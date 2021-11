„Je až šokující, co se nám povedlo udělat,“ říká hned na úvod velkého rozhovoru Filip Doušek, jeden ze zakladatelů tuzemského startupu Stories, který se před lety rozhodl změnit svět datové analytiky a do velké míry se mu to povedlo. Jeho upřímná hláška je nejlepším lákadlem na nový díl našeho podcastu, ve kterém Filip Doušek spolu s Vojtou Ročkem a Peterem Fedoročkem popisují svůj velký datový příběh, v němž nechybí vypjaté chvíle ani obří prodej do rukou americké korporace.

Trojice datových analytiků založila v roce 2016 startup Stories. Dali dohromady desítky let zkušeností ze světa dat a vymysleli nástroj, který v té době prakticky neměl obdoby. Z nepřehledné spleti dat vytvářel srozumitelné příběhy, na nichž se jednoduše ukazovaly klíčové metriky, příležitosti nebo hrozby. Zní to jednoduše, ale vymyslet všechny algoritmy tak, aby fungovaly, nebylo vůbec snadné. Už jen pomyslet na podobné řešení chtělo prý v té době kuráž.

„Já to vždy shrnuji do anekdoty, kdy jsme seděli u piva a bavili se o tom, že roboti nahradí úplně všechny kromě nás, protože my jsme přeci datoví analytici, máme velmi intuitivní a složitou práci, a tak nás nemůže nikdo nahradit. A po čtyřech pivech jsme vymysleli algoritmus, který to udělal,“ usmívá se druhý spoluzakladatel Vojta Roček.

V podcastu si povídáme o jejich rychlé startupové jízdě, o tom, jak jim krátce po založení začaly chodit nabídky na odkup a jak to nakonec celé dopadlo. Stories si nakonec vybrali americkou společnost Workday, se kterou vyjednali skvělý deal, a nyní trojice zakladatelů svůj datový příběh pomalu končí. Nový díl CzechCrunch Podcastu si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů:

O čem dalším byla v podcastu s Filipem Douškem, Vojtou Ročkem a Peterem Fedoročkem řeč?

***

Data jsou stále zásadnější součástí našich životů. Firmy díky nim vylepšují své produkty, hledají nové příležitosti a rostou. Ve Stories si ale před lety řekli, že tak, jak se s nimi do té doby pracovalo, je vlastně zastaralý model, a chtěli to změnit. „Tehdy chtělo mít odvahu říct, že to, čemu se říká datová analytika, je starý model, který funguje pořád stejně už deset let, a my máme úplně jiný přístup,“ vzpomíná Filip Doušek.

V malém týmu se pustili do programování a fungující řešení bylo brzy na světě. „Než jsme se my tři potkali, bývalým šéfům v předchozím zaměstnání jsem navrhoval, že bychom mohli analytiku, kterou děláme, automatizovat. Tehdy mi řekli, že je to nereálné a ať se věnuji své práci. Po šesti letech teď vidí výsledek sami,“ usmívá se třetí ze spoluzakladatelů Peter Fedoročko s tím, že všem, kteří mají skvělý nápad, doporučuje, aby si šli za svým a nenechali se odradit.

O tom, že se svým řešením kápli na něco zajímavého, zjistili zakladatelé Stories de facto záhy. Jakmile se začali ukazovat na prvních konferencích, jevili o ně zájem ti největší světoví hráči, kteří s daty pracují nonstop. Když jim pak na jejich první americké konferenci, již pořádala výzkumná a poradenská společnost Gartner, několik firem okamžitě dalo nabídku na odkup, Doušek a spol. věděli, že je to příležitost, kterou musí chytit za pačesy.

Zakladatelé Stories v roce 2016 Foto: Stories

„Bylo to extrémně rychlé. Koupili nás dva roky po založení, navíc jsme na celém dealu dělali už prakticky rok předtím. Vždy jsme vnímali, že je logické spojit se s nějakou firmou, která je silná v obchodu s korporáty,“ přitakává Filip Doušek. Nakonec se domluvili se společností Workday, kterou do té doby prakticky neznali. „Když nás poprvé oslovili, tak já jsem se třeba ptal, co je to Workday. V životě jsem o nich do té doby neslyšel,“ směje se Roček.

V podcastu všichni popisují, jak náročná byla vyjednávání, jak ovlivňovala chod firmy a jak velké bylo riziko, že to celé po úporném jednání nedopadne. Při vyjednávání se zástupci Workday pak samozřejmě byla klíčová částka za kompletní akvizici. „S klukama jsme se dohodli, za kolik chceme firmu prodat. Jeden právník ze Silicon Valley mi řekl, ať při vyjednávání řekneme dvojnásobek. Tak jsme řekli dvojnásobek. Byl to strašný moment,“ vzpomíná dnes již s úsměvem Filip Doušek.

Workday nebyla jediná firma, která měla o Stories zájem. V jednu chvíli se pražský startup bavil s vícero zájemci. Když pak pokročila jednání s Workday, což je jedna z největších amerických softwarových firem s tržní kapitalizací kolem 74 miliard dolarů, šlo do tuhého. Zakladatelé Stories se dostali pod tlak a museli sehnat peníze na právníky, což mohlo při nejhorším scénáři ohrozit celou firmu. Prodej nakonec vyšel a propojení velmi mladého a dravého startupu s obří korporací mohla začít.

„Po akvizici a nástupu do korporátu mi brutálně stouplo množství stresu, které jsem měl. Netušil jsem, že je to po jízdě ve Stories ještě možné, ale pořád to gradovalo. Najednou jsme byli zodpovědní za to, že doručíme, co jsme slíbili, a to nejen vůči sami sobě, ale i dalším, kteří v tom byli s námi,“ popisuje Vojta Roček.

Proč podle něj nehraje u velkých korporací cena akvizice zas takovou roli? Co se při tříletém působení v amerických korporátních strukturách naučili? A co chystají zakladatelé dál? Nový díl CzechCrunch Podcastu s Filipem Douškem, Peterem Fedoročkem a Vojtou Ročkem můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.