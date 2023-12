Uložit 0

Podle letošního průzkumu Státního zdravotního ústavu užívá tabákové výrobky více než pětina dětí ve věku mezi třinácti a patnácti lety, většinou jde o elektronické cigarety. Kde si je ale kupují? Často na internetu, protože některé e-shopy neověřují důsledně věk navzdory tomu, že jim to od roku 2017 přikazuje zákon. Zatímco u alkoholu věk zákazníka ověřuje dopravce, respektive kurýr, v případě cigaret to musí udělat samotný prodejce. Chybějící řešení na trh v letošním roce přinesla služba Adulto, která od té doby nabrala stovky klientů.

Miroslav Prosecký dostal nápad na Adulto, když v médiích četl o tom, že čím dál více dětí užívá takzvané „vapíky“, tedy jednorázové elektronické cigarety. „Mají různé ‚skvělé‘ příchutě a jsou barevně zabalené, jako by snad výrobci na děti trochu i cílili,“ říká pro CzechCrunch. Poptal se proto mezi známými, kteří mají děti, a zjistil, že ty v kamenných obchodech už většinou nepochodí, protože se prodejci bojí vysokých pokut. Na internetu ale všechno probíhalo jinak.

„Nakupovat online mělo pro děti několik výhod – nikdo neověřuje jejich věk, a vyhnou se tak případnému trapasu v běžné prodejně, kde jim pokladní odmítne zboží prodat nebo je požádá o občanku. V e-shopech je zároveň výrazně větší výběr příchutí a značek a mají nižší ceny,“ popisuje Prosecký.

V Česku přitom už šest let platí zákon o ochraně zdraví před vlivem návykových látek, kde se online prodejcům tabákových výrobků – za které se považují i produkty bez nikotinu nebo nikotinové sáčky – ukládá povinnost ověřit věk zákazníka v okamžiku prodeje, a to i online. „Zajímavostí je, že při schvalování tohoto zákona z něj na poslední chvíli vypadl stejný požadavek u prodeje alkoholu, a tak v jeho případě stačí jen ověření věku dopravcem,“ upozorňuje Prosecký.

Foto: Adulto Miroslav Prosecký, zakladatel služby Adulto

V praxi pak požádal své známé, jestli by mohli nechat své děti naoko objednat na různých e-shopech elektronické cigarety, nikotinové sáčky či přímo alkohol. Výsledek byl jednoznačný: z celkem 112 zásilek si děti úspěšně převzaly 104.

„Neproběhlo ověření věku při prodeji ani při předání zásilky dopravcem. Zároveň jsme zjistili, že mnoho dopravců sice nabízí službu ověření věku při dodání zásilky za přibližně třicet až padesát korun, ale ve skutečnosti je to v drtivé většině případů jen slib na papíře,“ říká Prosecký s tím, že stačilo, aby nezletilá figurantka tvrdila kurýrovi, že není doma. On jí pak zásilku hodil přes plot, v jiných případech zase balíčky putovaly do výdejních boxů, kde ověření věku neprobíhá vůbec.

Nedůslednost některých kurýrů pak může být pro prodejce alkoholu problém. „Pokud kontrolní orgány zjistí, že kurýr neověřil věk, pokutu dostane prodejce,“ popisuje podnikatel. Když se některých majitelů e-shopů ptal, proč věk neověřují počítačovým programem, dostal jednoduchou odpověď: žádný takový systém na trhu není. „Takže máme zákon, který něco požaduje, zdravý rozum, který to považuje za logické a společensky odpovědné, ale chybí řešení.“

Zároveň zdůrazňuje, že jde o poměrně neviditelný problém. Do příchodu Adulta probíhaly v této oblasti v online prostředí desítky kontrol ročně. „Prodejci jsou spokojení a bohatnou, děti si nemají důvod stěžovat a normální zákazník nemá ponětí, že před ním a po něm nakoupilo čtrnáctileté dítě,“ říká Prosecký.

Sám je programátorem, má zkušenosti z vývoje IT produktů ve zdravotnictví – po dobu pandemie koronaviru například provozoval telemedicínskou platformu VideoDoktor.cz. Letos v únoru tak vznikla služba Adulto, která ověřuje věk zákazníků online. Ti mají na výběr jednu ze tří možností: pomocí bankovní identity, služby MojeID nebo vyfocením dokladů, tedy občanky nebo řidičáku. „Jelikož nakládáme s citlivými daty, zažádali jsme si o certifikát ISO 27001 zaměřený na bezpečnost dat a v listopadu jsme ho získali,“ přibližuje Prosecký.

Pokud se uživatel přes Adulto jednou ověří, při příštím nákupu mu už stačí zadat jednorázový SMS kód. Služba má takto ověřených přes 250 tisíc unikátních zákazníků. Z pohledu e-shopů jde o jednoduchý widget, který si do svého rozhraní nainstalují a během pár minut ho mohou začít využívat. Firmě platí jen za první provedené ověření.

Aktuálně Adulto využívá přibližně 300 e-shopů, což podle Proseckého odpovídá 70 procentům této „tabákové“ oblasti trhu. Mezi klienty jsou i velcí hráči, například oficiální zastoupení značky Davidoff, dále nejstarší česká značka elektronických cigaret Nick nebo oficiální distributor značky Waka. Služba denně ověřuje vyšší jednotky tisíc lidí a zastaví asi 1 200 zákazníků mladších osmnácti let. Měsíčně to firmě přináší přibližně jeden milion korun, letos kvůli vysokým investicím do počátečního vývoje skončí na hranici mezi ziskem a ztrátou.

Sami obchodníci se podle Proseckého při spuštění služby rozdělili na dva tábory. První ji přivítal a okamžitě ji začal využívat. „A druhý, větší tábor začal vymýšlet, proč ji v žádném případě nepoužívat. Volali nám prodejci, kteří říkali, že jsme se zbláznili. Pokud prý začnou ověřovat věk, přijdou o polovinu zákazníků, protože jsou prostě mladší 18 let. Další volali a vyhrožovali mi fyzickou likvidací,“ říká.

V budoucnu Adulto zvažuje expanzi za hranice, se kterou ale souvisí nutnost přizpůsobit se lokální legislativě a možnostem. Například na Slovensku neexistují služby jako bankovní identita nebo MojeID, ověřování tak probíhá jen přes fotky dokladů. Komunikují proto i s ministerstvy a dalšími úřady. A mají další plány. „Chceme zabojovat na poli prodeje alkoholu, ale i psychomodulačních látek (CBD, HHC, kratom), protože stát by podle nás měl jednoznačně sjednotit přístup k ověřování věku,“ říká Prosecký. „Pokud se sjednotí legislativa a nebude možné prodávat dětem alkohol a psychomodulační látky, pak je náš potenciál růstu o tři sta až pět set procent,“ věří.