Jaromír Jágr založil vlastní značku. Svůj tah zaměřil na doplňky stravy na bázi konopí

Jaromír Jágr českému trhu představil svou novou značku JJ68, jejíž název je spojením monogramu hokejisty a čísla jeho dresu. Její portfolio tvoří potravinové doplňky pro lidi i domácí mazlíčky a kosmetické přípravky převážně přírodního původu. Hlavní účinnou složkou produktů je přitom konopí.

Česká legenda, která je po Wayneovi Gretzkém druhým nejproduktivnějším hokejistou světa a v padesáti letech stále hraje profesionálně, se rozhodla investovat do vývoje produktů na bázi konopí. „Značku jsem mohl založit kdykoliv, ale pustil jsem se do ní právě teď. Když jsem se totiž zamyslel nad tím, kolik mi je let a jak dlouho budu moct ještě hrát, došlo mi, že těch let tolik nebude,“ řekl Jágr při představení JJ68.

Chtěl vytvořit značku, která by mu podle jeho slov udělala radost a kterou by mohl postavit na svých dosavadních zkušenostech sportovce. Během své kariéry se totiž neustále setkával s problémy, které ho omezovaly ve výkonu. Jágr v tomto kontextu zmiňuje především bolest. „Bolesti se chce člověk co nejrychleji zbavit a každý mu něco radí. Přitom nevíte, co vám zafunguje. Já na to, co funguje mně osobně, přišel před čtyřmi lety.“

Legendárnímu hokejistovi se osvědčily přípravky na bázi konopí, konkrétně tedy na bázi kanabidiolu CBD. Proto se rozhodl společně s odborníky vyvinout řadu produktů, které budou obsahovat právě tuto rostlinnou ingredienci.

„Jen málo rostlin může poskytnout tak unikátní a komplexní zdroj nutričních látek jako konopí. Za zmínku stojí například fytokanabinoidy, které mají celou řadu velmi zajímavých a přínosných účinků na lidské zdraví,“ uvedl František Švejda, který několik měsíců pracoval na vývoji produktů pro značku JJ68.

Foto: JJ68 Značka JJ68 nabízí doplňky stravy, kosmetiku či proteinové nápoje

Přípravky jsou rozdělené do tří řad – jedna je určena profesionálním sportovcům, druhá těm, kteří se sportům věnují rekreačně, a třetí mazlíčkům. Kromě CBD olejů, které se užívají po kapkách, zahrnují proteinové nápoje z konopných semínek, náplasti proti bolesti či regenerační krém na sportem namožené končetiny.

Ti, kdo vyrůstali v devadesátých letech a těšili se, že Jaromír Jágr představí svou vlastní značku žvýkaček, českých žvýkaček, jsou možná zklamaní. Řada produktů se ale bude dále rozrůstat, takže zatím není nutno věšet hlavu.