Jaroslav Beck: Byl jsem naivní, teď už v Česku téměř neinvestuji. Byrokracií přicházíme o miliardy

Patří k nejúspěšnějším českým startupistům a v poslední době se z něj stal i vyhledávaný investor. Jaroslav Beck prorazil v USA a za oceán se nyní i vrátil. A jedním z důvodů, které ho k tomu přiměly, jsou právě zkušenosti s investováním v Česku. Zdejší legislativa je strnulá a byrokratická, prohlásil 35letý podnikatel v novém dílu podcastu Crunch. V něm se rozhovořil nejen o herním studiu Beat Games, ale také o specifikách práce pro Marka Zuckerberga nebo o tom, do jakého Česka se chce ze zámoří vracet.

Jaroslav Beck do loňského května působil jako hudební ředitel společnosti Beat Games – tvůrce úspěšné hry Beat Saber, kterou stvořil společně s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem, aby ji v roce 2019 prodali společnosti Oculus Studios spadající pod Facebook (dnes Meta). Svůj podíl z kupní ceny, která se podle neoficiálních informací pohybovala nad dvěma miliardami korun, Beck investoval mimo jiné do českých startupů Live Penalty, Qerko či Outfindo a založil také vlastní značku ochucených minerálek Cans.

Nyní ovšem investuje hlavně v USA. „Hlavní důvod, proč už v Česku téměř neinvestuji, je legislativa. Na začátku jsem byl absolutně naivní v tom, jak investování v Česku funguje,“ říká v podcastu Crunch, který si můžete poslechnout ve videu níže, na YouTube, Spotify nebo Apple Podcasts.

„Ještě předtím jsem investoval do pár startupů v USA a tam se domluvíte s founderem, řeknete: ‚Líbí se mi, co děláš.‘ Oni řeknou: ‚To je skvělý, pošleme smlouvu, ty pošli nám, co chceš. Pak ti přijde login do aplikace, kde uvidíš, že za svou investici držíš odpovídající podíl.‘ Všechno je online, digitální a vyřešené za pět minut,“ popisuje zkušenost z Ameriky, která je hodně odlišná oproti tomu, jak věci fungují v Česku.

„V Česku jsme museli najmout tým právníků. Investoval jsem s lidmi z celého světa, takže investoři z Hongkongu a USA museli jít na českou ambasádu v Americe, aby ověřili jejich podpisy a abychom byli součástí kmenových listů. Absolutní bizár. Nemám na to výzkum, ale odhaduju, že Česko touhle byrokracií přichází o desítky milionů dolarů ročně,“ dodává Beck.

Sám přitom označuje aktuální dobu za zlatý věk pro založení vlastního startupu. Důvodem je pochopitelně rozmach a dostupnost technologií s umělou inteligencí, na kterých lze vystavět vlastní softwarové řešení. „Myslím, že o této době se bude jednou psát v knihách jako o zlatém věku startupového podnikání. Příští rok sice nebude ta nejlepší ekonomická situace, ale možnosti, které teď mladí lidé mají, jsou zlomové. Když někdo říká, že už není co vymyslet, tak to není pravda. Teď lze naopak vymyslet vše a realizovat desetkrát lépe,“ podtrhuje pětatřicetiletý investor.

S klukama jsme se rozešli v pohodě.

Beck v Beat Saberu původně figuroval jako autor hudby, posléze i celé herní studio vedl. Krátce před prodejem Beat Games do rukou Mety v roce 2019 pozici CEO předal dalšímu ze zakladatelů Vladimíru Hrinčárovi. Beck se soustředil zejména na hudební stránku a spolupráci s umělci jako Imagine Dragons nebo Lady Gaga. Třetí ze spoluzakladatelů Ján Ilavský měl na starosti vývoj.

Letos v květnu Beck oznámil, že úspěšné herní studio opouští. „Jsem akcelerátor a potřebuju pořád tvořit další věci. Říkal jsem, že když bude Beat Saber ve stavu, kdy bude mít lidi schopné odbavit agendu, kterou jsem tam řešil, a budou to dělat ještě lépe než já, tak není důvod, abych tam zůstával,“ vysvětluje. „Chodily nějaké zvěsti, ale myslím, že s klukama jsme se rozešli úplně v pohodě,“ dodává.

Prodej české hry, kterou si měsíčně zahraje 1,5 milionu uživatelů a jež je zřejmě nejúspěšnější VR hrou vůbec, Beckovi změnil život. Zaprvé ochutnal, jak fungují špičkové korporátní struktury pod vedením Marka Zuckerberga: „Pro mě bylo fakt důležité pochopit, jak fungují velké firmy a proč zrovna takhle. Pro spoustu známých to byl ‚strašnej korporát‘ a s tím určitě souhlasím – jen už chápu, proč to tak je. Jedna věc, co jsem zjistil, je, že korporáty nejsou postavené tak, aby inovovaly, ale aby udržovaly.“

Foto: CzechCrunch Jaroslav Beck, startupista a investor

Zadruhé do klína rodákovi ze Strakonic spadla spousta peněz. „Kontaktovali mě snad všichni bankéři v České republice a navrhovali mi nějaká portfolia a kdesi cosi. Přišlo mi ujeté svěřit své peníze lidem, které neznám. Řekl jsem si, že se naučím investovat a chápat trh,“ vysvětluje.

Investice do českých startupů ale popisuje jako určitou formu filantropie. „Pro mě je to o vracení, protože mám pocit, že mám v životě štěstí. Neočekávám, že bych na tom něco vydělal, pro mě je důležité podpořit startupy a projekty, které tu budou mít v budoucnu pozitivní dopad. Docela dost času trávím v Americe, tak se naprosto sobecky chci vracet do těch Čech, do kterých já sám se budu těšit,“ dodává Beck.

Poslechněte si celý rozhovor v podcastu Crunch ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo Apple Podcasts. Dozvíte se v něm také: