startup si vytyčil za cíl způsobit revoluci nejen v tom, kam lidé chodí do práce, ale v celém jejich životě. WeWork měla být životní filozofie zaměřená na spolupráci, optimismus a nekonečné možnosti. Z úst Jareda Leta také zaznívá „WeWork není jen firma, je to hnutí.“

Postupně se ovšem začalo ukazovat, že je to spíš prostředek pro specificky vertikální hnutí samotného Adama Neumanna a jeho blízkého okolí směrem vzhůru. Za firemní peníze si on i jeho přátelé užívali luxusního života, včetně pravidelných letů soukromými letadly. Spoluzakladatel a ředitel také uzavíral podezřelé smlouvy sám se sebou, jako když počátkem roku 2019 za skoro šest milionů dolarů WeWorku prodal licenci na nový název We Company.

Hodnota startupu ale stále rostla a spolu s ní rostly také investice od velkých institucí typu SoftBank, počty poboček i zaměstnanců. V průběhu let ale bylo čím dál více zřejmé, že byznys WeWorku tak docela nefunguje. Stavění velkých kanceláří v prestižních lokacích a provoz rozsáhlé sítě zaměstnanců se jednoduše nemohly zaplatit z členských příspěvků za přístup do sdílených kanceláří. V létě roku 2019 zaznívaly hlasy, podle nichž byla profitabilita startupu nepředstavitelná.

Podobně jako v případě medicínského Theranosu nebo automobilky Nikola se v WeWorku razilo heslo „předstírej úspěch, dokud ho nedosáhneš“. Místo skutečných úspěchů se ale nakonec mnohdy ukazuje, že nadšení z údajných inovací a disrupcí je postavené na vodě a že zdravá míra skepticismu je minimálně stejně důležitá jako optimismus.

Takové závěry prozatím visí jen někde na pozadí traileru WeCrashed, který ukazuje výhradně Neumannovu předkládanou revoluci. Vedle Jareda Leta v hlavní roli v něm dále vystupuje Anne Hathaway jako manželka a spolupracovnice šéfa WeWorku Rebekah Neumann. Právě tato dvojice a jejich zvláštní osobní i pracovní vztah má být jádrem minisérie, jejíž první tři díly vyjdou na Apple TV+ 18. března.

WeCrashed bude už druhým televizním počinem na téma coworkingového startupu za poslední dobu. Americká streamovací služba Hulu, spadající pod Disney, loni vydala dokument WeWork: Or the Making and Breaking of a 47 Billion Unicorn. Ačkoliv byl veskrze dobře přijat, část novinářů kritizovala nedostatečnou analýzu někdy toxické kultury Silicon Valley a pozdního kapitalismu. WeCrashed by na první pohled mohlo jít výrazně kritičtější cestou, když se v něm Neumann nebojí přirovnávat sám sebe k Bohu.